Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por final de Copa de la Liga 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético: canal TV de la final por la Copa de la Liga 2026.

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Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentarán hoy, domingo 15 de noviembre, en la primera final de la Copa de la Liga, torneo creado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dar mayor competencia a los clubes de Liga 1 y Liga 2.

Tras superar las distintas etapas del certamen, los ‘celestes’ y los ‘churres’ disputarán el título desde las 17:00 horas de Perú en el estadio Mansiche de Trujillo. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo.

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Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de Liga 2026

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético será transmitida por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel.

El acceso requiere una suscripción de S/ 6,99, a diferencia de buena parte de la temporada, cuando los encuentros pudieron seguirse sin contratar el servicio.

Según las indicaciones de la plataforma, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.

El partido también podrá verse por señal abierta a través de América TV, en los canales 4 y 704 HD, así como en la aplicación América TVGO.

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Infobae Perú realizará la cobertura del encuentro en su página web, con el minuto a minuto, los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

Así luce el trofeo de la Copa de la Liga 2026.

Horario de Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de Copa de Liga 2026

El compromiso comenzará a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia, el horario será a las 18:00 horas. En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, la final se podrá seguir desde las 19:00 horas.

¿Cómo llegan?

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la final de la primera edición de la Copa de la Liga, con la opción de cerrar el segundo semestre con un título.

El resultado tendrá efecto en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027. El subcampeón recibirá un punto, mientras que el campeón obtendrá la bonificación más alta prevista para el certamen.

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Los ‘celestes’ alcanzaron la definición luego de superar a ADT por 6-0 en el marcador global. Los ‘churres’, por su parte, avanzaron tras eliminar a Sport Boys con un global de 8-2 en las semifinales.

Los caminos de Sporting Cristal y Alianza Atlético hacia la final de la Copa de la Liga 2026.

No obstante, aquellos encuentros se disputaron hace un mes, por lo que el presente de ambos equipos en el Torneo Clausura será un factor a considerar.

Sporting Cristal ocupa el segundo lugar de la tabla y todavía tiene opciones de ganar esta segunda fase. Para ello, también dependerá del resultado entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo en la última jornada.

Los ‘cerveceros’ llegan tras empatar 1-1 con ADT en Tarma y buscarán quedarse con la final para afrontar con mayor confianza la fecha decisiva del Clausura, en la que recibirán a Cienciano.

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Alianza Atlético se mantiene cerca de la zona de clasificación a un torneo internacional. Por ello, también estará atento a lo que ocurra en el partido entre Sport Huancayo y Universitario en la última fecha.

El equipo dirigido por Federico Urciuoli necesita que el ‘rojo matador’ no gane y, a la vez, vencer a Melgar como local. Con esos resultados, los ‘churres’ llegarían a 52 puntos y superarían a los huancaínos, ubicados en el octavo puesto de la tabla acumulada, el último que otorga un cupo internacional.

Su última presentación fue una derrota por 2-0 ante FC Cajamarca, uno de los equipos comprometidos con el descenso. Hairo Timana y Mauricio Arrasco anotaron los goles del encuentro.

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