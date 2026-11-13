Perú

“Esta es su querida diócesis”, le dicen al papa León XIV en Chiclayo

El pontífice volvió a la ciudad peruana donde ejerció parte de su ministerio. Durante una misa en las Pampas de Pimentel, la diócesis destacó el vínculo que mantiene con el santo padre

Pope Leo XIV celebrates mass next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R), at Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Pope Leo XIV celebrates mass next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R), at Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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Cuando fue elegido papa, Robert Prevost no esperó para mencionar Perú. Desde el balcón de la basílica de San Pedro, tras convertirse en el 267º pontífice, el ahora León XIV dirigió un saludo a su querida diócesis de Chiclayo. Recordó a “un pueblo fiel” que acompañó a su obispo y compartió su fe, una referencia que situó a la ciudad norteña en su mensaje.

El pontífice, nacido en Chicago en 1955 y con nacionalidad peruana, ejerció como misionero y arzobispo emérito en Chiclayo, antes de asumir tareas en el Vaticano. Aquella alusión, formulada ante miles de personas reunidas en la plaza, quedó como un vínculo con la diócesis donde desarrolló su ministerio episcopal.

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Ese antecedente volvió a escena durante la misa que el papa celebró en la explanada de las Pampas de Pimentel. Al cierre de la eucaristía, un representante diocesano agradeció su presencia ante fieles, familias, sacerdotes y agentes pastorales. La intervención presentó el regreso como una oportunidad para reunir a sectores de la Iglesia local.

“Querido Santo Padre, al concluir esta hermosa e histórica celebración eucarística, quiero expresar en nombre de toda la diócesis de Chiclayo y de nuestro querido pueblo del norte del Perú nuestra más profunda gratitud por su presencia entre nosotros”, afirmó.

El video muestra la celebración de una misa campal multitudinaria en Chiclayo, Perú. En el estrado principal, decorado con flores amarillas y blancas y cirios, el pontífice lee su homilía desde el altar acompañado por clérigos. Frente a la estructura, una congregación numerosa permanece sentada al aire libre portando sombreros y sombrillas bajo el sol. Las imágenes corresponden a una transmisión institucional identificada con el logotipo de Vatican Media.

Luego describió a la comunidad: “Aquí está su pueblo, aquí están las familias, los jóvenes y los niños, nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas”.

El mensaje incluyó una referencia a quienes sostienen actividades pastorales en Lambayeque y a los hombres y mujeres que, según dijo, viven su fe “con sencillez y perseverancia”. La diócesis vinculó esa participación con la trayectoria de Prevost en la región, previa a su labor vaticana y a su elección como obispo de Roma.

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“Esta es su querida diócesis”, el mensaje para el papa León XIV

El representante condensó el sentido de la ceremonia en una frase al pontífice: “Esta es su querida diócesis, aquella que usted conoció y sirvió con generosidad y cercanía”. Antes había dicho que Chiclayo, conocida como la ciudad de la amistad, abría las puertas de su casa y de su corazón al Papa.

La expresión respondió al lugar que la diócesis de Chiclayo atribuye a su vínculo con León XIV. Dijo que el retorno permitía agradecer “por todo lo que usted sembró en nosotros” y recordar enseñanzas de su período pastoral. Mencionó su cercanía con personas pobres y en situación de vulnerabilidad, un aspecto que asoció al testimonio dejado en la ciudad.

La autoridad planteó que la visita confirmaba a la comunidad en la fe y la alentaba a mantener la esperanza. “Usted ha venido a confirmarnos en la fe, a alentarnos en la esperanza y a recordarnos que aun en medio de las dificultades de nuestro tiempo nunca debemos perder la confianza en el Señor”, expresó.

El discurso incorporó la religiosidad popular y la piedad popular como expresiones de fe en América Latina. “Queremos expresar nuestra alegría a través de la religiosidad popular, la piedad popular, que es el tesoro de nuestros pueblos de América Latina”, señaló el representante durante la despedida del pontífice.

El cierre incluyó oraciones por su ministerio e invocó a la Inmaculada Concepción. “Que Dios lo bendiga, Santo Padre, y que nunca olvide cuánto lo quiere este pueblo que hoy lo abraza con fe y con esperanza”, manifestó. La última bienvenida reiteró la frase que ordenó el acto: “Gracias y bienvenido, Santo Padre, a tu querida diócesis de Chiclayo”.

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