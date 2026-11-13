La Embajada de Estados Unidos en Perú comunica sobre un nuevo requisito para viajeros por el brote de ébola

Estados Unidos exigirá a los viajeros confirmar si visitaron la República Democrática del Congo en las tres semanas previas al vuelo. (Andina)

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La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que, desde el pasado 3 de noviembre de 2026, todos los pasajeros que viajen a ese país o hagan conexión ahí deberán confirmar que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su viaje. La medida responde al brote de ébola que afecta al país africano.

Según el comunicado difundido por la sede diplomática estadounidense en Lima, la disposición fue adoptada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad.

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Las aerolíneas serán las responsables de aplicar este requisito. Los pasajeros deberán completar una declaración electrónica o en papel durante el proceso de registro para el vuelo o antes de abordar.

Las aerolíneas recopilarán las declaraciones juradas de los pasajeros mediante documentos electrónicos o físicos antes del abordaje. (EFE)

El aviso no detalla sanciones ni procedimientos específicos para quienes hayan permanecido en la República Democrática del Congo dentro de ese periodo. Sí precisa que la condición alcanza tanto a las personas que tengan como destino final Estados Unidos como a quienes solo realicen una escala en ese territorio.

Declaración antes del embarque

La Embajada de Estados Unidos en Perú,a través de un comunicado en redes sociales, indicó que los viajeros deberán confirmar que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante las tres semanas anteriores al vuelo. La exigencia se aplicará durante el check-in o antes del abordaje, mediante formularios electrónicos o documentos en papel.

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El plazo de 21 días coincide con el período que la comunicación oficial establece como referencia para el control de pasajeros procedentes o con antecedentes recientes de estadía en el país africano.

El brote de ébola causó 5.433 muertes y superó los 11.000 contagios confirmados en seis meses de epidemia.

La disposición coloca a las compañías aéreas en el centro de la implementación del requisito. El comunicado señala que las aerolíneas deberán incorporar la declaración en sus procesos previos al viaje, tanto para pasajeros que ingresen a Estados Unidos como para aquellos que permanezcan en tránsito hacia otros destinos.

La información fue difundida en medio de las alertas sanitarias relacionadas con la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la situación sigue siendo preocupante, casi seis meses después de la declaración de la epidemia.

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La OMS alertó

La directora regional de Emergencias para África de la Organización Mundial de la Salud, Marie Roseline Belizaire, afirmó que “demasiadas personas siguen muriendo antes de poder recibir la atención que necesitan”.

De acuerdo con la información de la agencia EFE, el brote fue declarado el pasado 15 de mayo y acumulaba 11.114 casos confirmados, incluidos 5.433 fallecidos. Belizaire sostuvo que “la situación general sigue siendo preocupante” y mencionó casos recientes en Kenia y Nigeria como una señal del riesgo de expansión a través de las fronteras.

Las autoridades sanitarias habilitaron 2.000 camas hospitalarias y aplican ensayos clínicos con dos vacunas contra el virus.

La OMS señaló que el gobierno de la República Democrática del Congo, junto con el organismo internacional y otros asociados, amplió la respuesta sanitaria desde el inicio de la emergencia. La capacidad de diagnóstico pasó de dos laboratorios a más de dos docenas, con capacidad para procesar más de 600 muestras diarias.

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También se habilitaron unas 2.000 camas en 109 centros de tratamiento, mientras cerca de 3.000 personas se recuperaron de la enfermedad. Diez clínicas de Bunia y Beni ofrecen atención de seguimiento para sobrevivientes, según explicó Belizaire.

La funcionaria indicó que los equipos comunitarios y sanitarios reforzaron las tareas de detección temprana, seguimiento de contactos, comunicación de resultados y organización de entierros seguros y dignos. A la vez, avanzan los ensayos clínicos de dos vacunas candidatas desarrolladas contra el virus Bundibugyo.

Los menores de edad representan más de una cuarta parte de los contagios confirmados y cerca de un tercio de las víctimas mortales.

Casos confirmados

La OMS alertó que los menores de edad sufren un impacto relevante dentro de la emergencia sanitaria. Según Belizaire, los niños representan más de una cuarta parte de los casos confirmados y cerca de un tercio de las muertes registradas.

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El acceso tardío a la atención médica figura entre los factores que mantienen la preocupación del organismo. “Todavía hay muchas personas a las que no se llega con la rapidez necesaria”, sostuvo la directora regional de Emergencias para África.

La inseguridad también condiciona la respuesta en las zonas afectadas. Desde el inicio del brote, la OMS verificó 81 ataques contra el sector sanitario. La semana anterior a la declaración de Belizaire, un ataque armado en la localidad de Cantine-Aloya dejó 66 civiles muertos, entre ellos tres trabajadores de salud.

El episodio afectó el funcionamiento de la red de atención: tres centros sanitarios fueron saqueados, se perdió el rastro de más de 1.000 contactos y se desconocía el paradero de tres casos confirmados.

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