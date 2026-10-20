Magaly Medina queda sorprendida por confesión de Katia Condos sobre Federico Salazar: “Qué raro”

La actriz reconoció que el fin de su matrimonio sigue siendo reciente y que hay días en los que le cuesta encontrar ánimo. Sin embargo, aseguró que intenta mantener sus rutinas y que no está buscando una nueva relación sentimental. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Katia Condos volvió a hablar sobre el final de su matrimonio con Federico Salazar y sorprendió al revelar que le resultó inesperado que el periodista no tuviera voluntad para trabajar en los problemas que atravesaba la relación. A siete meses del anuncio de su separación, la actriz reconoció que todavía está procesando el fin de una historia que duró tres décadas y que imaginaba que ambos permanecerían juntos hasta la vejez. Sus declaraciones fueron abordadas por Magaly Medina en la edición del 19 de octubre de Magaly TV La Firme.

La expresentadora de Pequeños gigantes conversó con Mónica Delta en el videopodcast Habla Serio, donde se refirió con franqueza a la ruptura y a las emociones que ha experimentado desde que su vida familiar cambió. Aunque reconoció que una relación de tantos años atraviesa dificultades y que no necesariamente tenía la certeza de que seguiría junto a Federico para siempre, confesó que no esperaba que él dejara de intentar resolver los problemas que los distanciaban.

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Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

La revelación llamó la atención de Magaly Medina, quien comentó que lo que más le sorprendió de la entrevista fue precisamente la falta de disposición que Katia atribuyó a su entonces esposo para superar la crisis matrimonial. La conductora señaló que, para quienes habían seguido durante años la imagen pública del periodista, aquella actitud representaba una novedad.

“Lo que causó asombro fue que él no quisiera remar, no quisiera trabajar por la relación. Eso para todos nosotros que hemos seguido al caballeroso Federico todas las mañanas, sí es una novedad”, comentó Medina durante su programa.

Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Katia Condos reconoce que todavía atraviesa el duelo por su matrimonio

A siete meses de anunciar su separación de Federico Salazar, Katia Condos reconoció que continúa atravesando el duelo. La actriz explicó que el tiempo compartido y la familia que construyeron hacen que el proceso no pueda resolverse rápidamente. Durante la conversación, dejó en claro que no considera que la ruptura sea algo que pueda superar de un día para otro.

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Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Estoy transitando el duelo, o sea, es muy reciente todavía”, manifestó cuando le preguntaron por el momento personal que atraviesa. La entrevistada recordó que ambos compartieron tres décadas de vida, una etapa que incluyó convivencia, hijos y experiencias que forman parte de su historia familiar. Por eso, aunque la separación se anunció hace varios meses, el proceso emocional continúa.

“Son treinta años de estar juntos”, añadió Katia. “De convivencia, de tener familia juntos y qué sé yo. Entonces no es fácil, no es algo que se va a resolver de la noche a, a la mañana. Es cíclico y creo que todavía me queda un camino”, señaló, antes de reír brevemente.

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Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina compara la etapa de Katia Condos con la vida pública de Federico Salazar

Al cierre del informe, Magaly Medina volvió sobre las declaraciones que más le llamaron la atención. La conductora consideró que la entrevista permitió conocer detalles que no se habían expuesto con tanta claridad anteriormente, especialmente la sorpresa de Katia ante la falta de voluntad que atribuyó a Federico para superar la crisis.

Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Bueno, eso es algo que nosotros no sabíamos y que ella poco a poco ha ido soltando en algunas entrevistas. La sorpresa que le terminaron, al parecer le terminaron”, comentó Medina.

Luego se refirió a la manera en que la actriz habló sobre sus momentos de tristeza y sobre la necesidad de darse tiempo para recuperarse. La periodista consideró comprensible que una separación después de 30 años, con hijos y planes compartidos, provoque un proceso doloroso.

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Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y lo otro que dijo es aún más sorprendente, ¿no? Cuando ella dice que está atravesando un duelo, que, que a veces está muy depresiva. Y es lógico que a veces, pues no quiere salir de la cama y les dice a sus hijos que todo va a estar bien, que es parte de un proceso”, señaló.

Medina reiteró que la duración del duelo depende de cada persona y de las circunstancias de la ruptura. También recordó que Katia había imaginado envejecer junto a Federico, por lo que el final de esa expectativa supone afrontar una realidad distinta de la que había proyectado.

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Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ellos han estado treinta años juntos y debe ser muy doloroso terminar una relación de treinta años con hijos, que han hecho planes juntos, que tenían proyectos a futuro, sin duda alguna. Como ella dice: ‘Yo pensaba que él y yo íbamos a estar hasta viejitos’”, expresó.

Finalmente, la conductora volvió al punto central de la confesión de la actriz: la falta de voluntad que, según Katia, encontró en su entonces esposo para trabajar en los problemas de la relación.

“Entonces ahora lógicamente que hay dolor, hay decepción y sobre todo ella dice que le pareció, sí, por no decir extraño, que él no quisiera trabajar para remontar la crisis, porque crisis en los matrimonios hay, las hay, dificultades las hay, diferencias, discusiones, pero como dice, que él no quiso trabajar en la relación, en superar los problemas que los estaban separando. Y eso, qué raro, ¿no? Qué raro”, concluyó Medina.

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Magaly Medina reacciona a revelación de Katia Condos sobre su separación de Federico Salazar: “Qué raro”. Captura: Magaly TV La Firme.