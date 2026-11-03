¿Cuándo abonan la CTS? Estos son los dos casos, para trabajadores privados y públicos

La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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En Perú, los trabajadores privados y públicos reciben un pago por el tiempo de servicios en su empresa o el Estado peruano. Este pago se conoce como la Compensación por tiempo de servicios, o CTS.

Pero su oportunidad de pago cambia con respecto a cada sector. Para los trabajadores privados se paga en mayo y noviembre, mientras que para el sector público esto es al finalizar sus labores. A más detalle:

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Trabajadores privados : reciben su CTS en mayo y noviembre. Este 2026 se paga hasta el lunes 16 de noviembre

Trabajadores públicos: reciben su CTS al finalizar sus labores, con un cálculo por los años de servicio.

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Cuándo pagan la CTS

Vamos por parte. El sector privado recibe el pago de su CTS en su cuenta CTS de su banco hasta el lunes 16 de noviembre. El plazo ya está vigente, por lo que podría recibirlo (depende de cuándo su empleador haga el depósito) desde ya el lunes 2 de noviembre.

El monto que se paga este noviembre 2026 es básicamente la mitad del sueldo (en julio también se pago a la mitad del sueldo). Pero para algunos trabajadores bajo la micro y pequeña empresa, esto podría ser de la mitad de este monto; es decir, un cuarto del sueldo.

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Normalmente se paga hasta la quincena de julio y noviembre, pero dado que el 15 de este mes cae domingo, el pago puede hacerse el lunes 16, según confirma la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

También es vital recordar a los empleados del sector privado que, una vez realizado el depósito, podrán disponer libremente de la totalidad de sus fondos. Gracias a la Ley 32322, vigente desde mayo de 2025, los trabajadores tienen la autorización de disponer libremente del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Calcular CTS

Asimismo, el depósito de noviembre corresponde al semestre mayo–octubre de 2025 y debe calcularse tomando como base la remuneración vigente del trabajador al mes de octubre de ese año.

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Según la Ley de CTS (D. Leg. 650), los empleadores deben abonar “tantos dozavos de la remuneración computable como meses completos haya laborado el trabajador en el semestre respectivo”, y de manera proporcional los días de fracción.

“Si un trabajador ingresó en julio, el depósito deberá cubrir cuatro meses completos, calculados sobre su remuneración de octubre. Es fundamental revisar estos detalles para evitar errores de liquidación”, explica David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF).

Trabajadores CAS deberán esperar hasta el 2030 para cobrar una CTS al 100% si se jubilan. - Crédito Andina

¿Y para el sector público?

El sector público también recibe CTS, pero esta, a diferencia del privado, se paga al cese del empleo. Es decir, cuando este se jubila o es despedida, se le debe considerar estos montos en su pago final.

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Este cálculo se hace dependiendo de los años de servicios, y dependiendo de la entidad. Como se sabe, a los trabajadores CAS se les hace el pago desde la vigencia de la Ley 32563, que aprobó que recibieran por primera vez este pago y el de la gratificación.

Para estos, sin embargo, el cálculo variará, dado que la Ley fue aplicada con progresividad, lo que hace que este 2026 la CTS se calcule al 10% del monto de la remuneración. Es decir, si un trabajador cesa o se jubila este año, recibirá una CTS equivalente al 10%. Y para los siguientes años este porcentajes subirá con respecto al cronograma siguiente:

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Este 2026, se paga la gratificación y CTS al 10% de la remuneración a los CAS . En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300 de ‘grati’, la CTS se paga al cese de las labores

En 2027, los monto serán del 20% de la remuneración mensual

En 2028, será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, será del 100% de la remuneración mensual.