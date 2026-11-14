Perú

Miles de fieles se preparan para la misa del papa León XIV en Las Palmas: ATU habilita más de 1.000 buses para llegar a Surco

Los servicios conectarán Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Lurín con el recinto desde la noche del domingo 15 de noviembre

Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que más de 1.000 buses circularán en rutas especiales hacia la Base Aérea Las Palmas por la misa del papa León XIV, prevista para el lunes 16 de noviembre en Santiago de Surco.

El servicio, impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la ATU, funcionará desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 a. m. del lunes. Las unidades conectarán distintos puntos de Lima y Callao con el entorno de Mall del Sur, desde donde se accederá a la zona del evento.

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La entidad indicó que el plan, denominado “El Papa vuelve a casa”, busca atender la alta demanda de traslados durante la visita del Sumo Pontífice. La misa está programada para las 10:30 a. m. y las puertas de Las Palmas abrirán desde la noche anterior.

Gráfico con el texto 'Plan de transporte público de Lima y Callao' y la imagen de un pontífice con sotana blanca que saluda con la mano alzada
Un gráfico oficial presenta el plan de transporte de Lima y Callao que habilitará rutas hacia la Base Aérea Las Palmas con motivo de la misa del papa León XIV. (Foto: ATU)

Ventanilla, Ancón y Carabayllo tendrán servicios desde Lima norte

La ruta desde Ventanilla partirá del paradero Teléfono, en la avenida Néstor Gambetta. El recorrido incluirá las avenidas Faucett, Venezuela, La Paz, Del Ejército y Benavides, antes de continuar por la Panamericana Sur.

Entre sus paraderos figuran Neptuno, Tomás Valle, Primero de Mayo, Haya de la Torre, La Marina, Escardó, Sáenz Peña, Salaverry, Comandante Espinar, Larco, Óvalo Higuereta, Velasco Astete, Caminos del Inca y Mall del Sur.

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Discurso del Papa León XIV ante los jóvenes universitarios de la USAT de Chiclayo que emocionó a todos

Desde Ancón, los buses saldrán del paradero Chacas, en la Panamericana Norte, y avanzarán por la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur. El servicio tendrá paradas en sectores como Puente Piedra, Plaza Norte, Acho, Puente Nuevo, Santa Anita, Jockey, Primavera, Benavides y Mall del Sur.

Varios autobuses de transporte público y un automóvil blanco cruzan una intersección con marcas amarillas, con cerros urbanizados al fondo
Varios autobuses de transporte público transitan por una avenida de Lima donde circularán rutas especiales hacia la Base Aérea Las Palmas. (Foto: ATU)

La tercera alternativa en Lima norte iniciará en el Mercado Torre Blanca de Carabayllo, en la avenida Túpac Amaru. La ruta pasará por Naranjal, Universitaria, Bertoloto, Del Ejército y Benavides, con destino final en Mall del Sur.

San Juan de Lurigancho y Ate contarán con conexión por Evitamiento

Los asistentes que partan desde San Juan de Lurigancho podrán abordar los buses en el paradero Mar de Flores, ubicado en la avenida Wiese. El recorrido comprenderá Canto Grande, Flores de Primavera, Pirámide del Sol, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur.

El Papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, saludando a los fieles y jóvenes presentes en su recorrido. | América Noticias

Las unidades efectuarán paradas en Ampliación Oeste, Héroes del Cenepa, Santa Rosa, Machu Picchu, El Sol, Basadre, Tusilagos, San Hilarión, Tahuantinsuyo, Puente Nuevo, Santa Anita, Jockey, Primavera, Benavides y Mall del Sur.

Un autobús rojo y gris avanza por una avenida urbana con pasos peatonales, seguido por otros vehículos de transporte y edificios al fondo
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao habilitó rutas especiales de buses hacia la Base Aérea Las Palmas para el traslado de los asistentes a la misa en Santiago de Surco. (Foto: ATU)

En Ate, el punto de partida será el paradero La Estrella, frente al Real Plaza Santa Clara, en la avenida Nicolás Ayllón. Esta ruta pasará por Evitamiento y la Panamericana Sur, con detenciones en Huanchihuaylas, El Progreso, Javier Prado, 22 de Julio, La Molina, Santa Anita, Jockey, Primavera, Benavides y Mall del Sur.

La ATU recomendó a los usuarios identificar con anticipación el paradero más cercano a sus viviendas y tomar previsiones por la concentración de personas que se espera en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.

Villa El Salvador y Lurín tendrán recorridos por Lima sur

Desde Villa El Salvador, las unidades saldrán del óvalo José Gálvez y recorrerán las avenidas Lima, María Reiche, Revolución, Vargas Machuca, Miguel Iglesias y Alipio Ponce. El trayecto incluirá paradas en De los Incas, Universitaria, Mariátegui, Velasco, Micaela Bastidas, Primero de Mayo, Calle 12, Las Torres, Canevaro, San Juan, Los Álamos y Guardia Civil.

El papa León XIV pronuncia su discurso ante obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, donde llamó a revitalizar el papel de los consejos pastorales en la vida de las diócesis y parroquias. | América Noticias

La ruta de Lurín partirá del paradero Grifo Primas, en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. Los buses continuarán por la Panamericana Sur, Vargas Machuca y Alipio Ponce, con paradas en Mártir Olaya, Manuel del Valle, Villamar, El Sol, Pumacahua, Los Álamos y Guardia Civil.

El comunicado de la ATU anuncia ocho rutas especiales y menciona conexiones desde Pucusana. Sin embargo, en el detalle difundido se describen siete recorridos y el servicio del sur figura como ruta Lurín. La entidad no precisó en la nota las características de una octava alternativa.

Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Corredores Rojo, Azul y Morado tendrán servicio nocturno para la misa del papa León XIV

Los asistentes a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas también podrán movilizarse mediante los corredores Rojo, Azul y Morado, que operarán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 a. m. del lunes 16 de noviembre.

La ATU indicó que estos servicios acercarán a los usuarios a la zona del evento en Santiago de Surco, como parte de las medidas de transporte dispuestas ante la llegada masiva de fieles.

Afiche con un hombre de sotana blanca que saluda, tres autobuses de colores rojo, azul y morado, y textos informativos con logotipos
Un afiche de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anuncia el horario nocturno de los corredores para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: ATU)

La entidad recomendó llevar la tarjeta de los corredores con saldo suficiente antes de iniciar el viaje.

Entradas para la misa son gratuitas, personales e intransferibles

Los asistentes deberán contar con una entrada emitida a su nombre, vinculada a su DNI, carné de extranjería o pasaporte. Según la organización de la visita papal, cada ticket tendrá un código QR y será validado junto con el documento de identidad original al momento del ingreso.

La inscripción se realizó mediante Ticketmaster y una misma cuenta permitió solicitar hasta ocho entradas, siempre que se registraran los datos de cada persona. Los menores de edad también requieren una entrada individual para acceder al recinto.

Cada boleto señala el bloque asignado, la puerta correspondiente y el horario de acceso. La organización sugirió llevar la entrada impresa, aunque también podrá presentarse en formato digital. Quienes salgan por completo de la Base Aérea Las Palmas no podrán volver a ingresar.

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