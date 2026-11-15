Papa León XIV en Pucallpa: dónde será el encuentro con los pueblos amazónicos

El papa León XIV encabeza el rito ante miles de fieles

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El papa León XIV visitará por primera vez Pucallpa para reunirse con pueblos amazónicos y celebrar una misa, la primera que un pontífice oficiará en la selva peruana. La jornada en Ucayali incluirá un encuentro con misioneros, misioneras y delegaciones indígenas, atravesado por reclamos sobre la deforestación, la minería ilegal y la protección de los ríos.

Representantes de los 21 pueblos originarios de Ucayali y de otras etnias de la Amazonía peruana asistirán al encuentro previsto en Yarinacocha. Algunas delegaciones viajaron durante días por rutas fluviales y terrestres para llegar a Pucallpa.

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La llegada del pontífice al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo está prevista para las 2:30 p.m.. Media hora después, el sumo pontífice participará en una reunión con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, donde pronunciará un discurso.

El encuentro reunirá a integrantes de comunidades shipibo-konibo, asháninka y kukama. El programa también prevé expresiones culturales amazónicas y un coro en lengua shipiba durante la celebración litúrgica.

El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Escenario amazónico construido para el encuentro

El bulevar de Yarinacocha fue acondicionado para recibir a unas 3.000 personas, entre representantes de comunidades amazónicas y pueblos originarios. El escenario tiene un techo elaborado con paja de palmera amazónica, un material utilizado tradicionalmente en las viviendas de la zona para protegerse de la lluvia.

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La estructura incorpora telas bordadas de pueblos originarios, especialmente shipibo-konibo, con figuras como la sirena de Yarinacocha. También exhibe dos canoas como representación de los desplazamientos de las comunidades indígenas por los ríos de la Amazonía.

El sillón central que utilizará el papa y cerca de 150 sillas fueron elaborados por internos del penal de Pucallpa. El mobiliario presenta tallas con motivos amazónicos y una cruz en su parte central; uno de esos sillones será llevado a Roma como recuerdo de la visita a Ucayali, según RPP.

Durante la reunión, León XIV bendecirá y regará un árbol de shihuahuaco, una especie vinculada con la biodiversidad y la conservación de la Amazonía peruana. El gesto retoma un videomensaje difundido el 17 de marzo ante la VI Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, celebrada en Bogotá, en el que el pontífice utilizó ese árbol como imagen del cuidado de la naturaleza frente a la explotación y el deterioro ambiental.

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Papa León XIV bendecirá al árbol de shihuahuaco en Pucallpa.

Los representantes indígenas esperan plantear ante el pontífice las amenazas contra sus territorios. El apu Hammer López, de la organización regional AIDESEP de Ucayali, había señalado que buscarían pedir su intervención ante la deforestación, los delitos ambientales y los asesinatos de líderes comunitarios vinculados con mafias de tala ilegal.

Las comunidades también plantearán la defensa de sus derechos territoriales y la protección de los ríos. Entre sus preocupaciones figura la minería ilegal y los informes sobre presencia de mercurio en la laguna de Yarinacocha, un espacio recreativo frecuentado por jóvenes y niños.

La visita tiene además un valor particular para la Iglesia local por la pertenencia de León XIV a la orden agustina, una de las congregaciones religiosas que llegó tempranamente a la Amazonía peruana. Las misiones franciscanas y agustinas estuvieron entre las primeras en establecerse en esa zona del país.

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La primera misa papal en la selva peruana

La misa comenzará aproximadamente a las 4:45 p.m. en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay. La ceremonia reunirá a fieles de Pucallpa y de otras localidades, e incluirá una homilía del santo padre.

León XIV llevará su mensaje a una región donde la fe también se expresa en quechua y mediante antiguas tradiciones religiosas. El encuentro en Saqsaywaman reunirá a representantes de la piedad popular y fieles de distintas comunidades cusqueñas (Andina)

Juan Pablo II visitó Iquitos en 1985 y Francisco llegó a Puerto Maldonado en 2018. Ambos pontífices mantuvieron contacto con poblaciones amazónicas, pero ninguno presidió una celebración litúrgica multitudinaria en la selva peruana.

Tras la misa, León XIV partirá de Pucallpa hacia el Callao en un vuelo previsto para las 7:05 p.m. y llegará a la Base Aérea del Callao a las 20:00 h. El 16 de noviembre visitará el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, con la que concluirán sus actividades oficiales en Perú.

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