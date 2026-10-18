Perú

Katia Condos habló del duelo que atraviesa tras su ruptura con Federico Salazar: “Tenía la idea para quedarnos juntos para siempre”

La actriz contó que la separación, anunciada en marzo tras 30 años de relación, la tomó por sorpresa. También admitió que esperaba superar las crisis que atravesaban como pareja

Composición con Katia Condos frente a un micrófono a la izquierda y una fotografía de ella junto a Federico Salazar a la derecha
Katia Condos aborda su ruptura matrimonial durante una entrevista junto a una fotografía de archivo con Federico Salazar.
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Katia Condos se refirió por primera vez al proceso personal que atraviesa tras la separación de Federico Salazar, con quien compartió 30 años de relación. La actriz reconoció que todavía vive un duelo por el final del matrimonio y que necesitará tiempo para asimilar esta nueva etapa.

“Estoy transitando el duelo. Es muy reciente todavía. Son treinta años. No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, es cíclico”, expresó Condos al hablar de la ruptura.

La actriz también se dirigió a quienes han advertido su sensibilidad desde que se conoció la noticia. “No se asusten de verme así, ya va a pasar. No me voy a quedar así. No hay forma que uno salga ileso, eso va a tomar un tiempo”, señaló.

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Durante una entrevista en formato de podcast, la actriz Katia Condos se refiere al proceso personal que atraviesa tras la separación del periodista Federico Salazar, luego de tres décadas de vínculo sentimental. El video presenta las declaraciones de la actriz frente al micrófono junto con diversas fotografías de archivo que registran distintos momentos de la expareja.

Consultada sobre si el final de la relación la sorprendió, Condos respondió de forma afirmativa. Sin embargo, prefirió no ahondar en los aspectos privados que llevaron a la decisión. “Es muy íntimo entrar en ese tipo de detalles”, sostuvo.

La intérprete admitió que imaginaba un futuro distinto junto al periodista. “Yo sí tenía la idea de que nos íbamos a quedar juntos para el resto de la vida”, afirmó sobre el vínculo que mantuvo con Salazar desde la década de los noventa.

Condos precisó que no ignoraba los problemas que existían en la relación. “Obviamente, para que algo así pase es porque no todo está bien. No hay una ceguera de mi parte”, dijo.

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Una mujer de cabello rubio rizado y gafas negras sonríe junto a un hombre de cabello gris y gafas, también sonriendo, en un local
Katia Condos y Federico Salazar sonríen en una reciente fotografía, luego de que la actriz recordara un difícil período en su relación donde pensó en separarse.

En ese sentido, explicó que las crisis son parte de las relaciones largas y que esperaba encontrar una forma de superarlas. “A lo largo de la vida, una relación de tantos años tiene muchas crisis y la idea siempre es ver cómo la superamos”, comentó.

La actriz remarcó que la falta de disposición para reparar el vínculo fue uno de los factores que más la impactó. “Me sorprendió que no hubiera voluntad de resolver”, manifestó.

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron su separación en marzo

Katia Condos y Federico Salazar confirmaron el fin de su matrimonio en marzo, después de tres décadas juntos. La actriz y el periodista difundieron un comunicado conjunto para informar que habían decidido continuar sus vidas por caminos separados.

En el mensaje, ambos destacaron que mantendrán el respeto, el cariño y el compromiso con la familia que formaron. “Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, señalaron.

El texto también hizo referencia a la historia compartida y a la relación que conservarán como padres. “El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, indicaron.

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación mediante un mensaje en sus redes sociales. IG
Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación mediante un mensaje en sus redes sociales. IG

La expareja pidió consideración ante el momento que atravesaban ellos y sus hijos. “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad”, añadieron en el comunicado firmado como “Katia y Fede”.

La relación entre Condos y Salazar comenzó en la década de los noventa. Con el paso de los años, ambos consolidaron una familia y mantuvieron una vida privada alejada de controversias públicas.

La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2008, tras varios años de relación. De su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.
Fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

El anuncio de la separación puso fin a una historia de 30 años que tuvo a la actriz y al conductor de televisión como una de las parejas más conocidas del espectáculo peruano.

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