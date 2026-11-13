Perú

Vuelos suspendidos en Estados Unidos encienden las alarmas en Perú: ¿Qué pasará con los viajes desde y hacia el país norteamericano? LAP responde

La Administración Federal de Aviación ordenó frenar los despegues por una falla de comunicaciones. Lima Airport Partners advirtió que los itinerarios de los pasajeros podrían cambiar

Mapa geográfico de Estados Unidos cubierto por numerosos íconos amarillos en forma de avión distribuidos sobre el territorio
Un mapa de seguimiento satelital registra los aviones en vuelo sobre Estados Unidos durante la suspensión nacional de despegues. (FlightRadar)
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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes un ground stop nacional, medida que detuvo los despegues en todos los aeropuertos del país norteamericano por un problema de comunicación en los centros que controlan el tráfico aéreo. La disposición alcanzó a las aeronaves en tierra y abrió interrogantes entre los pasajeros con vuelos desde y hacia territorio estadounidense.

El aviso emitido por el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo estableció que todo el tráfico de salida debía “permanecer en tierra hasta nuevo aviso”. También indicó que los vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serían administrados caso por caso. Sean Duffy, secretario de Transporte, afirmó que los técnicos investigaban una incidencia que afectaba a los centros de control en ruta.

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Estados Unidos gestiona el espacio aéreo con mayor volumen de operaciones del mundo. La FAA administra una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros.

Por eso, una orden de alcance nacional no solo modifica las partidas inmediatas: también puede alterar conexiones, la disponibilidad de tripulaciones y los horarios de aeronaves que deben completar varias rutas durante el mismo día.

Según los datos citados en la alerta, la suspensión general constituye la tercera de este tipo en lo que va del siglo. La primera ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La segunda se produjo en enero de 2023, cuando un fallo del sistema de avisos para pilotos provocó demoras y cancelaciones en el país.

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Airplanes are parked on the tarmac after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, US, November 13, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Airplanes are parked on the tarmac after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, US, November 13, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

LAP pide a pasajeros en Perú consultar directamente con cada aerolínea

Ante la suspensión, Lima Airport Partners (LAP) informó que algunos vuelos desde o hacia Estados Unidos podrían registrar cambios en sus itinerarios. La empresa, que opera el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, señaló que monitorea la situación luego de la medida adoptada por la autoridad aeronáutica estadounidense.

El mensaje se dirige a viajeros que tenían previsto partir de Perú con destino a ese país y a quienes esperaban llegar a Lima desde terminales norteamericanas.

“Por disposición de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, algunos vuelos hacia y desde este destino podrían presentar cambios en sus itinerarios, debido a la suspensión de vuelos en todo el país”, señaló LAP en su pronunciamiento. “Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez nos encontramos monitoreando la situación”, añadió la compañía.

LAP recomendó a los usuarios con un vuelo programado a Estados Unidos revisar el estado de su reserva con la aerolínea correspondiente. Esa consulta permitirá conocer si el servicio mantiene el horario previsto, tiene una demora o requiere una reprogramación.

La empresa indicó que difundirá información si se producen actualizaciones que puedan afectar las operaciones aéreas en el aeropuerto limeño.

Qué es un ground stop y cómo afecta a los vuelos

Un ground stop impide despegar a las aeronaves incluidas en una orden de control aéreo. Puede aplicarse por destino, tipo de equipo o espacio aéreo. Los aviones que ya vuelan pueden aterrizar, pero los demás permanecen en tierra hasta que la FAA levante la medida

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