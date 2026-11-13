Papa León XIV recibe con una sonrisa las muestras de cariño de los universitarios de Chiclayo, que lo esperaron entre cánticos y aplausos

El Papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, saludando a los fieles y jóvenes presentes en su recorrido. | América Noticias

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El papa León XIV regresó a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, donde fue gran canciller durante ocho años, y recibió una cálida bienvenida de estudiantes, docentes y trabajadores que aguardaban su llegada. Entre aplausos, carteles y cánticos, el pontífice recorrió las instalaciones en un pequeño papamóvil mientras los asistentes expresaban su afecto con frases como “¡Esta es la juventud del Papa!” y “León, hermano, tú eres chiclayano”.

El encuentro con el mundo universitario, programado para las 17:45 horas de este viernes 13 de noviembre, formó parte de la agenda de su visita apostólica a la región Lambayeque. La llegada del Santo Padre estuvo acompañada por muestras de entusiasmo de los jóvenes, quienes corearon “León, León, León” y “León, amigo, Chiclayo está contigo”, en una jornada marcada por el reencuentro con una ciudad donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

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Durante su recorrido, Robert Francis Prevost también se retiró el solideo, el pequeño casquete que utilizan los papas, cardenales y obispos. Mientras saludaba a los asistentes, prefirió permanecer de pie en el vehículo para acercarse a los jóvenes que se encontraban apostados en el campus universitario.

Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV volvió a una universidad que conoce desde su etapa como obispo de Chiclayo

La relación del pontífice con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo se remonta a los años en que estuvo al frente de la Diócesis de Chiclayo. Entre 2015 y 2023, Prevost ejerció como gran canciller de esta casa de estudios, cargo que reforzó su vínculo con la comunidad académica.

En 2023, la institución también le concedió el doctorado honoris causa en Derecho, en reconocimiento a su capacidad para integrar el derecho canónico con la labor pastoral y el servicio a la Iglesia local. Su presencia en el campus representó así el regreso a un espacio que formó parte de su trayectoria antes de asumir el pontificado.

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La universidad lleva el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima durante el siglo XVI, cuya labor pastoral constituye una referencia para la institución y para la tradición religiosa de la región.

Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Estudiantes y trabajadores prepararon una bienvenida para el pontífice

La llegada de León XIV estuvo precedida por varios días de preparativos en el campus. Carteles de colores, mensajes de bienvenida, murales y muestras de afecto adornaron las instalaciones de la universidad, mientras trabajadores y voluntarios acondicionaron el escenario, probaron los equipos de sonido y organizaron los espacios para recibir al Santo Padre.

La expectativa también estuvo presente entre quienes compartieron con Robert Prevost durante su etapa como obispo. Wilmer Jacinto Navarrete, antiguo alumno de la USAT, recordó que tuvo la oportunidad de ser su acólito en la Catedral de Chiclayo durante buena parte de su infancia.

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Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Al evocar aquellos encuentros, destacó la cercanía del entonces obispo con las personas. “Cuando él se acercaba, uno sentía que hablaba con un amigo, con alguien con quien podías conversar y pasar horas. Te transmitía esa confianza con esa voz tan característica que tiene”, recordó.

Esa familiaridad también se reflejó en los preparativos de la comunidad universitaria, cuyos integrantes esperaron al pontífice con mensajes que recordaban su vínculo con la ciudad y su paso por la institución.

A person holds a sign at the Shrine of Our Lady of Peace where Pope Leo will meet bishops, priests, members of religious orders, seminarians and pastoral workers during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Angela Ponce

León XIV continuará su recorrido por el norte del país antes de visitar Cusco y Pucallpa

La actividad en la USAT fue uno de los últimos compromisos del papa León XIV durante su jornada del viernes 13 de noviembre en Chiclayo. Horas antes, el pontífice presidió una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, visitó de manera privada la capilla San Óscar A. Romero y sostuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

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Pope Leo addresses students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Después de su reunión con el mundo universitario, el programa contempló una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, prevista para las 19:00 horas.

La visita apostólica continuará este sábado 14 de noviembre con actividades en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y Zaña, en Lambayeque. El domingo 15, León XIV viajará a Cusco y Pucallpa antes de retornar a Lima.