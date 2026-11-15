Pedro García analizó el posible destino de Horacio Melgarejo tras drástica sanción: “Le propinó a Botafogo la peor derrota de su historia”

El periodista se refirió a las opciones que tiene el técnico argentino luego de la drástica sanción con el 'papá' que lo alejaría de la Liga 1. (Video: Doble Punta)

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Horacio Melgarejo tiene muy complicado seguir en Cienciano y, con mayor razón, en el fútbol peruano después de la drástica sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF. Aunque llevó al cuadro cusqueño a ganar visibilidad internacional, su desempeño en el plano local no dejó el mismo saldo.

El periodista Pedro García consideró que el técnico argentino aún puede encontrar una oportunidad fuera del país. Para él, el antecedente que puede sostener una futura búsqueda laboral es la última campaña del ‘papá’ en la Copa Sudamericana.

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“Cuando Melgarejo fue protagonista como técnico de Cienciano en la Sudamericana, a cada rato salió en ESPN, en Olé, en La Nación. Ha habido una resonancia con respecto a lo que él hacía en conferencia de prensa, lo que ya le dio una notoriedad”, dijo en el programa de YouTube, Doble Punta.

El comunicador remarcó que la repercusión mediática no respondió solo al tono de las conferencias de prensa del DT, sino al resultado abultado contra Botafogo en Cusco. “Su equipo le ganó a Botafogo 6-1’. Ese argumento de 6-1 contra Botafogo lo coloca en un equipo de segundo orden de Paraguay o de mediana tabla en Bolivia”, precisó.

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Cienciano dejó fuera a Botafogo de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes

El análisis incluyó un matiz central: Pedro García separó el aspecto conductual del rendimiento del entrenador. Desde esa perspectiva, sostuvo que Horacio Melgarejo demostró capacidad para construir un equipo competitivo en una competencia continental.

“Al final Melgarejo le propinó a Botafogo la peor derrota de su historia. Y lo hizo de local, en buena ley y en un partidazo donde Cienciano jugó muy bien. Entonces, si separo la parte conductual, la parte moral, hay un técnico ahí. Ahora, ¿es un técnico ingobernable? Sí. ¿Quién quiere pagar por un técnico ingobernable? ¿Un equipo muy poderoso? No, los poderosos van a la élite, a lo mejor; y Melgarejo no es de lo mejor. Es un técnico en cual te puedes fijar", sostuvo.

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Pedro García sobre los posibles argumentos de Horacio Melgarejo para buscar club

Por otro lado, Pedro García imaginó cómo podría armarse la presentación de Horacio Melgarejo ante un posibles interés desde el fútbol paraguayo o boliviano. El primer punto sería destacar que el entrenador “la rompió en el Perú” durante la Copa Sudamericana y que llevó a Cienciano cerca de una instancia decisiva.

El severo castigo que recibió Horacio Melgarejo tras los incidentes en Matute.

El segundo argumento consistiría en contextualizar la suspensión de 14 fechas como una reacción desproporcionada ante el gesto realizado (una ‘U’) en el estadio del rival, Alianza Lima. El periodista sugirió que un representante podría exponer la medida como una sanción severa dentro de las normas del fútbol peruano.

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En esa hipotética carpeta de presentación también habría enlaces a programas y artículos que analizaron el rendimiento de Cienciano. García mencionó la difusión que tuvo el equipo ‘imperial’ en otros medios de relevancia en la región.

Pedro García consideró que un club neutral podría observar el episodio disciplinario sin equipararlo a una falta vinculada con el trabajo futbolístico. “Es un tipo jodido para declarar, pero pintoresco”, resumió al describir cómo podría ser percibido por dirigentes de otras ligas.

El técnico del cuadro cusqueño reflexiona sobre lo ocurrido tras su expulsión en los minutos finales del partido en Matute. (Video: L1MAX)

El comunicador planteó que un dirigente interesado podría reconocer los méritos de Horacio Melgarejo: una campaña destacada en la Copa Sudamericana, una goleada ante Botafogo y la construcción de un equipo con juego. Pero también tendría que dejarle claro que no admitiría otra situación similar.

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“Tú lo has hecho muy bien. Has goleado a Botafogo, muy bien. En su momento armaste un equipo que tenía juego, muy bien. Ahora, me interesa trabajar contigo, pero eso sí, un empleador le pone los puntos en la ‘i’. ‘No admito una de esas. Te asesoro y te pongo una persona que te acompañe en la parte psicológica’”, agregó.