Hija de Mondonguito confiesa la última voluntad del cómico: “Tuvo su último adiós donde él inició”

El cómico peruano Mondonguito continúa con respirador artificial luego de registrar mejorías en su estado de salud.

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Patricia Zubiate, hija del comediante José Lorenzo Zubiate Zegarra, reveló que la familia cumplió una de las últimas voluntades de Mondonguito: que su despedida incluyera los espacios del centro de Lima donde desarrolló parte de su carrera artística.

El artista murió el viernes a los 67 años, luego de afrontar un delicado cuadro de salud a raíz de una fibrosis pulmonar. Su velorio se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Cultura, como él había solicitado antes de su fallecimiento.

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La despedida también contempló el traslado de sus restos hacia su vivienda. Antes, el cortejo pasó por el Parque Universitario y la Plaza San Martín, dos puntos que formaron parte de sus años de trabajo junto a otros cómicos.

El féretro del intérprete pasó por sitios emblemáticos de la cultura popular, acompañado por Kike Suero, allegados y seguidores que lanzaron vivas en su memoria. @victorlyperu

Zubiate explicó que cumplir con aquella ruta parecía complicado por tratarse de lugares céntricos y de alto tránsito. Por ese motivo, al inicio dudó de que la familia pudiera realizar el homenaje tal como lo había pedido su padre.

“Yo pensé que no íbamos a poder cumplirlo porque son zonas muy céntricas”, expresó en declaraciones recogidas por RPP.

La hija de Mondonguito contó que la situación se resolvió con el apoyo de la Municipalidad de Lima. La autorización permitió que el artista tuviera un último recorrido por los escenarios en los que se hizo conocido ante el público.

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“Gracias a Dios, todo se dio y tomó su forma. Estamos agradecidos con la Municipalidad de Lima porque permitió que mi papá tuviera su último adiós donde él inició”, señaló.

Familiares, amigos y colegas acompañaron los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra durante el recorrido por el centro de la capital peruana.

Para la familia, el trayecto tuvo un significado especial. El humorista construyó parte de su vínculo con los espectadores en calles y plazas del centro limeño, donde compartió presentaciones con otros exponentes de la comicidad popular.

Patricia Zubiate destacó la humildad que dejó Mondonguito

Más allá del recorrido final, Patricia Zubiate habló sobre las enseñanzas que recibió de su padre. La humildad, el esfuerzo y la cercanía con su familia fueron, a su juicio, algunos de los rasgos que marcaron la vida del cómico.

“Creo que mi papá deja una gran enseñanza de humildad. El humor que él hacía era limpio, de ese que ya no hay”, manifestó.

La hija del artista también recordó la forma en que enfrentó su enfermedad. Afirmó que, pese a las dificultades de salud, Mondonguito mantuvo una actitud de lucha hasta el final.

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“También deja un gran ejemplo de esfuerzo. Fue un hombre muy guerrero. Hasta el último día, mi papi luchó contra la enfermedad”, dijo.

El adiós a Mondonguito, del Museo de la Nación a las plazas de Lima

Zubiate sostuvo que el carácter que el público veía en sus intervenciones no era distinto al que mostraba en la intimidad de su hogar. Según contó, el comediante conservó su disposición para las bromas incluso en sus últimos días.

“Nosotros lo vamos a recordar como una persona alegre, bromista, una persona que hasta en sus últimos días tuvo el humor encima”, declaró.

La hija de Mondonguito remarcó que su padre se conducía de la misma manera dentro y fuera de los escenarios. “Tal cual ustedes lo veían afuera, tal cual era aquí. Nunca se mostró diferente. Fue sincero, sencillo y humilde”, añadió.

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La unión de sus hijos fue otro de los pedidos que el artista dejó antes de morir. Patricia afirmó que esa voluntad se convirtió en una responsabilidad para todos los integrantes de la familia.

“A nosotros, como hijos, nos deja unidos porque eso fue lo que quiso hasta sus últimos días”, afirmó. “Sé que mi papá se va tranquilo porque cumplió todo lo que él quería hasta el último día”.