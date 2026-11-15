Perú

Federico Salazar se pronuncia tras declaraciones de Katia Condos sobre su separación

El periodista habló sobre su proceso tras anunciar su separación de la actriz tras más de 30 años de relación

Composición con Federico Salazar con gafas en un auto ante un micrófono y Katia Condos de frente sobre fondo gris
El periodista Federico Salazar ofrece declaraciones desde su automóvil junto a un retrato de la actriz Katia Condos.
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Federico Salazar decidió no profundizar públicamente sobre su separación de Katia Condos ni responder a los recientes comentarios de la actriz sobre la nueva etapa que atraviesan. El conductor fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego, espacio en el que sostuvo que los detalles de la ruptura permanecerán en el ámbito personal.

El periodista fue consultado por las declaraciones que dio Katia Condos en los últimos días, cuando se refirió a la relación que ambos mantienen como padres. Salazar marcó distancia de esas manifestaciones y señaló que cada uno puede expresarse por cuenta propia.

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“Eso tienes que preguntarle a ella. Yo respondo por mis opiniones”, respondió ante las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.
Un hombre con lentes y camiseta blanca habla frente a un micrófono dentro de un automóvil con gráficos televisivos en la pantalla
El periodista Federico Salazar responde a una entrevista desde el interior de su automóvil para el programa Amor y Fuego.

La figura televisiva evitó entrar en precisiones sobre el proceso que inició junto a la actriz después de más de 30 años de relación. El anuncio de la separación fue comunicado previamente por ambos, aunque Salazar indicó que no desea extenderse sobre ese asunto.

Prefiero dejarlo en el ámbito absolutamente privado. No quiero comentar sobre el tema de la separación, que ya nosotros publicamos un comunicado y ahora quiero dedicarme a la parte personal”, declaró a Amor y Fuego.

Sus palabras apuntaron a establecer un límite frente a la atención pública que generó la ruptura. Salazar no se refirió a los motivos de la decisión ni a cambios en la dinámica familiar, pero afirmó que su prioridad está puesta en sus hijos.

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El conductor de noticias también descartó un escenario de conflicto con Katia Condos. Al ser consultado sobre el vínculo actual con la actriz, remarcó que ambos mantienen responsabilidades compartidas y que el bienestar de sus hijos ocupa un lugar central.

Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Tengo que concentrarme en la vida familiar, en mis responsabilidades como padre que me tocan y los dos vemos por nuestros hijos”, expresó el periodista.

La declaración de Federico Salazar llega después de que Condos hablara sobre el contacto que sus hijos conservan con su padre. La actriz sostuvo que la separación no altera el lugar que él tiene dentro de la familia.

Katia Condos destacó el respeto que mantiene con Federico Salazar

Durante una aparición pública, Katia Condos contó a Amor y Fuego que sus hijos siguen compartiendo tiempo con Federico Salazar. La actriz explicó que vive con ellos y que, por esa razón, pasa gran parte del día a su lado, aunque dejó claro que el periodista continúa presente en sus vidas.

Mis hijos ven a su papá un montón. Yo vivo con mis hijos, estoy todo el día con ellos, así que nada, él siempre va a ser el papá de mis hijos, ¿no? Está muy bien”, afirmó.

La intérprete no dio detalles sobre las circunstancias de la separación, pero se refirió al vínculo que construyó con Salazar a lo largo de los años. En ese sentido, resaltó que la relación estuvo sostenida por el respeto, una condición que, según dijo, se mantiene después de la decisión de poner fin a la pareja.

Siempre ha habido respeto, siempre ha habido cosas hermosas muchos años, todos los años. Entonces eso es lo que prevalece”, manifestó la actriz ante el programa de espectáculos.

Federico Salazar y Katia Condos
La historia de amor de Salazar y Condos estuvo marcada por crisis superadas, ayuda profesional y un fuerte compromiso con la estabilidad familiar.

Las declaraciones de ambos muestran una postura coincidente respecto de la crianza de sus hijos. Mientras Salazar eligió resguardar los pormenores de la ruptura, Condos destacó la continuidad del contacto familiar y el respeto que conserva hacia el periodista.

La pareja anunció el final de su relación luego de más de tres décadas juntos. Desde entonces, los dos han evitado exponer mayores detalles sobre su vida privada y han puesto el foco en el acompañamiento de sus hijos.

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