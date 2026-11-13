De la plaza a la eternidad: murió ‘Mondonguito’ y se suma a la dolorosa lista de cómicos ambulantes que hicieron reír al Perú

Mondonguito agradeció entre lágrimas la donación de S/1.000 que recibió de Eddy Morales mientras permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia

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El Perú vuelve a despedir a uno de los hombres que convirtió las calles en escenarios y las dificultades de la vida cotidiana en motivos para reír. José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, falleció este viernes 13 de noviembre de 2026, a los 67 años, después de permanecer varias semanas hospitalizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde enfrentaba las complicaciones de una fibrosis pulmonar severa.

Su muerte no representa solamente la pérdida de un comediante que durante más de cuatro décadas hizo reír a miles de personas. También trae de vuelta el recuerdo de una generación de artistas que encontró en las plazas de Lima una oportunidad para sobrevivir, alcanzó la popularidad en la televisión peruana y terminó protagonizando historias de enfermedad, incertidumbre económica y despedidas que conmovieron a sus compañeros y seguidores.

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Mondonguito se suma así a una lista de humoristas ambulantes que partieron dejando un vacío en la comicidad popular. Algunos murieron jóvenes, otros después de largas enfermedades y varios atravesaron sus últimos años lejos de los reflectores que alguna vez los convirtieron en figuras reconocidas en todo el país.

El comediante peruano Mondonguito hace un gesto con el pulgar hacia arriba mientras viste una camisa estampada y un sombrero colorido en la calle.

Mondonguito, otra despedida que golpea al humor popular

La historia de José Lorenzo Zubiate comenzó en Bagua Grande, Amazonas. Desde niño estuvo vinculado al espectáculo y encontró en los circos una primera oportunidad para desarrollar sus habilidades artísticas. Posteriormente, llegó a las calles del Centro de Lima, donde comenzó a presentarse ante los transeúntes y construyó el personaje que terminaría llevándolo a la televisión.

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La Plaza San Martín y el Parque Universitario fueron algunos de sus principales escenarios. Allí, junto a otros artistas, aprendió que para reunir a un público no necesitaba grandes producciones: bastaban sus ocurrencias, su capacidad de improvisación y el ingenio para mantener la atención de quienes se detenían a observarlo.

En 1991 llegó su oportunidad televisiva de la mano de Augusto Ferrando, quien conoció su trabajo y le abrió las puertas de ‘Trampolín a la fama’. Posteriormente participó en diferentes producciones de humor y consolidó su popularidad como integrante de la generación de cómicos ambulantes.

La vez que Mondonguito hizo carcajear a Augusto Ferrando en Trampolín a la Fama, el programa que le abrió las puertas

Su carrera incluso cruzó fronteras. Durante aproximadamente 16 años realizó presentaciones en distintos países de Europa, entre ellos Francia, Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos. En 2015 regresó al Perú y retomó sus presentaciones.

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Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. La fibrosis pulmonar comprometió progresivamente su capacidad respiratoria y terminó alejándolo de los escenarios. Durante su hospitalización, su familia tuvo que buscar ayuda económica para conseguir un medicamento cuyo costo alcanzaba aproximadamente los 13.000 soles por caja. Sus compañeros y seguidores también organizaron actividades solidarias para apoyarlo.

Su partida vuelve a poner sobre la mesa una realidad que ya se había manifestado en otros integrantes de esta generación: la vulnerabilidad de artistas que dedicaron su vida al entretenimiento, pero que no siempre contaron con protección económica o cobertura médica suficiente cuando dejaron de trabajar.

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‘Pompinchú’, una despedida que todavía duele

El 1 de mayo de 2026, el humor peruano sufrió otra pérdida con el fallecimiento de Alfonso Gonzáles Mendoza, conocido como ‘Pompinchú’, a los 55 años.

El recordado integrante de ‘El show de los cómicos ambulantes’ murió en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, donde permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales.

Su estado de salud se había deteriorado después de una intervención quirúrgica de cadera. Durante sus últimos días, sus familiares solicitaron ayuda económica y cadenas de oración para intentar conseguir su recuperación.

El popular personaje Pompinchú aparece sonriente en un primer plano dominante, superpuesto sobre una imagen difuminada de personas que transportan un ataúd blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su muerte generó una ola de mensajes de despedida entre quienes compartieron escenario con él. José Luis Cachay y otros artistas recordaron su trayectoria y las ocurrencias que lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la comicidad popular.

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La frase ‘Pal’ otro año será’, asociada a una de sus recordadas rutinas, permaneció en la memoria de sus seguidores y adquirió una connotación especialmente dolorosa después de su partida.

Pompinchú, el reconocido cómico, es visto en el hospital en sus últimos momentos, donde su hija le expresó su amor y lo fuerte que era antes de su partida.

‘Care Chancho’, otro histórico que se fue en 2024

El 11 de marzo de 2024, Raúl Espinoza, conocido como ‘Care Chancho’, falleció a los 64 años en su vivienda de San Juan de Lurigancho.

Fue uno de los rostros reconocidos de la generación que alcanzó popularidad durante los años noventa gracias a los programas de cómicos ambulantes. Su personaje y su particular estilo de humor le permitieron ganarse un espacio entre los espectadores.

Su historia también estuvo marcada por problemas de salud. En 2015 le diagnosticaron una hernia discal que posteriormente le provocó parálisis en las piernas y dificultades para movilizarse. Tuvo que utilizar una silla de ruedas y atravesó intervenciones médicas para recuperar parte de su movilidad.

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Su fallecimiento fue confirmado por su esposa y su hijo. Las despedidas de sus colegas reflejaron el cariño que había construido durante años de trabajo compartido.

“Te extrañaré mucho, maestro, amigo, papá”, escribió su hijo al comunicar su partida.

Raúl Espinoza, conocido en el ámbito artístico como Care Chancho, enfrentó serios problemas de salud antes de su fallecimiento.

‘La Bibi’, una víctima de la pandemia

Otra de las muertes que golpeó especialmente a esta comunidad artística fue la de Miguel Ángel Campos Aliaga, conocido como ‘La Bibi’ o ‘La Bibi Wantán’.

El comediante falleció el 31 de octubre de 2020, a los 48 años, después de enfrentar complicaciones derivadas de la COVID-19.

Durante la pandemia, el humorista había tenido que buscar alternativas para conseguir ingresos y mantener a su familia. La falta de trabajo lo llevó nuevamente a las calles, donde continuó realizando actividades para obtener recursos económicos.

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Cuando contrajo el coronavirus, su familia hizo un llamado público para conseguir oxígeno y medicamentos. El propio artista pidió ayuda a quienes alguna vez habían disfrutado de sus presentaciones.

Pese a los esfuerzos médicos y a la esperanza de sus familiares, sufrió un paro cardíaco relacionado con las complicaciones de la enfermedad.

Su muerte dejó una profunda tristeza entre sus compañeros, especialmente en su hermano Luis Campos, conocido como ‘Jhonny Carpincho’, con quien compartió buena parte de su trayectoria artística.

La historia de ‘La Bibi’ quedó como uno de los episodios más dolorosos de la pandemia para el mundo del espectáculo popular.

Jhonny Carpincho - La Bibi - Perú

‘Tripita’, ‘Tornillo’ y ‘Loncherita’: las despedidas que marcaron a una generación

Mucho antes de estas pérdidas, otros nombres importantes de la comicidad ambulante ya habían dejado de presentarse ante el público.

Juan de los Santos Collantes Rojas, conocido como ‘Tripita’, falleció el 20 de junio de 2008, a los 48 años, víctima de un cáncer ganglionar. Fue uno de los referentes de la comicidad callejera y compartió su talento con diferentes generaciones de artistas.

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Su fallecimiento ocurrió en el Hospital Daniel Alcides Carrión, después de permanecer internado durante varios días. Su partida dejó a una familia y a sus compañeros de profesión sumidos en el dolor.

Juan de los Santos Collantes 'Tripita'. Foto: captura

Otro nombre que permanece en el recuerdo es el de Marco Castañeda, conocido como ‘Tornillo’. El comediante falleció en junio de 2002, cuando tenía apenas 30 años. Su cuerpo fue encontrado en un hospedaje de Pisco, donde había viajado para participar en una presentación. La causa de muerte reportada fue un edema cerebral.

Su juventud y el talento que había demostrado en televisión hicieron que su partida impactara especialmente entre sus colegas y seguidores.

Marco Antonio Castañeda Quiñones 'Tornillo'. foto: captura

También está la historia de Héctor Chavarría Cotrina, conocido como ‘Loncherita’, quien falleció en febrero de 2007, a los 37 años. El humorista había alcanzado notoriedad por su participación en programas de comicidad y por su particular manera de interpretar personajes.

Su salud se deterioró después de ser diagnosticado con cáncer de riñón. Su hijo contó años después que la enfermedad y la depresión que atravesó su padre terminaron afectándolo profundamente. Murió tras sufrir un paro cardíaco.

'Loncherita' se hizo conocido cuando apareció en 1998 en un programa de Mónica Zeballos.

A ellos se suma Carlos Linares, ‘Waflerita’, recordado por su participación en el sketch ‘Uniendo corazones’. El comediante falleció en 2004, después de ser diagnosticado con cáncer a los ganglios. Su enfermedad avanzó rápidamente y murió aproximadamente seis meses después del diagnóstico.

Ese mismo año, el 31 de diciembre, falleció Marco Alfredo Vidal, conocido como ‘El poeta de la calle’. Su capacidad para recitar versos, improvisar y combinar poesía con humor lo convirtió en uno de los personajes singulares de aquella generación. Un cáncer de colon terminó con su vida.

El poeta de la calle. Foto: Captura

Cuando se apagaron las cámaras, continuó la lucha

Las historias de estos artistas tienen un elemento en común: durante años fueron capaces de convocar multitudes, llenar espacios televisivos y conseguir que miles de familias encontraran en sus personajes un motivo para reír. Sin embargo, la popularidad no siempre significó estabilidad económica ni protección frente a la enfermedad.

La pandemia dejó especialmente expuesta esa realidad. ‘La Bibi’ necesitó ayuda para conseguir oxígeno; ‘Pompinchú’ enfrentó gastos médicos durante su hospitalización y la familia de Mondonguito buscó apoyo para acceder a un medicamento de alto costo.

No todos tuvieron las mismas circunstancias ni fallecieron por las mismas razones. Algunos enfrentaron enfermedades oncológicas, otros complicaciones respiratorias y también hubo quienes atravesaron problemas de movilidad y salud mental. Pero sus historias permiten abrir una conversación necesaria sobre las condiciones laborales, el acceso a servicios de salud y la protección de quienes construyeron su carrera en escenarios informales.

El legado de los cómicos ambulantes que ya no están. Latina TV

La muerte de Mondonguito vuelve a recordarlo. Detrás de cada personaje había un trabajador del espectáculo que necesitaba seguir presentándose para obtener ingresos y sostener a su familia.

Hoy, el Perú despide a otro integrante de aquella generación que hizo de la calle su teatro y del humor su forma de vida. En la memoria quedan sus ocurrencias, sus personajes, las carcajadas que provocaron y las imágenes de aquellos programas que marcaron a quienes crecieron viendo a los cómicos ambulantes.

Los cómicos ambulantes que fallecieron y tuvieron un triste final. Foto: composición

‘Mondonguito’ se marcha y su nombre se suma al de ‘Pompinchú’, ‘La Bibi’, ‘Care Chancho’, ‘Tripita’, ‘Tornillo’, ‘Loncherita’, ‘Waflerita’ y ‘El poeta de la calle’.

Sus escenarios ya no volverán a recibirlos, pero sus personajes permanecerán en la memoria popular de un país que aprendió a reír con ellos. Porque si algo consiguieron estos artistas fue convertir momentos sencillos en recuerdos que sobrevivieron al paso del tiempo. Y aunque hoy sus voces se hayan apagado, las risas que regalaron al Perú seguirán escuchándose en el recuerdo de quienes alguna vez se detuvieron en una plaza para verlos actuar.