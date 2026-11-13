Murió ‘Mondonguito’: de las calles de Lima a la televisión, la historia del cómico ambulante que dedicó más de 40 años a hacer reír al Perú

Patricia, hija mayor del humorista, contó que su padre está consciente, aunque desconoce que se encuentra en una UCI.

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El humor popular peruano pierde a uno de sus representantes más reconocidos. José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como ‘Mondonguito’, falleció este viernes 13 de noviembre, a los 67 años, después de permanecer hospitalizado durante varias semanas debido a complicaciones respiratorias asociadas a una fibrosis pulmonar avanzada. Su muerte cierra una historia de más de cuatro décadas dedicadas a la comicidad, una trayectoria que comenzó cuando apenas era un niño y que lo convirtió en uno de los rostros más recordados de los cómicos ambulantes de la televisión nacional.

Su nombre quedó asociado a una generación de artistas que hizo de las calles, plazas y parques de Lima un escenario para sobrevivir y construir una carrera. Antes de aparecer en las pantallas de los hogares peruanos, Mondonguito tuvo que ganarse al público a punta de ocurrencias, improvisaciones y presentaciones al aire libre. No tenía grandes escenografías ni producciones detrás: su principal herramienta era su capacidad para provocar risas.

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La noticia de su fallecimiento llega después de semanas de preocupación por su estado de salud. El humorista enfrentaba una fibrosis pulmonar severa que había comprometido gravemente su capacidad respiratoria. A esta enfermedad se sumó una infección que agravó su condición y lo mantuvo bajo atención médica en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

El cómico ‘Mondonguito’ clama ayuda por terrible enfermedad en las piernas: “El dolor es insoportable”. (Captura: Magaly TV La Firme)

De Bagua Grande a los circos: los primeros pasos de Mondonguito

La historia de ‘Mondonguito’ comenzó en Bagua Grande, en la región Amazonas, donde nació el 10 de junio de 1959. Durante su infancia se trasladó a Lima y vivió en el distrito de Comas, donde empezó a descubrir su inclinación por el espectáculo.

Su relación con el entretenimiento se inició cuando tenía apenas nueve años. Ingresó al mundo circense de la mano del circo Tony Perejil, donde aprendió diferentes disciplinas y comenzó a desenvolverse como payaso, malabarista y alambrista.

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Aquella experiencia marcó su vida. El circo le permitió conocer el trabajo detrás de cada presentación y entender que hacer reír también era una forma de ganarse la vida. Sin embargo, las ganancias no siempre eran suficientes para sostener a su familia.

El cómico peruano Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, posa con los brazos cruzados en un espacio exterior.

En una entrevista concedida a El Popular en 2024, el propio humorista recordó que decidió buscar nuevas oportunidades en las calles cuando atravesaba dificultades económicas y necesitaba atender a su hija, que se encontraba enferma.

Así llegó a la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima, uno de los espacios donde se concentraban artistas populares que reunían a decenas de espectadores alrededor de sus espectáculos.

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Su primera presentación callejera la realizó junto a un amigo. Recordaba que, mientras en el circo ganaba alrededor de ocho soles, aquella primera jornada en la calle le permitió obtener diez veces más.

La experiencia terminó de convencerlo. Poco a poco dejó atrás el trabajo circense para dedicarse al teatro popular y a la comicidad ambulante.

El artista de 67 años recibe oxígeno y nebulizaciones por una infección pulmonar, según informó su familia.

¿Por qué lo llamaban Mondonguito?

El sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera también tenía una historia particular.

Según contó el propio artista, el apelativo nació durante su etapa escolar. Cuando estudiaba primaria, tenía una especial afición por el mondonguito a la italiana, un plato que se vendía en las inmediaciones de su colegio y que solía compartir con sus compañeros.

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La señora que preparaba y comercializaba la comida comenzó a llamarlo de esa manera. El apodo terminó acompañándolo hasta su vida artística y se convirtió en su principal identificación ante el público.

Con el paso de los años, ‘Mondonguito’ dejó de ser solamente un sobrenombre para transformarse en una marca reconocible de la comicidad peruana.

El cómico Mondonguito actúa caracterizado en el escenario del programa televisivo Los reyes del playback.

Augusto Ferrando le abrió las puertas de la televisión

Su gran oportunidad llegó en 1991. Mientras realizaba sus presentaciones en la Plaza San Martín, llamó la atención de personas vinculadas al programa Trampolín a la fama, conducido por Augusto Ferrando.

Marcos, conocido como El Tarta y asistente del popular presentador, solía observar sus espectáculos callejeros y fue quien facilitó el acercamiento para que pudiera llegar al espacio televisivo.

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Ferrando quedó impresionado por su desenvolvimiento y lo invitó a participar en el programa. De esa manera, Mondonguito se convirtió en uno de los primeros cómicos ambulantes en llevar su espectáculo a la televisión de señal abierta.

La vez que Mondonguito hizo carcajear a Augusto Ferrando en Trampolín a la Fama, el programa que le abrió las puertas

El propio humorista recordó una anécdota de aquel debut. Como acostumbraba a presentarse con el rostro pintado de payaso, llegó al set manteniendo esa característica. Sin embargo, Augusto Ferrando le pidió que se quitara el maquillaje porque quería que el público pudiera reconocer su rostro.

Le dijo que su apariencia también podía convertirse en parte de su personaje y que no necesitaba esconderla detrás de la pintura.

La predicción terminó cumpliéndose. Su rostro, sus gestos y su particular manera de contar chistes se convirtieron en elementos distintivos de su identidad artística.

Su aparición en Trampolín a la fama no solo significó un cambio para su carrera. También abrió una puerta para otros artistas que trabajaban en las plazas y que posteriormente encontraron oportunidades en la televisión.

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Trampolín y Augusto Ferrando fueron los que descubrieron a Mondonguito en las calles de Lima. Cómico falleció a los 67 años

Los ambulantes de la risa y el éxito de los años noventa

Durante la década de 1990, Mondonguito formó parte de una generación que transformó el entretenimiento popular peruano.

Después de su paso por el programa de Augusto Ferrando, participó en Ambulantísimo, una producción de TV Perú que reunió a exponentes de la comicidad callejera.

Posteriormente llegó a ‘Los reyes de la risa’, emitido por Red Global, y a Los ambulantes de la risa, producción de Panamericana Televisión que reunió a varios de los humoristas más conocidos de aquella época.

Compartió escenarios y espacios televisivos con figuras como Tripita, Cachay, Kike Suero, Danny Rosales, Edwin Aurora, el Cholo Cirilo y otros representantes de la comicidad popular.

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Monólogo de Mondonguito en el programa de Mónica Zevallos

Aquellos programas consiguieron trasladar a la pantalla un tipo de humor que había nacido en las calles y que conectaba directamente con las experiencias cotidianas de los espectadores.

‘Mondonguito’ encontró en ese formato una oportunidad para consolidar su popularidad. Su estilo coloquial, sus gestos y su facilidad para improvisar le permitieron mantenerse en el recuerdo de quienes seguían los programas de humor de aquella generación.

Para muchos peruanos, su figura quedó asociada a una época en la que los cómicos ambulantes consiguieron convertirse en protagonistas de la televisión nacional.

De Lima a Europa: una experiencia de 16 años fuera del Perú

Su carrera también tuvo una etapa internacional. Después de sus años de mayor exposición televisiva, recibió una invitación vinculada a un intercambio cultural promovido por la Embajada de Francia en el Perú. La oportunidad le permitió viajar a Europa y presentar su espectáculo ante públicos de diferentes nacionalidades.

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Su permanencia en el continente europeo se extendió durante aproximadamente 16 años. En ese periodo realizó presentaciones en Francia, Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos.

Uno de los escenarios mencionados durante su trayectoria fue el Moulin Rouge de Francia, reconocido espacio de espectáculos parisino.

La experiencia significó un nuevo capítulo para el humorista, que pudo llevar su estilo de comicidad fuera de las fronteras peruanas y conocer otras formas de entretenimiento.

Sin embargo, su vínculo con el Perú y con su familia permaneció presente. En 2015 decidió regresar al país y retomar sus actividades artísticas.

El cómico peruano Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, actúa caracterizado como mujer durante una emisión televisiva con público.

Su regreso al Perú y los últimos años de su carrera

Después de su retorno, ‘Mondonguito’ continuó realizando presentaciones, principalmente en el Parque Universitario, en el Centro de Lima, y en diferentes ciudades del país.

Aunque ya no tenía la misma exposición televisiva de los años noventa, conservaba el reconocimiento de quienes habían seguido su trayectoria desde sus primeros años en la Plaza San Martín.

También tuvo participaciones en programas como Al sexto día, ‘Los reyes del playback’ y otras producciones de entretenimiento. En 2023 volvió a compartir espacios con antiguos compañeros en proyectos que buscaban recuperar el espíritu de Los ambulantes de la risa.

Consideraba que las redes sociales habían facilitado el acceso a nuevas plataformas de difusión, aunque recordaba que en sus inicios los artistas tenían que realizar monólogos completos en las plazas, muchas veces sin micrófono y dependiendo exclusivamente de su capacidad para convocar espectadores.

También reconocía el talento de los nuevos comediantes y destacaba que el humor seguía siendo una herramienta para conectar con el público.

El cómico ambulante Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, realiza un gesto con las manos y el rostro sobre una cancha deportiva.

Una enfermedad que terminó alejándolo de los escenarios

Los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de salud que progresivamente afectaron su actividad artística.

En octubre de 2026, el humorista sufrió una descompensación que obligó a cancelar presentaciones que tenía programadas en el norte del país. Fue trasladado al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permaneció internado debido a una fibrosis pulmonar que había deteriorado considerablemente sus pulmones.

Su hija Patricia Zubiate contó que la enfermedad había avanzado de manera silenciosa y que su padre había preferido mantener en reserva el diagnóstico para no preocupar a sus familiares.

Los médicos evaluaron alternativas de tratamiento, entre ellas el uso de nintedanib, un medicamento destinado a ralentizar la progresión de la fibrosis pulmonar. Sin embargo, su elevado costo, calculado en aproximadamente 13.000 soles por una caja de 60 pastillas, representó una dificultad para la familia.

Sus compañeros de profesión también se movilizaron para ayudarlo. Cachay, Kike Suero y otros humoristas acudieron al hospital para acompañarlo y organizaron actividades solidarias destinadas a cubrir parte de sus necesidades.

En los últimos días, su estado se agravó. Su hija había contado públicamente que necesitaba el máximo nivel de asistencia de oxígeno y que la familia se preparaba para cualquier desenlace.

Incluso recibió la unción de los enfermos, mientras sus amigos y familiares permanecían a su lado.

La noticia de su fallecimiento este 13 de noviembre pone fin a una historia artística que atravesó generaciones y fronteras.

El cómico Mondonguito, figura de los cómicos ambulantes en Perú, viste una gorra deportiva y una chaqueta oscura.

El legado de un cómico que hizo de las calles su escenario

‘Mondonguito’ fue parte de una generación que demostró que el talento podía abrirse camino incluso sin grandes recursos. Su historia comenzó en un circo, continuó en las plazas de Lima, llegó a la televisión y se extendió hasta escenarios de Europa.

Su trayectoria también permite recordar el papel que tuvieron los cómicos ambulantes en la construcción del entretenimiento popular peruano. Aquellos artistas que reunían espectadores alrededor de un espectáculo callejero consiguieron conquistar la televisión y convertirse en personajes reconocidos en miles de hogares.

José Lorenzo Zubiate Zegarra se marcha después de más de 40 años dedicados al humor. Detrás del personaje de Mondonguito estuvo un hombre que comenzó a trabajar desde niño, que encontró en la comedia una manera de salir adelante y que nunca dejó de presentarse ante el público mientras tuvo fuerzas para hacerlo.

Hoy, las plazas y los escenarios que alguna vez lo recibieron recuerdan a uno de sus personajes más conocidos. El Perú despide a Mondonguito, uno de los rostros de una época en la que los cómicos ambulantes hicieron historia en la televisión y demostraron que, para provocar una carcajada, muchas veces bastaba una plaza, un grupo de personas y alguien dispuesto a contar un buen chiste.