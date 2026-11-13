Sismo de magnitud 5.9 sacude la costa sur del Perú hoy, 13 de noviembre: IGP reporta epicentro frente a Nasca

El movimiento ocurrió frente a San Juan de Marcona, tuvo una profundidad de 32 kilómetros y alcanzó intensidad IV, según los reportes oficiales. (Infobae)

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Un sismo de magnitud 5.9 se registró este viernes 13 de noviembre frente a la costa de la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:43 y se sintió con intensidad IV en el distrito de San Juan de Marcona.

El epicentro se localizó en el mar, a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. El temblor tuvo una profundidad de 32 kilómetros, de acuerdo con el reporte del IGP.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó en su boletín actualizado que el sismo no genera tsunami en el litoral peruano.

El organismo detalló que el evento ocurrió en las coordenadas 15,14 grados de latitud sur y 76,09 grados de longitud oeste, frente a la costa de Ica.

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó conservar la calma, evaluar la situación y apoyar a las personas que lo requieran. También pidió mantenerse alejado de ventanas, repisas u otros objetos que puedan caer.

La entidad señaló que, si no es posible salir del lugar, las personas deben ubicarse en una zona segura interna, lejos de columnas, muros estructurales y ascensores. No se reportaron daños personales ni materiales.

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Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los terremotos más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

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¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Los sismos más mortíferos de Perú

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

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31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

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El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del 28 de noviembre (Presidencia de Perú)

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro sismo de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que comenzó a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

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23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó al sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

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26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.