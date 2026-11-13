Perú

JNE establece que exalcaldes elegidos como primeros regidores no pueden asumir la alcaldía por sucesión

La Ley Orgánica de Municipalidades exige habilitación del primer regidor para ejercer el cargo en caso de vacancia, condición que según el organismo pierde quien ya gobernó el municipio

Una mano introduce una cédula de votación en una urna electoral de cartón junto al logotipo en relieve del Jurado Nacional de Elecciones
Un votante deposita una cédula en una urna municipal junto al logotipo del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, entidad que normó los criterios de sucesión para gobiernos locales. (Infobae Perú/Agencia Andina)
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que los exalcaldes que resultaron electos como primeros regidores en los comicios municipales no podrán asumir la alcaldía en caso de vacancia o suspensión del titular. La decisión quedó plasmada en la Resolución N.º 4557-2026-JNE y fue explicada por la secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo Chipoco, quien sostuvo que el criterio adoptado se ajusta de manera estricta a lo que establece la Constitución Política del Perú.

Según precisó la funcionaria, la norma fundamental señala con claridad que no existe reelección en elecciones subnacionales. Ese principio, dijo, debe aplicarse también a los procesos de sucesión que se producen dentro de los gobiernos locales, informó la agencia Andina Noticias.

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Roberto Burneo viste un traje oscuro, anteojos y una cinta oficial roja y blanca mientras habla por un micrófono ante un podio
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

Constitución prevalece sobre la ley municipal

Clavijo Chipoco explicó que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla que, ante la vacancia o suspensión del alcalde, asume el cargo el primer regidor hábil de la lista. Sin embargo, advirtió que esta disposición suele citarse de manera incompleta, porque la propia norma exige que exista una condición de habilidad para ocupar el puesto.

“Establece la propia norma que tiene que haber una habilidad para ello, que en este caso si lo leemos de manera sistemática y, teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución, establece claramente que no hay reelección”, afirmó la funcionaria en una entrevista televisiva recogida por Andina. La secretaria general del JNE remarcó que esa habilidad se pierde cuando la persona ya ejerció el cargo de alcalde y buscaría acceder a él nuevamente por la vía de la sucesión.

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La funcionaria aclaró, además, que no existe una prohibición expresa para que exalcaldes postulen al cargo de primer regidor, dado que la legislación reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en la vida política, salvo restricción expresa en la ley. La limitación constitucional, precisó, se activa únicamente en el momento en que se pretende asumir la alcaldía.

JNE corrige seis listas con exalcaldes como regidores

Clavijo Chipoco detalló que cerca de 20 listas ganadoras en distintas circunscripciones del país incluyen a exalcaldes en la posición de primer regidor, cargo al que efectivamente podían postular y que ocuparon tras los comicios. De ese universo, la Resolución N.º 4557-2026-JNE dispone correcciones en seis casos concretos, en los que se aplicó el criterio de inhabilidad para la sucesión.

La funcionaria subrayó que el JNE actúa con apego a la voluntad popular y al marco constitucional, y recordó que en las elecciones municipales se vota por una lista completa, por lo que la sucesión en el cargo queda condicionada a que el candidato llamado a asumirlo cuente con la habilitación legal correspondiente.

JNE prepara otra resolución

La resolución emitida por el organismo electoral abarca la revisión de aproximadamente 400 actas de proclamación ya emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional. Clavijo Chipoco adelantó que el JNE prepara una segunda resolución que comprenderá alrededor de mil casos adicionales vinculados a la misma problemática.

La funcionaria reiteró que el organismo mantiene el respeto por el marco constitucional y por el resultado de las urnas, y que la revisión de actas continuará en los casos que aún quedan pendientes de análisis.

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