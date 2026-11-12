Brunella Torpoco envía carta notarial a Laura Mau por afirmar que pagó para ganar a Marc Anthony y Rubén Blades en premiación

Brunella Torpoco exigió a Laura Mau que se rectifique en 48 horas por afirmar, sin pruebas, que pagó por el premio a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat.

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Brunella Torpoco envió una carta notarial a Laura Mau para exigirle que se rectifique, en un plazo de 48 horas, por las afirmaciones en las que sostuvo que la salsera habría pagado para ganar el premio a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026. La intérprete chalaca considera que los comentarios difundidos en redes sociales dañan su honor, su reputación y su carrera artística.

De acuerdo con la posición de Torpoco, las publicaciones de Mau contienen expresiones difamatorias e injuriosas porque cuestionan, sin presentar pruebas, la legitimidad del reconocimiento obtenido en México. La artista advirtió que, si no recibe una rectificación por los mismos canales donde se emitieron los mensajes, iniciará acciones legales por difamación agravada.

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La controversia se originó después de la ceremonia de los Premios Heat 2026, realizada el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta. Brunella Torpoco fue reconocida como Mejor Artista de Salsa, mientras que Grupo 5 obtuvo el trofeo a Mejor Artista Tropical.

Laura Mau cuestionó ambos resultados a través de publicaciones en Facebook. En el caso de Torpoco, afirmó que el galardón habría sido pagado y lanzó críticas contra su capacidad vocal.

La intérprete peruana celebró su reconocimiento internacional y recordó sus raíces chalacas al recibir el galardón. Por su parte, Grupo 5 ganó en la categoría Mejor Artista Tropical y emocionó con un homenaje a 'Papito Elmer'. Radio Nueva Q.

Brunella Torpoco cuestionó que se atribuya su premio a un supuesto pago

La cantante expresó su molestia ante la difusión de los comentarios. En declaraciones previas, señaló que no interpreta las publicaciones de Mau como una opinión o una crítica artística, sino como ataques dirigidos a desacreditar su trabajo.

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“Me molesta que muchos medios del Callao que me felicitaron por premio internacional, luego publicaron el comunicado de la señora y le dan vitrina a una persona que no realiza una crítica constructiva, sino que denigra el trabajo de una persona, de una mujer”, manifestó Torpoco.

“Afirma que me han regalado ese premio, que he pagado y hasta me insulta de una manera que no merezco”, añadió.

La carta notarial exige una rectificación expresa y solicita que esta se difunda por los mismos medios utilizados para las afirmaciones cuestionadas. Según la versión de la salsera, el plazo otorgado es de 48 horas.

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Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta pública de Laura Mau sobre el documento enviado por Torpoco ni sobre la posibilidad de rectificarse.

Las críticas incluyeron a Grupo 5 y Kate Candela

Torpoco sostuvo que no sería la primera vez que Mau cuestiona a otras figuras de la música peruana. La cantante mencionó a Kate Candela y a Grupo 5 entre los artistas que también recibieron críticas de la salsera.

“Esto no solo es conmigo, siempre ha sido también con mis compañeras. Cuando alguien progresa, cuando alguien consigue un triunfo y está avanzando, sale a criticar”, declaró.

La intérprete afirmó que todos tienen derecho a opinar sobre los resultados de una premiación o sobre la carrera de otro artista. Sin embargo, diferenció ese ejercicio de las expresiones que atribuyen hechos sin sustento o incluyen insultos personales.

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“Cada quien es libre de opinar, pero eso de insultar y denigrar a una persona no es lo correcto”, señaló Torpoco.

Mau dirigió también sus cuestionamientos a Grupo 5, que ganó el premio a Mejor Artista Tropical. La cantante sostuvo, sin presentar pruebas, que los reconocimientos habrían sido obtenidos mediante pagos.

Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

El premio de Brunella Torpoco generó reacciones por la competencia internacional

El reconocimiento a Torpoco tuvo amplia repercusión, ya que la categoría de Mejor Artista de Salsa reunió a intérpretes y agrupaciones de trayectoria internacional. Entre los nominados estuvieron Marc Anthony, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Óscar D’León, Tito Nieves y Grupo Niche.

La cantante recibió el galardón con emoción y destacó su origen chalaco durante la ceremonia. El triunfo representó uno de los principales reconocimientos internacionales de su carrera y fue celebrado por seguidores y colegas de la escena musical peruana.

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Mientras espera una respuesta a la carta notarial, Torpoco continúa con los preparativos de su aniversario artístico. La celebración está programada para el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María.

La artista anunció la participación de La India, Tony Succar, Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band. El evento reunirá a exponentes de la salsa, la música criolla y otros géneros nacionales.

La cantante anunció que su espectáculo contará con invitados nacionales e internacionales.