Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA.

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Hoy, viernes 13 de noviembre, la selección peruana recibirá a Bolivia en Matute por la fecha FIFA. Mano Menezes tendrá su primer encuentro con los hinchas en Lima desde que asumió el mando de la ‘blanquirroja’.

El combinado nacional saldrá a revertir el mal momento , por ello, el DT prepara una alineación inédita que tiene a Francesco Andrealli como las principales sorpresas. El italo-peruano recibió su primer llamado y podría ser titular.

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Posible once de Perú con novedades

Mano Menezes prepara cambios en la defensa y el ataque para su próximo equipo, tras la gira por Norteamérica. Matías Lazo y Fabio Gruber ingresarían a la última línea en lugar de Marco Huamán y Renzo Garcés.

El zaguero no fue convocado después de sufrir una fractura en la nariz durante el partido ante Cienciano. El lateral, en tanto, llegó con molestias a la Videna y el comando técnico evaluaría preservarlo.

Mano Menezes quedó listo para enfrentar a la 'verde' en Matute por la fecha FIFA. (Movistar Deportes)

La ‘blanquirroja’ modificaría cuatro nombres respecto del último once utilizado por el DT. Además de los relevos defensivos, Maxloren Castro y Andy Polo ocuparían los extremos, mientras Jairo Vélez no comenzaría el encuentro por las molestias físicas con las que se presentó a la convocatoria.

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Las variantes modificarían los dos sectores del campo. La decisión final dependerá de la evolución de los jugadores que llegaron sentidos y de la planificación del cuerpo técnico.

El combinado nacional sería el siguiente: Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula.

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia.

Probable alineación de Bolivia

La ausencia de Guillermo Viscarra será la principal novedad de Bolivia para el próximo amistoso ante Perú. El arquero no integró la convocatoria de Óscar Villegas debido a su falta de actividad.

El exfutbolista de Alianza Lima dejó Matute en julio de este año después de perder la titularidad. Desde entonces, el guardameta conocido como Billy no consiguió un nuevo club.

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Los entrenadores Mano Menezes y Óscar Villegas buscarán evaluar alternativas dentro de sus planteles y cerrar la jornada con un resultado favorable.

Así formaría la ‘verde’ en Matute: Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua.

La selección boliviana es local en El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Canal TV para ver Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA

La selección peruana recibirá a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto de Matute volverá a albergar un partido de Perú después de más de dos años. El amistoso formará parte de la fecha FIFA de noviembre.

El encuentro comenzará a las 19.00 en México. Colombia y Ecuador compartirán el horario de las 20.00. En Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile, el inicio está previsto para las 21.00. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay lo verán desde las 22.00.

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La selección peruana recibirá a la 'verde' en Matute. Créditos: América TV.

América Televisión emitirá el partido en señal abierta por los canales 4 y 704 HD. La transmisión también estará disponible sin costo en la plataforma América TVGO.

Infobae Perú realizará la cobertura desde el estadio Alejandro Villanueva, con información previa, relato minuto a minuto, las principales incidencias y las declaraciones posteriores de los protagonistas.