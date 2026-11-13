Cortes de luz en Lima y Callao este sábado 14 de noviembre: revisa las zonas y horarios afectados

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

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Este sábado 14 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico. Los cortes de luz se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración de hasta nueve horas, según la zona comprendida.

La suspensión del suministro alcanzará sectores de Ventanilla, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. La lista incluye urbanizaciones, asentamientos humanos, agrupaciones familiares y calles específicas. Es importante precisar que los cortes serán focalizados y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este sábado 14 de noviembre?

De acuerdo con la información de Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones eléctricas:

Ventanilla: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

Urbanización La Bandera: manzanas C3, C4, C5, C6, C8, 15E y 15F.

Urbanización Ex Comercial Ventanilla: manzanas 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B y C15 prima.

Agrupación de Trabajadores Municipales Balle: manzana C14B.

Asociación de Vivienda Las Brisas: manzanas C6 y C15.

Malecón Andrés A. Cáceres: manzanas C2, C3 y C4.

Calle Trompeteros: cuadra 1.

Urbanización Juan Pablo II: manzana B.

Calle Las Castañitas: cuadra 1.

Urbanización Juan Pablo II: manzanas A, B, 15B, 15D y C15.

Los Olivos: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Luis Carranza: cuadras 21 y 22.

Ventanilla: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

A.H. Oasis de Pachacútec, sector III: manzanas A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U prima 1, U1, W, X, Y y Z.

A.H. Sector Cerro Cachito: manzanas O, S y T.

A.H. San Pablo Pachacútec: manzanas E, F, H, I y J.

Agrupación Poblacional Laderas del Cerro Cachito: manzanas A, B, C, D y E.

Asociación Mini Parque Industrial Cerro Cachito: manzanas A, B, C, D, E, F, G, I, J, L y Q.

San Juan de Lurigancho: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Agrupación Familiar Portada de Belén: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Agrupación Familiar Los Jardines de José Carlos Mariátegui, etapa V: manzanas A, B, C, D, E y H.

Agrupación Familiar La Nueva Parcela: manzanas K, L, M y N.

Agrupación Familiar Nueva Generación, manzana U4.

Ampliación A y B: manzanas A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D y E.

Agrupación Familiar Ampliación N.º 3 José Carlos Mariátegui, zona XIV: manzana U6C.

Agrupación Familiar Pilar Nores de García: manzanas U6K y U6M.

Agrupación Familiar Cerrito El Huascarán: manzana A.

Agrupación Familiar Las Terrazas de San Gerónimo: manzana B4.

Agrupación Familiar Ampliación N.º 3 J.C.M., zona XIV: manzana U6C.

Agrupación Mz. U4C Las Palmeras.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una interrupción programada, se recomienda cargar con anticipación los celulares y otros dispositivos, además de desconectar los equipos eléctricos sensibles para prevenir posibles daños cuando se restablezca el suministro.

También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar la temperatura de los alimentos. Los hogares que dependen de equipos médicos eléctricos deben prever una fuente de energía alternativa.

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¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?

Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.

Entre las principales medidas preventivas figuran:

- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.

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- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.

- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.

- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.

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En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.