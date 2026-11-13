El mensaje del Papa León XIV en Chiclayo: llama a los católicos a anunciar el Evangelio con una vida coherente

El Papa León XIV comparte en Chiclayo la reflexión sobre el mandato misionero de la iglesia y los desafíos que enfrentamos al anunciar a Jesucristo en el siglo XXI.

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El papa León XIV regresó a Chiclayo este viernes 13 de noviembre, ciudad peruana donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de asumir el pontificado. Durante su encuentro con los fieles, el santo padre agradeció las muestras de cariño y las oraciones que lo han acompañado, y compartió una reflexión sobre la misión de los cristianos en el mundo actual.

En su homilía, el líder de la Iglesia Católica recordó que todos los bautizados tienen la responsabilidad de anunciar el Evangelio, pero precisó que esta tarea no debe limitarse a las palabras ni convertirse en una imposición de creencias. Por el contrario, sostuvo que la transmisión de la fe debe partir de una relación personal con Jesucristo y reflejarse en una vida auténticamente cristiana, coherente con sus enseñanzas.

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¿Qué dice el Evangelio de hoy, viernes 13 de noviembre?

La liturgia de este viernes presentó el pasaje de Lucas 17, 26-37, en el que Jesús compara la llegada del Hijo del hombre con el diluvio que destruyó la tierra en tiempos de Noé y la lluvia de fuego y azufre que acabó con Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot.

A través de ambos episodios, advierte que ese momento llegará de manera inesperada y exhorta a sus discípulos a estar preparados, sin aferrarse a los bienes materiales ni a la vida que deben dejar atrás. En el pasaje también recuerda a la mujer de Lot y pronuncia una de las enseñanzas centrales del mensaje de los evangelios de los apostoles: “El que pretenda guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la recobrará”.

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Pope Leo XIV celebrates mass next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R), at Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Esta lectura acompañó la jornada religiosa en Chiclayo, mientras León XIV centró su mensaje en la responsabilidad de los creyentes de vivir su fe y llevar el anuncio de Jesucristo a los demás.

León XIV pide poner a Jesucristo en el centro de la vida cristiana

Al iniciar su reflexión, el papa recordó que el anuncio del Evangelio es un deber urgente de todo bautizado, sin importar si se trata de un ministro ordenado o de un fiel laico. Para desarrollar esta idea, citó la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, de san Pablo VI, que considera la evangelización como una misión esencial de la Iglesia.

El líder católico también planteó cómo pueden los cristianos del siglo XXI anunciar a Jesucristo en sus familias, parroquias y comunidades. Su respuesta fue que deben hacerlo mediante “el testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente”.

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En ese sentido, explicó que el primer paso consiste en poner a Jesucristo en el centro tanto del anuncio como de la propia existencia. Añadió que la coherencia no debe entenderse únicamente como resultado de la voluntad humana, sino también como una gracia que los creyentes deben pedir a Dios y acompañar con su compromiso personal.

Pope Leo arrives to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

De acuerdo con León XIV, solo mediante esa transformación será posible renovar el impulso para transmitir la fe y ayudar a otras personas a establecer una relación personal con Cristo, de modo que puedan descubrir “la alegría del Evangelio”.

Evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces

Otro de los aspectos centrales de su homilía fue la manera en que la Iglesia debe transmitir el mensaje cristiano. El papa sostuvo que la evangelización no consiste en imponer doctrinas ni en depender de estrategias para convencer a otras personas de adoptar una religión.

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“Evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo”, manifestó.

Para reforzar esta idea, recordó una reflexión del papa Francisco sobre el proselitismo y la transmisión de la fe. En su intervención, citó que la evangelización se fundamenta en el amor de Dios manifestado en Jesucristo y no en “los persuasivos discursos de la mera sabiduría humana ni en el proselitismo”.

León XIV explicó que compartir el mensaje de salvación requiere humildad, solicitud y respeto profundo por la conciencia y la libertad de cada persona. Por ello, destacó que el anuncio cristiano debe estar acompañado por la alegría y el testimonio, en lugar de convertirse en una imposición.

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El papa destaca la importancia de la caridad y el amor al prójimo

Durante su mensaje, León XIV también relacionó la evangelización con la caridad. Al referirse a la segunda carta de Juan, cuya lectura formó parte de la liturgia, recordó que el amor fraterno es indispensable para transmitir la fe y acompañar a quienes más lo necesitan.

“Para un bautizado, el amor hacia el prójimo es el corazón del mensaje cristiano, el mandamiento recibido desde el principio”, expresó.

El líder católico describió este amor como una actitud práctica, comprometida y respetuosa, que debe reflejarse en acciones concretas. Asimismo, sostuvo que la caridad es inseparable de la verdad, pues ambas deben orientar la manera en que los cristianos se relacionan con los demás y participan en la sociedad.

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“Sin verdad el amor cae en mero sentimentalismo y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría”, advirtió.

León XIV pide recuperar la oración compartida en las familias

En otro momento de su homilía, el papa resaltó el papel de los hogares en la transmisión de la fe y propuso recuperar la oración compartida, especialmente entre los integrantes de las familias.

“Las familias cristianas constituyen el núcleo misionero, porque como pequeñas iglesias domésticas llevan a sus miembros a participar activamente en la vida de las comunidades locales, de la gran comunidad de la Iglesia universal y de toda la sociedad”, señaló.

Además, recordó que los creyentes pueden encontrarse con Jesucristo no solo en la Eucaristía y la Palabra, sino también en la comunión eclesial y en la acogida fraterna del prójimo, especialmente de quienes atraviesan situaciones de necesidad.

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Finalmente, León XIV advirtió que la transmisión de la fe enfrenta desafíos como la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo. Ante estas dificultades, exhortó a los católicos a renovar su compromiso evangelizador y a demostrar, mediante sus acciones cotidianas, que Jesucristo ocupa el centro de sus vidas.