Papa León XIV en Chiclayo: fieles de Ecuador y otras regiones viajaron para participar en su misa en las Pampas de Pimentel

Fieles de otros países viajaron hasta Lambayeque para acompañar al pontífice en su visita al Perú. Una peregrina ecuatoriana contó que llegó con su hermana días antes de la celebración y acampó en las Pampas de Pimentel para vivir este encuentro religioso. Fuente: ATV Noticias

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La visita del papa León XIV a Chiclayo convocó a fieles que recorrieron largas distancias para participar en la celebración religiosa en las Pampas de Pimentel. Algunos llegaron desde otras regiones del Perú, mientras que otros cruzaron la frontera desde Ecuador para presenciar el encuentro con el pontífice.

Desde las primeras horas del viernes 13 de noviembre, grupos de peregrinos avanzaron hacia la explanada donde el Santo Padre celebraría una misa multitudinaria. La expectativa por verlo de cerca movilizó a personas de distintas edades, muchas de ellas dispuestas a caminar varios kilómetros para llegar al recinto.

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La convocatoria también reunió a visitantes que llegaron días antes de la celebración. Entre ellos estuvo Marianita Piña, una fiel ecuatoriana que viajó desde Cuenca junto a su hermana y permaneció en las Pampas de Pimentel desde la noche anterior, después de acampar en el lugar.

El papa León llega en el papamóvil para celebrar una misa en las Pampas de Pimentel durante su regreso a la región donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Pimentel, Perú, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Fieles de Piura y Sullana caminaron varios kilómetros para llegar a la misa

El recorrido hacia las Pampas de Pimentel reunió a numerosos devotos que avanzaron desde el óvalo de Pimentel rumbo a la zona de la celebración. Durante la transmisión de ATV Noticias, varios asistentes contaron las razones que los llevaron a participar en este encuentro religioso.

Uno de ellos llegó desde Castilla, en Piura. El peregrino explicó que ya había recorrido aproximadamente tres kilómetros desde el ingreso y reconoció que el trayecto comenzaba a pasarle factura. Sin embargo, mantuvo su decisión de continuar hasta llegar al lugar de la misa.

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Un fiel agita una bandera peruana mientras el papa León llega en el papamóvil para celebrar la misa en las Pampas de Pimentel, durante su regreso a la región donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Pimentel, Perú, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Me estoy desanimando, pero tengo que llegar”, comentó entre risas durante la conversación con el reportero. Su testimonio reflejó el esfuerzo de quienes emprendieron el recorrido con la expectativa de ver al papa León XIV.

También llegaron fieles desde Sullana. Uno de ellos calificó la visita como un acontecimiento histórico para el Perú y contó que sería la primera vez que estaría presente en una actividad con el pontífice. Otros asistentes señalaron que la fe y la emoción por recibirlo fueron sus principales motivaciones.

Un vehículo blanco acondicionado como papamóvil avanza por un camino de tierra flanqueado por vallas metálicas y agentes policiales. En la parte superior del vehículo, el pontífice vestido con sotana blanca saluda con la mano a las personas congregadas a ambos lados del trayecto, mientras personal de seguridad y escoltas acompañan el desplazamiento hacia la estructura principal del evento.

Peregrinos de Ecuador llegaron días antes para ver a León XIV

La presencia de visitantes extranjeros también marcó la jornada en las Pampas de Pimentel. Una delegación procedente de Ecuador llegó a Chiclayo especialmente para participar en la misa del Santo Padre y algunas de sus integrantes permanecieron en el recinto desde la noche del jueves.

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Marianita Piña contó que viajó desde Ecuador junto a su hermana, procedente de Cuenca y Quito, respectivamente. Ambas llegaron a Perú el miércoles 11 de noviembre y se trasladaron hasta las Pampas de Pimentel para asegurar su participación en la celebración.

Pope Leo arrives to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La peregrina relató que decidió emprender el viaje apenas se enteró de que el papa visitaría el país. “Estaba dormida y escuché que el Papa venía. Dije: “No, me voy”. Me levanté y dije: “Me voy, me voy, me voy””, recordó. Inicialmente pensó viajar sola, pero luego encontró a su hermana y ambas decidieron emprender el recorrido.

Las dos llegaron al lugar alrededor de las 8 de la noche del jueves y pasaron la noche acampando. Al explicar por qué estaba dispuesta a realizar ese esfuerzo, Piña resumió su experiencia con una frase: “La fe, la fe, la fe, por la fe”.

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Multitudinaria y espectacular bienvenida al Papa León XIV en las Pampas de Pimentel. Miles de personas saludan al Santo Padre en el papamóvil

También expresó su alegría por la acogida que recibió en el país. “Muy hermoso, bien. No tengo quejas, maravilloso”, manifestó al referirse a su estadía en Chiclayo.

La misa de León XIV reunió a fieles en las Pampas de Pimentel

La celebración religiosa fue uno de los principales compromisos de la agenda del papa León XIV durante su visita a Lambayeque. El pontífice llegó a Chiclayo este viernes 13 de noviembre, ciudad donde desarrolló una extensa labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Pope Leo arrives on the popemobile to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La misa estaba programada para las 10:30 a. m. en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, cerca de Playa Las Rocas. Desde temprano, los peregrinos avanzaron hacia el recinto para participar en la liturgia y escuchar la homilía del Santo Padre.

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La jornada continuaría con otras actividades en la región. A las 12:40 p. m., León XIV tenía previsto visitar en privado la capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, su agenda contemplaba un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, así como una reunión con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.