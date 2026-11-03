Retiro de AFP: Sindicato de Ositrán pide aprobar las 4 UIT ante gastos extraordinarios por El Niño

Los jovenes marcharon en contra de las AFP y a favor del retiro. A solo una semana de la marcha, la Ley que atiende sus demandas ya fue promulgada. - Crédito Andina

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El retiro de AFP ya continúa su camino en el Congreso. La medida que permitiría que nuevamente los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/22 mil) de sus cuentas de pensiones ya ha recibido una opinión, que, aunque no fue solicitada directamente por la Comisión de Economía, pide que se apruebe el nuevo acceso.

Se trata del Sindicato Único de Trabajadores del Ositran (Siuntra), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, el cual resalta que la situación extraordinaria del fenómeno El Niño impactaría en la economía familiar.

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“Solicitamos a su despacho que, en el ámbito de sus competencias, se sirva impulsar y priorizar la evaluación del Proyecto de Ley N° 00469-2026-2031-CD, promoviendo su debate y la emisión de un dictamen favorable, previa evaluación de sus alcances y efectos", se lee en la carta enviada a José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación), presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso.

Aún el retiro de AFP no se agenda para sustentarse en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso, pero ya recibe sus primeras opiniones. - Crédito Congreso

La justificación del retiro AFP

Como se recuerda, el proyecto de retiro AFP fue presentado por la diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú, y su justificación se basaba en el factor extraordinario del fenómeno El Niño este 2026 y 2027, el cual impactaría en la economía familiar, dado el aumento de precios en los alimentos de la canasta básica que se esperan por las lluvias y sequías (dependiendo de la región).

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Esta es la justificación que usa también el sindicato de Ositran. “Nos dirigimos a usted, en representación del Sindicato Único de Trabajadores del Ositran (Siuntra), para expresar nuestro respaldo al Proyecto de Ley N° 00469-2026-2031-CD, que propone autorizar, de manera extraordinaria y voluntaria, el retiro de hasta cuatro (4) UIT de los fondos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, con la finalidad de mitigar los posibles efectos económicos del Fenómeno El Niño", señalan en la carta enviada al presidente de la Comisión de Economía.

Esta señala que “como organización sindical, conocemos de cerca las preocupaciones que enfrentan los trabajadores para sostener a sus familias, cumplir con sus obligaciones económicas y atender necesidades que muchas veces superan sus posibilidades inmediatas”.

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Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Por eso, explican que “ante el riesgo de lluvias intensas y otros efectos asociados al fenómeno El Niño, numerosas familias podrían verse en la necesidad de realizar gastos extraordinarios para proteger sus viviendas, reparar techos, reforzar estructuras o adoptar medidas preventivas que resguarden la salud y seguridad de sus seres queridos. Son necesidades que no siempre pueden postergarse y que pueden representar una carga económica difícil de afrontar”

Pero esto no implica que el sindicato quiera desconocer el fin de los fondos de pensiones. “Somos conscientes de que los fondos previsionales tienen como finalidad garantizar ingresos durante la jubilación y que cualquier retiro anticipado puede afectar las pensiones futuras. Sin embargo, consideramos que, ante circunstancias extraordinarias, resulta necesario evaluar alternativas que permitan a los trabajadores disponer voluntariamente de una parte de sus propios ahorros para atender necesidades urgentes, sin imponer esta decisión a quienes prefieran preservar íntegramente sus fondos”, sopesan.

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Así, no tratan de “desconocer la importancia de contar con una pensión digna en el futuro, sino de reconocer que también existen necesidades presentes que requieren atención y que cada trabajador debe tener la posibilidad de evaluar responsablemente, de acuerdo con su realidad familiar”.

Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El retiro AFP en sí

¿Qué contempla el proyecto para un nuevo retiro de AFP? Estos son los puntos principales de la medida:

Al igual que retiros anteriores, el acceso sería de hasta 4 UIT (S/22.000), según señala el texto del proyecto de ley

Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley

Se abona un monto de hasta una 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario . El primer desembolso se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado

El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, 10 días calendario antes del siguiente desembolso.