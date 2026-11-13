Perú

“¡Qué alegría volver a Chiclayo!“: Las primeras palabras de agradecimiento del papa León XIV durante la misa en las pampas de Pimentel

El santo padre pidió a los fieles que continúen rezando por él para recibir la gracia de seguir fortaleciendo a sus hermanos en la fe

Las primeras palabras del Papa León XIV en las Pampas de Pimentel generó la algarabía de casi un millón de peruanos que asistieron a la misa
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El papa León XIV inició su misa en las pampas de Pimentel ante miles de fieles que llegaron hasta Lambayeque para acompañarlo durante su retorno a Chiclayo, ciudad donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral. En los primeros minutos de la celebración, el santo padre expresó su alegría por reencontrarse con la comunidad y agradeció las muestras de afecto recibidas desde su llegada.

“Queridos hermanos y hermanas. ¡Qué alegría volver a Chiclayo!”, manifestó el pontífice al comenzar su intervención, provocando los aplausos de los asistentes. Robert Prevost calificó como una bendición encontrarse nuevamente con los habitantes de esta zona del país y recordó el cariño que ha recibido de quienes permanecen vinculados a su labor pastoral.

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El sumo pontífice también se refirió a su estado de salud y agradeció especialmente las oraciones que los creyentes han elevado por él. “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba, que con la ayuda de Dios estoy superando”, señaló ante la multitud congregada en el lugar.

La emoción de los fieles en Pimentel por la llegada del papa León XIV para celebrar la Santa Misa. Infobae

Sus palabras generaron una nueva reacción entre los presentes, quienes respondieron con aplausos. El religioso, además, solicitó que continúen rezando por él y expresó su deseo de seguir cumpliendo la misión que tiene dentro de la Iglesia católica.

León XIV explicó que al observar los rostros de quienes acudieron a la celebración nació en él una oración de acción de gracias. El obispo de Roma señaló que los habitantes de Chiclayo han sido y continúan siendo una bendición para su vida y para su ministerio episcopal, en referencia al vínculo que mantiene con la comunidad que acompañó durante sus años en la diócesis.

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“Los tengo muy presentes en mis plegarias”, afirmó. Luego reiteró su pedido a los asistentes para que continúen orando por él, con el propósito de que Jesucristo le conceda la gracia de seguir confirmando a sus hermanos en la fe.

Multitudinaria y espectacular bienvenida al Papa León XIV en las Pampas de Pimentel. Miles de personas saludan al Santo Padre en el papamóvil

Tras este mensaje de gratitud, la homilía se centró en uno de los principales temas de la celebración religiosa: la misión evangelizadora de los bautizados. El santo padre sostuvo que la liturgia del día invita a dirigir la mirada hacia el “deber urgente e ineludible” de anunciar el Evangelio.

En ese sentido, el líder de la Iglesia católica planteó que esta tarea no corresponde únicamente a quienes ocupan responsabilidades dentro de la estructura eclesiástica. Según explicó durante su intervención, todos los cristianos están llamados a asumir una dimensión misionera, independientemente de la función que desempeñen en la comunidad.

León XIV incluyó en este llamado tanto a los ministros ordenados como a los fieles laicos. Su reflexión apuntó a reforzar la idea de que la evangelización forma parte de la responsabilidad de los bautizados y no está condicionada por el cargo que una persona tenga dentro de la institución religiosa.

León XIV recordó con gratitud su vínculo con los chiclayanos y aseguró que los tiene presentes en sus plegarias - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.
León XIV recordó con gratitud su vínculo con los chiclayanos y aseguró que los tiene presentes en sus plegarias - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

El pontífice también remarcó que esta misión no depende del grado de formación o conocimiento religioso alcanzado por cada creyente. De esta manera, presentó el anuncio del Evangelio como una tarea compartida por todos los integrantes de la Iglesia, sin distinción por su preparación o función.

La celebración en las Pampas de Pimentel representa uno de los momentos centrales del retorno de León XIV a Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años. Su presencia nuevamente en Lambayeque generó una masiva convocatoria de ciudadanos, quienes se congregaron para participar de la eucaristía y escuchar las palabras del pontífice.

Durante los primeros minutos de su homilía, el santo padre combinó el agradecimiento por el recibimiento y las oraciones por su salud con una reflexión sobre el compromiso de los cristianos. De esta manera, su reencuentro con Chiclayo quedó marcado por un mensaje de gratitud hacia la comunidad y un llamado a asumir la responsabilidad de anunciar el Evangelio.

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