Perú

ATU: estas son las ocho rutas especiales para llegar a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas

El servicio de transporte funcionará desde las 22:00 del domingo 15 hasta las 08:00 del lunes 16 de noviembre y ofrecerá viajes de regreso al término de la ceremonia religiosa

Un autobús rojo y gris avanza por una avenida urbana con pasos peatonales, seguido por otros vehículos de transporte y edificios al fondo
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao habilitó rutas especiales de buses hacia la Base Aérea Las Palmas para el traslado de los asistentes a la misa en Santiago de Surco. (Foto: ATU)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que habilitará ocho rutas especiales con más de 1000 buses para facilitar el traslado de los asistentes a la misa del papa León XIV en Las Palmas.

El servicio estará disponible desde las 22:00 del domingo 15 hasta las 08:00 del lunes 16 de noviembre y contará con la participación de 60 empresas de transporte.

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Las rutas partirán desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Lurín y la Vía Expresa Sur. Los vehículos también estarán disponibles al término de la misa para el retorno de los usuarios.

La ruta uno saldrá desde Ventanilla. Su recorrido contempla la avenida Néstor Gambetta, la avenida Elmer Faucett, la avenida Venezuela, la avenida La Paz, la avenida El Ejército, la avenida Benavides y la Panamericana Sur. El paradero inicial será Teléfono y el final, Mall del Sur.

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El pasaje directo en esta ruta costará S/7.00. La tarifa interurbana será de S/5.00 y la urbana, de S/3.00.

La segunda ruta partirá desde Ancón y circulará por la Panamericana Norte, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur. El paradero inicial estará en Chacas y el terminal final será el Mall del Sur.

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Para los usuarios que aborden el servicio desde Ancón, la tarifa directa será de S/10.00. El pasaje interurbano tendrá un valor de S/5.00 y el urbano costará S/3.00.

La tercera alternativa conectará Carabayllo con el Mall del Sur. El trayecto considera la avenida Túpac Amaru, la avenida Naranjal, la avenida Universitaria, la avenida El Ejército, la avenida Benavides y la Panamericana Sur. El punto de partida será el mercado Torre Blanca.

Esta ruta tendrá una tarifa directa de S/7.00. El cobro para el recorrido interurbano será de S/5.00, mientras que el pasaje urbano tendrá un costo de S/3.00.

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El papa León XIV permanece sentado frente a las estructuras de piedra de Saqsaywamán durante la primera actividad oficial de su viaje en Cusco. (AFP)

San Juan de Lurigancho y Ate

El cuarto servicio especial se dirigirá desde San Juan de Lurigancho hacia el Mall del Sur. Los buses recorrerán la avenida Fernando Wiesse, la avenida Canto Grande, la avenida Las Flores de Primavera, la avenida Alcázares, la avenida Pirámides del Sol, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur.

El paradero inicial de esta ruta estará en La Capilla. La tarifa directa será de S/7.00, mientras que los pasajes interurbano y urbano costarán S/5.00 y S/3.00, respectivamente.

La ruta cinco atenderá a los usuarios de Ate. Los vehículos partirán desde el Real Plaza Santa Clara y circularán por la avenida Nicolás Ayllón, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur hasta llegar al Mall del Sur.

La tarifa directa desde Ate será de S/7.00. El servicio interurbano tendrá un precio de S/5.00 y el urbano, de S/3.00.

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Villa El Salvador y Lurín

La sexta ruta saldrá desde Mega Plaza VES, en Villa El Salvador, y tendrá como paradero final Guardia Civil. El recorrido incluirá la avenida Lima, la avenida Revolución, la avenida Miguel Iglesias, la avenida Vargas Machuca y la avenida Alipio Ponce.

El costo del trayecto directo será de S/7.00. La tarifa interurbana será de S/5.00 y el pasaje urbano, de S/3.00.

La séptima alternativa partirá desde el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en Lurín. La ruta continuará por esa vía y la avenida Alipio Ponce, con destino final en Guardia Civil.

Los pasajeros de este servicio pagarán S/8.00 por el recorrido directo. La tarifa interurbana será de S/5.00 y la urbana costará S/3.00.

La octava ruta operará desde la Vía Expresa Sur. El servicio tendrá como punto inicial la propia vía y finalizará en la avenida Los Próceres. El recorrido abarcará el tramo desde la avenida República de Panamá hasta la avenida Los Próceres.

Para esta alternativa, la ATU fijó una tarifa única de S/3.00. No se consignaron precios para los servicios interurbano y urbano.

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El papa León XIV pronuncia un discurso junto a un asistente durante una ceremonia religiosa en el complejo arqueológico de Saqsaywamán, en Cusco. (AFP)

Horario de Metropolitano y corredores

La ATU también anunció la operación del servicio nocturno Lechucero del Metropolitano. Este servicio funcionará desde las 23:30 del domingo 15 hasta las 05:00 del lunes 16 de noviembre. El alimentador Los Próceres operará en el mismo horario.

Los usuarios de los corredores Azul, Rojo y Morado contarán con recorridos actualizados entre las 22:00 y las 07:00. La tarifa especial para estos servicios será de S/5.00.

La entidad informó, además, cambios en el servicio regular del Metropolitano para el lunes 16. Entre las 08:00 y las 13:00 permanecerán cerradas de forma temporal las estaciones Balta Boulevard, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y Matellini.

Durante ese periodo, la ruta C y el Expreso 1 circularán entre Central y Plaza de Flores, en ambos sentidos. Los alimentadores de Matellini mantendrán su operación regular, excepto el servicio Próceres, que llegará únicamente hasta la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, en Guardia Civil.

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