Gremios obreros exigen frenar la violencia contra trabajadores y dirigentes de construcción civil

El Poder Ejecutivo informó la desarticulación de 37 organizaciones delictivas en sus primeros 100 días de gestión.

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Los trabajadores de construcción civil saludaron los pronunciamientos en el marco de la visita del papa León XIV sobre la inseguridad, la extorsión y la violencia durante su visita apostólica a Perú. El sector considera que reflejan una situación que afecta a dirigentes y obreros en distintas regiones, donde las mafias vinculadas con el cobro de cupos mantienen amenazas y ataques armados.

En su visita a Zaña, Lambayeque, el Papa afirmó que muchas familias sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad. También expresó preocupación por quienes viven con miedo o ven amenazado el fruto de su trabajo. En Chiclayo, se refirió a la incertidumbre que genera la violencia generalizada y pidió no responder a la injusticia con más ataques.

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“Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad. Me duele pensar en las personas que viven con miedo, en las personas que ven amenazado el fruto honrado de su trabajo”, dijo el pontífice.

Los homicidios superaron los 1.600 casos entre enero y octubre

La violencia que golpea a los trabajadores de construcción civil forma parte de una crisis de seguridad que se extiende en el país. El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 1.612 homicidios entre enero y octubre de 2026, según datos preliminares. Durante octubre se contabilizaron 182 asesinatos, una cifra que puede modificarse con la actualización de los registros.

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El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público informó que entre enero y octubre se produjeron 164 atentados vinculados con extorsiones contra el transporte público. Estos ataques dejaron 93 transportistas asesinados y 124 heridos.

El Gobierno informó, además, que durante sus primeros 100 días desarticuló 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas delincuenciales. También reportó la captura de 16.325 requisitoriados y la incautación de más de 1.300 armas de fuego.

El gremio de construcción civil respaldó el mensaje pontificio frente a las amenazas que sufren sus afiliados.

Conatracc pidió acciones frente a la extorsión en las obras

La Confederación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conatracc) señaló que las declaraciones de León XIV coinciden con las alertas que el gremio ha trasladado al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú sobre la violencia contra sus afiliados.

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El presidente de la organización, Augusto Ramos Dolmos, pidió que las autoridades adopten medidas para identificar y desarticular a las redes de extorsión que, según indicó, operan en obras públicas y privadas.

“Esperamos que el mensaje de paz y reconciliación del Santo Padre cale en todos los peruanos para detener esta espiral de violencia, pero las autoridades del Estado también tienen que cumplir con su labor de garantizar seguridad y justicia”, afirmó el dirigente.

La Confederación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conatracc) saludó las declaraciones del papa León XIV sobre la inseguridad y la extorsión.

Conatracc incluyó entre los casos recientes el asesinato de Edison Guzmán Reyes, de 30 años, secretario general de un sindicato de construcción civil de Pangoa, en la provincia de Satipo, Junín. El dirigente murió tras recibir disparos el 14 de noviembre, en un ataque perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

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El gremio también recordó el asesinato de Jesús Samar Panduro, secretario general de un sindicato de Oxapampa, Pasco, ocurrido el 2 de noviembre. Además, mencionó el ataque contra Miguel Huancas Linares, dirigente de Chiclayo, quien resultó herido junto con otro trabajador el 25 de octubre.

La misa de despedida será este lunes en Las Palmas

La última misa del papa León XIV en Perú se celebrará el lunes 16 de noviembre, a las 10:30 horas, en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La organización prevé la presencia de hasta 1,2 millones de personas.

Las puertas se abrirán desde las 22:00 del domingo. La Policía Nacional desplegará cerca de 5.000 agentes para el control de accesos y la seguridad de los asistentes. Después de la ceremonia, el pontífice se trasladará al Callao para la despedida oficial antes de partir rumbo a Roma.

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“Como creyentes, pedimos al papa León XIV que incline sus oraciones para que el Perú no se siga desangrando, prevalezca la paz y se ilumine la labor de las autoridades a fin de frenar la ola de criminalidad y sicariato que azota a nuestro gremio”, manifestó Ramos Dolmos.