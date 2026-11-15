Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 15 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó tres sismos durante el sábado 14 de noviembre, con magnitudes entre 3,5 y 4,4

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) difundió tres reportes sísmicos registrados el sábado 14 de noviembre, con magnitudes entre 3,5 y 4,4. Los movimientos tuvieron referencias frente a San Juan de Marcona, cerca de Pozuzo y frente a Chimbote.

Los eventos ocurrieron en las regiones de Ica, Pasco y Áncash. Según la información técnica, las intensidades estimadas llegaron hasta II-III en San Juan de Marcona y II en Pozuzo y Chimbote. La percepción de un sismo depende, entre otros factores, de la profundidad, la distancia al epicentro y las características del terreno.

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El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0790 indicó que el movimiento de mayor magnitud fue de 4,4 y ocurrió a las 03:21:54 del 14 de noviembre. El epicentro se ubicó a 108 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

Vista satelital de Perú con tres puntos rojos y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú en la esquina inferior derecha.
Una vista satelital de Perú señala ubicaciones en Áncash, Pasco e Ica junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4,4 se registró frente a San Juan de Marcona

El evento frente a la costa de Ica tuvo una profundidad de 31 kilómetros y coordenadas de latitud -15.04 y longitud -76.12. El IGP estimó una intensidad de II-III en San Juan de Marcona, una escala que describe cómo fue percibido el movimiento por la población en la zona.

Más tarde, a las 20:40:41, se produjo un sismo de magnitud 3,5 a 18 kilómetros al noroeste de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, región Pasco. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0791 precisó que el evento tuvo una profundidad de 11 kilómetros.

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La intensidad estimada fue II en Pozuzo. El movimiento ocurrió en un sector de la selva central, donde los sismos pueden originarse por procesos geológicos vinculados a la dinámica de la cordillera andina y la Amazonía. Un sismo superficial puede sentirse con mayor fuerza en las localidades próximas al epicentro, aunque su magnitud sea moderada.

Monitores con sismogramas y un mapa de Perú que señala tres epicentros, consolas de control y manos de operadores.
Una sala de control del Instituto Geofísico del Perú registra los epicentros de tres movimientos sísmicos en el territorio nacional mediante pantallas y sismogramas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer movimiento tuvo como referencia una zona al oeste de Chimbote

El tercer reporte, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0792, correspondió a un sismo de magnitud 4,2 registrado a las 21:53:37. Su epicentro se localizó a 108 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash.

El movimiento tuvo una profundidad de 31 kilómetros, con coordenadas de latitud -9.16 y longitud -79.56. La intensidad fue II en Chimbote, de acuerdo con la evaluación del IGP. Esa referencia describe una percepción leve del evento en la ciudad.

IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar.
IGP supervisa en tiempo real el desarrollo de sismos en Perú. A través de sus canales oficiales se puede conocer el lugar, magnitud y daños que se pueden provocar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes oficiales incluyen la fecha y la hora local, magnitud, profundidad, coordenadas geográficas, intensidad y una referencia respecto de la localidad más cercana. Estos datos permiten ubicar cada evento y conocer cómo fue sentido en las zonas próximas, aunque no sustituyen las evaluaciones que puedan realizar las autoridades locales tras un movimiento de mayor intensidad.

La actividad sísmica en Perú está relacionada con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se desplaza por el Pacífico oriental e ingresa por debajo de la segunda, un proceso asociado a la formación de la cordillera de los Andes y a la actividad volcánica en sectores de la región andina.

Sismógrafo con aguja sobre papel milimetrado con trazo oscilante, pantalla digital al fondo y mapa con un punto rojo iluminado.
Un sismógrafo del IGP registra oscilaciones sobre papel continuo junto a un mapa que señala un movimiento telúrico frente a la costa de Ilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sismos pueden ocurrir en el mar, la costa, la sierra y la Amazonía

Los movimientos telúricos no se concentran en una sola zona del país. Pueden producirse mar adentro, en el litoral, en las regiones andinas o en la Amazonía. La profundidad influye en la forma en que se percibe cada sismo: uno profundo puede sentirse a gran distancia, mientras que otro cercano a la superficie puede generar una mayor sensación en el área próxima al epicentro.

El IGP analiza las señales que registran sus estaciones de monitoreo antes de publicar la información técnica. Ante un movimiento telúrico, es recomendable consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de versiones sin confirmación sobre magnitud, daños o alertas.

Pantallas con mapas y sismogramas en una mesa de control junto a una placa con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Una sala de control del Instituto Geofísico del Perú registra la actividad sísmica en Arequipa a través de pantallas con sismogramas y mapas topográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las zonas costeras, un sismo fuerte o prolongado puede llevar a las autoridades a ordenar una evacuación preventiva ante un eventual riesgo de tsunami. La población debe identificar las rutas señalizadas, mantener libres los accesos y atender las indicaciones de los organismos competentes.

  • Revisar con anticipación las rutas de evacuación del hogar, centro de trabajo o edificio.
  • Definir un punto de encuentro familiar en un lugar seguro.
  • Mantener los números de emergencia disponibles y una radio portátil con pilas.
  • Evitar compartir mensajes no confirmados durante una emergencia.
  • No acercarse a la costa si las autoridades disponen una evacuación preventiva.
Mapa en relieve de Perú con dos marcadores rojos, un monitor sísmico, una regla, una brújula y carpetas con logotipos.
Un mapa en relieve de Perú señala epicentros sísmicos en las regiones del sur junto a material institucional del IGP y de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un edificio se recomienda permanecer dentro mientras dure el movimiento

Quienes viven en departamentos deben permanecer dentro de la vivienda mientras persista el sismo. Desplazarse hacia escaleras, pasadizos o ascensores durante el movimiento puede aumentar el riesgo de caídas, golpes o exposición a objetos que se desprendan de la estructura.

Dentro del inmueble, se aconseja alejarse de ventanas, espejos, balcones, estanterías y muebles altos. Si existe una mesa resistente, se puede buscar protección debajo de ella. También es conveniente cubrir la cabeza y el cuello con los brazos, una mochila o un cojín.

Un grupo de personas camina por un pasillo con carteles verdes de ruta de evacuación y salida de emergencia hacia una puerta gris.
Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evacuación corresponde una vez que termine el movimiento y si las autoridades lo disponen. Antes de reingresar a un inmueble afectado, se deben revisar posibles grietas, daños visibles o desprendimientos. Si hay olor a gas, fallas eléctricas o daños en las conexiones de agua, se debe evitar manipular instalaciones hasta contar con una evaluación adecuada.

  • Mantener la calma y aplicar el plan de emergencia familiar.
  • Alejarse de vidrios, ventanas, espejos y objetos inestables.
  • No utilizar ascensores ni bajar por escaleras mientras dure el sismo.
  • Proteger la cabeza y el cuello ante posibles desprendimientos.
  • Verificar si hay personas heridas cuando termine el movimiento.
  • Revisar gas, electricidad y agua solo si las condiciones lo permiten.
  • No volver a ingresar si el inmueble presenta daños estructurales visibles.

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras horas posteriores a un terremoto

La mochila de emergencia debe permanecer en un punto accesible de la vivienda y contener insumos para las primeras horas posteriores a un terremoto. Su contenido requiere revisiones periódicas para reemplazar agua, alimentos, pilas, medicamentos y productos que puedan vencer o deteriorarse.

Mochila abierta con botellas de agua, botiquín, radio y linterna sobre una mesa junto a pilas y documentos, con una persona al fondo.
Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y documentos permanece sobre la mesa mientras una persona revisa una lista de control en una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada familia debe adecuarla a sus necesidades. Los hogares con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes bajo tratamiento médico requieren incorporar artículos específicos. También resulta útil guardar copias de documentos personales en una bolsa impermeable.

Mochila abierta con botellas de agua, linterna, botiquín, radio y abrigo sobre una mesa, junto a señales de evacuación y zona segura en la pared.
Una mochila para emergencias con provisiones básicas y señalizaciones de evacuación componen la preparación de una vivienda peruana frente a sismos según pautas del INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Agua embotellada y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil y pilas de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
  • Mascarillas, alcohol, jabón, toallas húmedas y papel higiénico.
  • Abrigo, manta, silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
  • Llaves de repuesto y artículos para bebés o mascotas.

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