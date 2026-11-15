Perú

Gobierno reactiva SITGAS, el proyecto de USD 4.321 millones para llevar gas al sur peruano

Tras casi una década de paralización, el Ejecutivo puso nuevamente en agenda la infraestructura que pretende complementar el sistema de transporte de gas de Camisea

Gasoducto Sur Peruano
El Ministerio de Energía y Minas solicitó a Proinversión que priorice la evaluación técnica de la iniciativa cofinanciada.
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El Gobierno anunció la reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (SITGAS), un proyecto con una inversión referencial de USD 4.321 millones que busca ampliar el transporte de gas natural hacia seis regiones y reforzar el abastecimiento energético del país.

El Ministerio de Energía y Minas solicitó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) que priorice la iniciativa, paralizada desde hace casi una década. La entidad respondió que retomará las coordinaciones y evaluaciones necesarias para darle continuidad, dentro del marco normativo vigente.

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La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, pidió reactivar el proyecto, mientras que el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, indicó que la agencia avanzará con las acciones necesarias junto con el ministerio y otras entidades competentes.

El proyecto contempla gasoductos y ramales para seis regiones

SITGAS figura en la cartera de Proinversión como una iniciativa estatal cofinanciada. El proyecto plantea transportar gas natural y líquidos de gas natural desde la planta de Malvinas, en Cusco, hacia Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

El alcance también considera el abastecimiento de las centrales termoeléctricas del Nodo Energético del Sur, ubicadas en Mollendo e Ilo. El diseño incluye un gasoducto interior, ramales regionales, una estación compresora en Malvinas y sistemas de almacenamiento de líquidos de gas natural cerca de Malvinas y Pisco.

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La iniciativa busca reducir la dependencia del actual corredor que lleva gas desde Camisea hacia la costa central. De concretarse, permitiría contar con infraestructura complementaria para reforzar el suministro al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, industrias, centrales eléctricas y futuras redes de distribución en el sur.

gas natural - calidda
El trazado contempla el transporte de gas natural y líquidos desde la planta de Malvinas hacia cinco regiones del sur del país.

Aún falta completar la etapa técnica del proyecto

La primera etapa del estudio de preinversión concluyó en octubre de 2020. En esa fase se seleccionó la alternativa denominada “Gasoducto Interior con Almacenamiento de Líquidos de Gas Natural”.

La segunda etapa debe desarrollar la ingeniería básica, actualizar la demanda, definir el trazado referencial, precisar costos y establecer un cronograma de ejecución. En marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas transfirió S/ 24,88 millones a Proinversión para financiar esa fase.

Sin embargo, las convocatorias para contratar los estudios quedaron desiertas por falta de postores, según informó el ministerio en octubre. La reactivación anunciada implica retomar ese proceso, pero todavía no equivale al inicio de la construcción.

El Minem calcula que el proyecto podría beneficiar a 900.000 personas. No obstante, la instalación de un ducto no supone por sí sola conexiones para los hogares: las ciudades requerirán redes locales de distribución, estaciones y conexiones domiciliarias.

Iris Cárdenas, viceministerio de Hidrocarburos.
Iris Cárdenas, viceministerio de Hidrocarburos. La propuesta sustituye al extinto Gasoducto Sur Peruano, cuyo contrato concluyó en 2017 por la falta de acreditación del cierre financiero.

SITGAS retoma el objetivo pendiente del Gasoducto Sur Peruano

SITGAS busca retomar el propósito de llevar gas por ducto al sur luego de la caída del Gasoducto Sur Peruano (GSP). La concesión de ese proyecto terminó el 24 de enero de 2017, después de que el consorcio encargado no acreditara el cierre financiero dentro del plazo contractual.

El nuevo proyecto conserva parte de la lógica y del trazado interior del GSP, aunque incorpora cobertura para Apurímac, Puno y Tacna. Su diseño definitivo aún depende de una decisión del Ejecutivo sobre la propuesta de ducto costero de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Ambas iniciativas tienen objetivos que se cruzan en parte: el abastecimiento de las centrales del Nodo Energético del Sur y de ciudades como Arequipa, Ilo y Mollendo. El Gobierno deberá definir si los proyectos serán complementarios o si SITGAS deberá modificar su alcance para evitar duplicidades.

La siguiente etapa será determinar esa articulación, completar los estudios pendientes y establecer el mecanismo para incorporar a un operador privado en la futura concesión.

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