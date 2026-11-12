Papa León XIV en Perú: la historia de cómo el Sumo Pontífice dejó las matemáticas para seguir el llamado de Dios en Perú, su hogar pastoral

En el programa Esta Noche de Panamericana se aborda la biografía y labor pastoral de Robert Francis Prevost. La cobertura incluye testimonios de familiares, representantes eclesiásticos de diversas diócesis peruanas y material de archivo que documenta sus años de servicio sacerdotal en ciudades como Piura, Trujillo y Chiclayo.

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El regreso de papa León XIV a Perú reactivó el vínculo que el pontífice construyó durante más de dos décadas de trabajo religioso en el país. Ciudadano peruano desde 2015, Robert Francis Prevost vivió cerca de 21 años entre misiones, tareas de formación y responsabilidades episcopales. Al saludar en español a la diócesis de Chiclayo, definió ese retorno como una visita a su propia patria.

“Puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria”, expresó el Pontífice ante la comunidad con la que mantuvo una relación pastoral desde antes de asumir el obispado. Sus años en territorio peruano incluyeron recorridos por zonas rurales, clases en seminarios y el acompañamiento a comunidades afectadas por la pobreza y fenómenos climáticos.

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La conexión con Perú, sin embargo, se remonta a mucho antes de su llegada como sacerdote. Cuando tenía cinco años, unos tíos le regalaron un chullo, la prenda andina de lana que suele cubrir las orejas. Con el tiempo, el actual jefe de la Iglesia católica identificó aquel obsequio como el primer episodio de su “formación peruana”, una referencia infantil que adquirió otro significado después de décadas de servicio en el país.

Varias fotografías familiares y de la infancia aparecen sobre una mesa durante la emisión de un programa informativo de televisión.

Su primera misión en Perú comenzó cuando tenía 29 años

Antes de ingresar a la vida religiosa, Robert Francis Prevost estudió matemáticas en la Universidad Villanova, en Estados Unidos. En 1977 se incorporó al noviciado de la Orden de San Agustín, una decisión que orientó su posterior recorrido en América Latina. Más tarde obtuvo la licenciatura en teología en Chicago y continuó su formación en Roma.

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Un programa del canal Panamericana Televisión exhibe fotografías de archivo en blanco y negro durante una cobertura sobre la visita del pontífice a Perú.

El 19 de junio de 1982, a los 26 años, fue ordenado sacerdote. Según explicó en distintas intervenciones sobre su vocación, entendía la misión sacerdotal como una tarea de servicio, cercanía con la población y búsqueda de quienes estaban alejados de la Iglesia. Siete años después, esa visión lo llevó a Perú, donde inició una etapa que describió como uno de los mayores regalos de su vida.

Una emisión televisiva presenta una fotografía de infancia acompañada por un mensaje de bienvenida dirigido al pontífice en Perú.

Su primer destino fue Chulucanas, en la región de Piura. Allí conoció de cerca las condiciones de las comunidades rurales del norte peruano, muchas de ellas afectadas por las consecuencias del fenómeno de El Niño. El trabajo incluía visitas a caseríos de difícil acceso y contacto directo con familias que afrontaban problemas de infraestructura, aislamiento y necesidades básicas. Personas que compartieron esa etapa con él señalaron que, pese a su origen estadounidense, “realmente parecía un peruano más en medio de nosotros”.

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Tres jóvenes religiosos con hábitos oscuros aparecen en una fotografía de archivo difundida durante una transmisión de la televisión peruana.

Trujillo concentró una parte central de su tarea como agustino

Entre 1988 y 1999, León XIV residió en Trujillo, donde asumió responsabilidades en la formación de nuevos integrantes de la Orden de San Agustín. Dirigió la preparación de los agustinos, impartió clases en el seminario San Carlos y San Marcelo y ocupó cargos vinculados con la organización académica y administrativa de la casa religiosa.

Un sacerdote con vestiduras litúrgicas atiende a un creyente durante su etapa de trabajo comunitario en Chulucanas, Piura.

Durante esos años fue rector de estudios, profesor y canciller. Su paso por el seminario quedó registrado en algunos objetos que todavía se conservan en el lugar donde vivió. La habitación que ocupó mantiene una cama, una mesa de noche y pertenencias vinculadas con aquella etapa. También permanece una pileta cuya construcción solicitó y un ejemplar de derecho canónico de 1983 con su firma.

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Una emisión televisiva presenta una fotografía de juventud de Robert Francis Prevost junto a un grupo de estudiantes antes de su ingreso a la vida religiosa.

El 24 de agosto de 2015, Prevost formalizó otro aspecto de su relación con el país al adquirir la ciudadanía peruana. La nacionalidad peruana fue una decisión personal, resultado de un vínculo construido en sucesivos destinos religiosos y no de una condición heredada. Para entonces, su trayectoria ya incluía años de trabajo en Piura y Trujillo, además de una creciente presencia en Chiclayo.

Una captura del programa Esta Noche identifica al religioso Robert Francis Prevost con el nombre de papa León XIV durante una transmisión.

Chiclayo fue el último gran destino peruano antes del papado

La ciudad de Chiclayo ocupó un lugar central en su camino eclesiástico. Allí desarrolló una parte de su labor como obispo y consolidó la cercanía con una diócesis a la que volvió a dirigirse en español tras convertirse en pontífice. Su saludo hizo referencia directa a esa relación y a los años compartidos con fieles, sacerdotes y comunidades de la región.

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Un clérigo habla ante una multitud durante una cobertura televisiva que aborda los vínculos pastorales del pontífice con diversas ciudades de Perú.

En su etapa episcopal también intervino en debates de alcance nacional. Ante el pedido de perdón del expresidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción cometidos durante su gobierno, sostuvo que el mensaje había sido general. Consideró que habría tenido mayor efecto si el exmandatario hubiese optado por “pedir perdón más expresamente”.

El papa León XIV pronuncia un discurso tras su regreso a Perú, país donde realizó trabajos religiosos y tareas formativas durante más de dos décadas.

Piura, Trujillo y Chiclayo resumen los principales lugares de una trayectoria peruana que antecedió a su llegada al Vaticano. En esos destinos, el actual Papa combinó tareas de misión, docencia, formación religiosa y conducción pastoral. El regreso al país donde obtuvo la ciudadanía en 2015 volvió a poner en primer plano una biografía marcada por vínculos que comenzaron con un chullo en la infancia y continuaron en comunidades del norte peruano.

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