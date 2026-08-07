Rebeca Escribens y Federico Salazar critican y cuestionan conferencia de prensa de ‘La Bella Luz’: “Más oscurece que aclara”

La conductora Rebeca Escribens analizó la reciente conferencia de prensa de la orquesta 'La Bella Luz' y criticó duramente a su dueño, Óscar Custodio, por el manejo de la situación tras las graves denuncias. Federico Salazar se sumó a las críticas, cuestionando la falta de protección a las integrantes. Video: América TV / América Noticias

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La conferencia de prensa que ‘La Bella Luz’ ofreció el viernes para responder por el caso de acoso sexual denunciado por Naldy Saldaña no logró el efecto esperado por la agrupación.

Lejos de calmar la indignación pública, las declaraciones de su propietario, Óscar Custodio, generaron nuevas críticas entre conductores de televisión, periodistas y figuras del espectáculo peruano, quienes cuestionaron tanto el contenido de sus palabras como la decisión de reunir a toda la orquesta en un mismo espacio para enfrentar preguntas que, según varios de ellos, solo debían responder los dueños.

Las reacciones llegaron desde distintos programas de América TV y se extendieron al ámbito musical. La conductora Rebeca Escribens, el periodista Federico Salazar, la conductora Janet Barboza, el animador Edson Dávila y el compositor Estanis Mogollón coincidieron en señalar que Custodio salió más debilitado de la conferencia que antes de darla, y que algunas de sus afirmaciones —entre ellas la posibilidad de que el video presentado por Saldaña estuviera editado, o sus alusiones a la competencia como origen de las denuncias— agravaron la percepción pública sobre su manejo del caso.

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Rebeca Escribens: “El señor más oscurece que aclara cada vez que declara”

Al cierre de su bloque en ‘América Espectáculos’, Escribens fue directa en su evaluación. La conductora cuestionó la decisión de realizar una conferencia conjunta en lugar de separar a los propietarios de los integrantes de la orquesta, a quienes consideró ajenos a las acusaciones centrales del caso.

“El señor Custodio, como quiera, quería custodiar la conferencia de prensa. El señor más oscurece que aclara cada vez que declara”, afirmó Escribens. La conductora también apuntó al silencio previo de los dueños de la agrupación: “Los dueños sabían lo que pasaba, tenían conocimiento de lo que pasaba y no hicieron nada. Ese es el real problema”.

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Las declaraciones de Óscar Custodio generaron rechazo en Federico Salazar, Janet Barboza, Rebeca Escribens y Edson Dávila, quienes remarcaron que la aparición pública de la agrupación dejó más dudas que respuestas en medio de la denuncia por acoso sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribens señaló que la presencia de padres de familia respaldando a la orquesta no invalida lo ocurrido. “El hecho de que no hayan visto nada no quiere decir que no haya ocurrido”, indicó. Además, cuestionó el nombramiento de Óscar Junior como nuevo líder: “El señor Custodio nombra a Óscar Junior como el nuevo líder de una banda que ya no existe”, sostuvo.

La conductora también dirigió un mensaje a los padres de los integrantes jóvenes de la agrupación. “La recomendación, por más que no me la pidan, pero se las voy a dar porque soy mamá, soy mujer, es que retiren a sus hijos de ahí. Hay muchas orquestas que trabajan de manera clara”, expresó.

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Federico Salazar cuestiona la falta de protección hacia las integrantes

Al recibir el pase de Escribens en ‘América Noticias’, Salazar se sumó a las críticas con una observación puntual sobre la estructura de la organización. “Me sumo a lo que has dicho y suena sorprendente que en una agrupación de cantantes y bailarinas mujeres no haya un cuidado especial del dueño de la organización”, afirmó el conductor. “Las disculpas esas pedidas son bien poco convincentes”, añadió.

Janet Barboza y Edson Dávila: “Se utilizó a los jóvenes como escudo”

En ‘América Hoy’, Barboza y Dávila retomaron el análisis de la conferencia con mayor detalle. Barboza señaló que el encuentro con la prensa no cumplió con lo que el público esperaba. “El día de ayer esperábamos una conferencia donde se haga un mea culpa, esperábamos una conferencia donde se atiendan las nuevas denuncias, pero muy por el contrario, se intentó decir inclusive que algunas lágrimas de las últimas denunciantes eran falsas”, afirmó la conductora.

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Barboza también rechazó la insinuación de Custodio sobre que el video de Saldaña habría sido editado. “Francamente, lo que hace esto es molestarnos aún más, enervarnos aún más, porque también el señor Óscar Custodio lo que dice es que la culpa la tendrían otras agrupaciones, porque estos jóvenes que denuncian ya pertenecen a ellas y que sería un boicot a La Bella Luz”, indicó.

Los conductores de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila, expresan su total rechazo a la conferencia de prensa de la orquesta 'La Bella Luz', donde consideran que se usó a los integrantes como 'escudo' en lugar de responder a las graves denuncias. Video: América TV / América Hoy

Dávila, por su parte, centró su cuestionamiento en la exposición de los integrantes jóvenes durante la conferencia. “Lo que no he estado de acuerdo es que en la conferencia de prensa estén exponiendo a los jóvenes, que a ellos no se les acusa de nada. Particularmente, yo pienso que no debieron exponer a los jóvenes porque deberían estar solo las cabezas a quienes se les acusa”, señaló el animador.

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Barboza coincidió con esa lectura y fue más específica sobre el rol que cumplieron los integrantes durante el encuentro. “Lo que vimos el día de ayer fue un panorama donde se utilizaba a los jovencitos y a los cantantes, al animador, a los músicos, como escudo protector para que salgan a dar otra versión. Es como que estaban allí sentados para que le laven la cara a La Bella Luz”, afirmó.

La conductora también rechazó la distinción que Custodio habría hecho entre las lágrimas de distintas denunciantes. “Don Óscar Custodio dice: ‘Hay lágrimas en las cuales hay que creer y hay lágrimas en las que no hay que creer’. Por Dios”, expresó Barboza. Dávila respondió de inmediato: “Ahorita se le cree a todas, Janeth. Obviamente, para muestra un botón”.

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Estanis Mogollón: “Qué conchudo, ¿y las reglas y los derechos de tus integrantes dónde quedan?”

La voz del mundo musical llegó a través del compositor Estanis Mogollón, creador de ‘El Embrujo’ y líder de la Stany Band, quien se encontraba en el set de ‘América Hoy’ para presentar su trabajo y fue consultado por el caso. Mogollón expresó su solidaridad con Saldaña y ubicó el punto más grave del escándalo no en la agresión en sí, sino en la inacción de quienes dirigían la orquesta.

Óscar Custodio, fundador de la Orquesta La Bella Luz, anuncia que cede la dirección general a su hijo. Óscar Jr. asume el cargo, pide disculpas por errores pasados y promete una nueva etapa para la agrupación. Video: YouTube

“En primer lugar solidarizarme con Naldy Saldaña por este condenable acto que ha pasado ella, nosotros lo denunciamos, lo repudiamos desde Stany Band y a título personal”, afirmó el músico. Luego fue directo sobre la responsabilidad de los directivos: “Yo creo que acá lo más condenable, sancionable es haber consentido que estén pasando esas cosas en la agrupación sin haber puesto un alto o retirar en el momento preciso a las personas que estaban causando esto”, sostuvo.

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Mogollón también cuestionó algunas de las frases que circularon en los días previos como respuesta institucional de la orquesta. “Creo que ahora es un poco tarde ya. En cada declaración que veo en los representantes de la orquesta simplemente no hace más que ahondar su situación, decir cosas como ‘supéralo’, en un programa escuché donde decía ‘se sacó determinado integrante por no cumplir reglas’. ¿Qué reglas? Qué conchudo y las reglas y los derechos de tus integrantes, de tus músicos, ¿dónde quedan?”, expresó el compositor.

El músico cerró su intervención con un llamado a las autoridades. “Nosotros desde nuestra tribuna rechazamos rotundamente y ojalá que las autoridades hagan su trabajo pertinente”, indicó Mogollón, quien subrayó la necesidad de garantizar ambientes laborales seguros dentro de las agrupaciones musicales.

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La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho mantiene activa la investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta. El acusado fue citado a declarar y hasta la fecha no se ha presentado ante las autoridades y se encuentra como no habido.