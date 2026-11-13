Desmayos, golpes de calor y atendidos de emergencia en plena misa del Papa León en las Pampas de Pimentel

Personal de emergencias traslada en camilla a una persona afectada por el calor en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo. (Cortesía)

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El intenso calor de 32°C que azotó este viernes 13 de noviembre las Pampas de Pimentel, en el norte de Perú, provocó una serie de desmayos, descompensaciones y atenciones de emergencia entre los fieles que se congregaron para la misa multitudinaria del papa León XIV este viernes. Efectivos de bomberos y equipos médicos debieron asistir a varios afectados en plena celebración litúrgica y trasladar a algunos de ellos para que recibieran atención especializada.

Las autoridades habían advertido con anticipación sobre las altas temperaturas previstas para la jornada en esa zona desértica de la costa norte peruana. Aun así, centenares de miles de personas optaron por permanecer bajo el sol durante horas para ver al pontífice, quien en Chiclayo es reconocido como “Padre Roberto” o simplemente “amigo”. Las estimaciones oficiales calcularon una asistencia de entre 900.000 y un millón de personas en un área de aproximadamente 81 hectáreas.

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Efectivos de seguridad y socorristas trasladan en una camilla a una persona afectada por el calor en las Pampas de Pimentel, durante la misa celebrada en Chiclayo. (Cortesía)

La explanada de Pampas de Pimentel, habilitada con 17 pantallas gigantes y numerosas áreas de descanso, recibió a una multitud que comenzó a llegar desde la madrugada. Muchos fieles caminaron hasta diez kilómetros durante la noche para ganar posición. Las largas filas de vehículos sobre los accesos obligaron a buena parte de los asistentes a cubrir el tramo final a pie bajo el sol.

León XIV, nacido como Robert Prevost y elegido líder de la Iglesia católica el año pasado, llegó a la explanada a bordo del papamóvil y recorrió el predio saludando a la multitud antes de dar inicio a la misa. Su regreso a Chiclayo —ciudad situada a 10.700 kilómetros de Roma, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023— constituye la etapa más emotiva de su gira de 12 días por América Latina.

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Miembros de seguridad y rescate trasladan en camilla a una persona descompensada durante la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo. (Cortesía)

El Papa emocionó a la multitud con palabras de agradecimiento y confesó que está superando su enfermedad

Durante la homilía, el pontífice se dirigió con visible emoción a los miles de fieles que lo esperaban bajo el sol. “Qué alegría volver a Chiclayo, es una bendición para mí. Gracias por su cariño”, expresó desde el altar. Luego añadió: “Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida”.

León XIV también hizo referencia a su estado de salud, en el octavo día de la gira sudamericana y semanas después de haberse sometido a una operación por un cáncer de pulmón. “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando”, afirmó ante la multitud reunida en las desérticas pampas, cerca del Océano Pacífico.

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Un grupo de personas utiliza sombrillas para protegerse del sol en las Pampas de Pimentel durante la atención médica brindada a varios asistentes en Chiclayo. (Cortesía)

Desde Lima a Chiclayo: el regreso del obispo que los fieles sienten parte de la familia

Horas antes de la misa, León XIV se despidió desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima con un momento que arrancó carcajadas entre quienes lo escuchaban: comenzó a hablar en italiano y debió corregirse. “Perdón, perdón, estoy hablando en italiano, es que en casa se habla en italiano”, dijo entre risas antes de retomar el español.

Ya en castellano, el Papa expresó su deseo de continuar el viaje “con este mismo espíritu de alegría, de agradecimiento al Señor por tantas bendiciones, por la fe, por la vida, por el respeto de la dignidad humana de cada uno”. Luego abordó el vuelo de Latam Airlines que lo trasladó a Chiclayo, junto a 82 periodistas acreditados.

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Personal de auxilio asiste a asistentes descompensados por las altas temperaturas en Pampas de Pimentel durante una ceremonia religiosa en Chiclayo. (Cortesía)

“León hermano, el Papa es de Chiclayo”: el fervor de una ciudad que lo recibió con la marinera norteña

La llegada del pontífice a Chiclayo desató una celebración masiva. La frase más coreada en las calles era “León hermano, el Papa es de Chiclayo”, un eslogan que resume el vínculo profundo entre el pontífice y la ciudad costera de 600.000 habitantes que lo tuvo como obispo durante ocho años. Los escaparates de los negocios exhibían carteles con la leyenda “Bienvenido a casa”.

León XIV es el primer pontífice con pasaporte peruano, una condición que los chiclayanos reivindican con orgullo. Muchos vecinos guardan recuerdos personales de aquellos años: algunos llevan fotos de sus bodas celebradas por Prevost; otros hicieron bautizar o confirmar a sus hijos con quien hoy conduce la Iglesia universal. A su llegada al aeropuerto, fue recibido al ritmo de la marinera norteña, danza embajadora del Perú.

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Los feligreses esperan tras vallas de seguridad en Pampas de Pimentel mientras el personal de auxilio asiste a personas afectadas por el calor. (Cortesía)

La tarde incluyó un encuentro con obispos, sacerdotes y universitarios en la misma ciudad

Tras la misa en las Pampas de Pimentel, la agenda del Papa contemplaba una visita privada a una capilla y, por la tarde, un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas. El cierre del día en Chiclayo estaba programado en la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”, donde León XIV se reuniría con jóvenes universitarios.

La visita a Chiclayo también reavivó las esperanzas de los vecinos de Eten, un pueblo cercano al Océano Pacífico cuyos habitantes afirman que en 1649 se produjo un milagro eucarístico: la aparición de la imagen del Niño Jesús en una hostia durante dos ceremonias distintas. Cuando era obispo, Prevost había presentado ante el papa Francisco, en 2019, un proyecto para el reconocimiento formal del hecho, acompañado de documentos históricos y miles de testimonios de fe.

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