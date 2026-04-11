Perú

Estos son los errores más comunes al momento de calcular la CTS y sus riesgos legales

El proceso exige precisión en cada variable para evitar sanciones y contingencias que pueden afectar tanto las finanzas como la reputación empresarial

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Pese a ser un proceso habitual, su ejecución adecuada requiere una gestión detallada y rigurosa de los datos.
Pese a ser un proceso habitual, su ejecución adecuada requiere una gestión detallada y rigurosa de los datos. Foto: Vecteezy

La proximidad del pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve a colocar a las empresas peruanas frente a un proceso clave que exige rigor en su ejecución. Aunque se trata de una obligación recurrente, su correcta aplicación demanda un manejo preciso de información, especialmente en organizaciones con planillas amplias o estructuras salariales variables.

El depósito correspondiente al periodo entre noviembre de 2025 y abril de 2026 deberá concretarse, como máximo, el 15 de mayo de 2026. Pese a su aparente sencillez, esta tarea suele presentar complicaciones operativas que, en muchos casos, terminan en errores que pudieron evitarse. En ese contexto, las áreas de Recursos Humanos enfrentan el reto de asegurar cálculos exactos en medio de procesos que aún dependen, en algunos casos, de herramientas poco actualizadas.

Aspectos clave para el cálculo de la CTS

Cumplir con este beneficio laboral implica más que respetar una fecha límite. Es indispensable considerar correctamente el tiempo efectivamente laborado durante el semestre, así como incluir todos los conceptos remunerativos que correspondan. Cualquier omisión o interpretación inadecuada puede distorsionar el monto final.

Elementos como pagos por horas adicionales, comisiones o bonificaciones deben ser incorporados de forma adecuada, ya que influyen directamente en el cálculo. Asimismo, mantenerse al día con la normativa vigente resulta fundamental, dado que cambios regulatorios o criterios interpretativos pueden modificar la forma en que se determina este beneficio.

Atender este derecho laboral no se limita únicamente a cumplir con el plazo establecido.
Atender este derecho laboral no se limita únicamente a cumplir con el plazo establecido. Foto: Freepik

Fallas frecuentes en el proceso

Entre los errores más habituales destaca la exclusión de ingresos variables, lo que reduce indebidamente el monto a depositar. También son comunes las imprecisiones en el cómputo del tiempo de servicios, originadas por registros incorrectos de fechas de ingreso, licencias u otros periodos no trabajados.

A ello se suma la alta dependencia de procesos manuales, como hojas de cálculo, que incrementan el riesgo de equivocaciones humanas, sobre todo cuando se maneja un volumen considerable de datos. La falta de integración entre sistemas internos también dificulta la consistencia de la información, generando discrepancias en los resultados.

Riesgos legales y fiscalización

Las equivocaciones en el cálculo o el incumplimiento en el depósito pueden derivar en sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, entidad encargada de supervisar el respeto de las normas laborales. Las multas varían según la magnitud de la empresa y la gravedad de la infracción, pero representan un impacto económico significativo.

Además del aspecto financiero, una eventual inspección puede implicar revisiones más exhaustivas de otros procesos internos, generando mayor carga operativa. A esto se suma el posible deterioro de la reputación corporativa, ya que el incumplimiento de obligaciones laborales afecta la percepción tanto de los trabajadores como del entorno empresarial.

Los errores en la determinación del monto o la falta de depósito pueden dar lugar a penalidades impuestas por la Sunafil
Los errores en la determinación del monto o la falta de depósito pueden dar lugar a penalidades impuestas por la Sunafil. Foto: difusión

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