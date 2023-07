Laura Mau, la sonera del Perú, opina sobre las cantantes peruanas: “Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no hacen salsa”

Laura Mau aclaró que las cantantes de salsa peruana no hacen salsa sino timba. TikTok.

Laura Mau Orlandini, la destacada sonera del Perú, brindó una entrevista a un medio digital y fue bastante clara al señalar que las actuales exponentes de la salsa en Perú no hacen realmente salsa sino timba.

Te puede interesar: Los cantantes peruanos y su difícil camino hacia la internacionalización: ¿por qué no pueden dar ese gran salto?

Laura Mau es gran cantante peruana que ha compartido el escenario con Marc Anthony, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Óscar de León dio un entrevista al programa de Youtube ‘El Show del emperador’ y aclaró que las cantantes que salieron de la agrupación Son Tentación carecer de “interpretación y vocalización”.

“Escuché hablar de un grupo llamado ‘Son Tentación’, con todo respeto a este chica Paula Arias y a todas las que han salido de la agrupación; Kate Candela, Daniela (Darcourt), Yahaira (Plasencia), pues ellas no hacen salsa, siempre han hecho música urbana y reggaetón”, indicó.

Asimismo, explicó que las cantantes salseras se dedican más a bailar y cantar timba, que a brindar al público un verdadero show de salsa. “Cuando ellas cantan, más ritmo tienen al bailar... ese es timba... pero la salsa es otra cosa”, aseguró.

Te puede interesar: Daniela Darcourt descarta rotundamente trabajar con Sergio George: “No me gustan los que tiran la piedra y esconden la mano”

Por otro lado, las calificó como artistas de moda que son pasajeras y no perduran en el tiempo. “Tienen buena voz, una cosa es cantar y otra es hacer salsa... cantar salsa no lo hace cualquiera. Las cantantes que han salido ahora son la promoción de moda. La moda pasa, la historia y la leyenda se quedan eternamente como lo decía Jhonny Pacheco”, dijo.

Laura Mau, la sonera del Perú, sobre las salseras peruanas. Youtube: El Show del Emperador.

Laura Mau: “Yahaira Plasencia no tiene ‘la clave salsera’”

La intérprete de ‘Deseada’ comentó que Yahaira Plasencia es una artista que aún le falta prepararse y en sus hace notar que le falta “interpretación, vocalización y no tiene la clave”, características de la salsa dura.

“En primer lugar, como profesora de canto veo que le falta la clave de la salsa. Mucho desafina. La salsa es interpretar, salir adelante como una leona y ella no lo tiene”, resaltó.

Comentó que a Yahaira Plasencia tampoco la considera una cantante salsera y en su lugar se dedica hacer escándalos para que pueda hacerse conocida en el medio artístico.

Te puede interesar: Daniela Darcourt descarta ser bisexual: “No tengo la suerte o bendición”

“Yo no considero a Yahaira (Plasencia), con todo respeto, salsera. En los 80, tiempo de Celia (Cruz), era otro tipo de música, era otra forma de presentarse a un público. Por ejemplo, yo jamás he necesitado de hacer escándalos, hacer broncas, realitys, figuritismo, no. Siempre he vendido mi voz como lo ha hecho Celia, Anabela, La India, entre otros”, indicó al medio.

Laura Mau dijo que Yahaira Plasencia carece de la clave salsera. Youtube: El Show Del Emperador.

Por otro lado, le aconsejó a la intérprete de ‘Cobarde’ que estudie canto si algún día se quiere dedicar a cantar con profesionalismo. “A Yahaira Plasencia, ella puede algún día ser cantante de salsa. Porque ella no tiene clave, no canta música salsa, ella canta timba”, dijo.

Yahaira Plasencia ha sido protagonista de más de un escándalo en los últimos años de su carrera.

Yahaira Plasencia afirma que Daddy Yankee la llamó ‘La dura de la salsa’

Yahaira Plasencia contó en una entrevista con Jonathan Estrada para su canal de YouTube “BuBu Buen Humor TV”, que cuando llegó por primera vez a los Premios Lo Nuestro en el 2019, en calidad de invitada de Sergio George, pudo encontrarse con Daddy Yankee.

De acuerdo a lo que reveló, tuvieron un corto intercambio de palabras en el que el puertorriqueño la felicitó por su carrera e incluso le puso un alias que sigue teniendo presente en su memoria, pese a que ya han pasado 4 años de ese momento.

“En el 2019 estuve en Premios lo Nuestro, fui a ver, no hice alfombra ni nada. Acompañé a Sergio George, conocí a Daddy Yankee y me dijo: “Ay que lindo que hagas salsa, eres la dura de la salsa”. Yo me quedé asombrada: Daddy Yankee me dijo que soy la dura de la salsa. Se me quedó eso. Me emocionó un montón que lo diga él”, comentó con una sonrisa en el rostro.

Además, contó que no fue el único artista internacional que se cruzó, pues Natti Natasha también se dio un tiempo de darle unos consejos, pero lo que más le impactó fueron las palabras de Daddy Yankee. “Natti Natasha me dio un consejo de artista que siga adelante, pero creo que lo que me dijo Daddy fue muy chévere, muy cool”, sentenció al respecto.