“Estoy muy contento de regresar a Perú”: las primeras palabras del papa León XIV al ingresar al espacio aéreo peruano

Video del momento en el que le dan la bienvenida al Papa León XIV y él agradece, expresa su gratitud y felicidad de regresar al Peru

Guardar

El regreso del papa León XIV al Perú comenzó con un mensaje de gratitud y una frase que resume el significado especial de esta visita: “Estoy muy contento de regresar a Perú”. Esas fueron algunas de las primeras palabras que pronunció el pontífice al ingresar al espacio aéreo peruano, luego de recibir la bienvenida oficial de los trabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

El momento se produjo durante el ingreso de la aeronave papal a territorio nacional, cuando desde la torre de control se transmitió un saludo especialmente preparado para recibir al Santo Padre. En nombre de la institución y de todos los peruanos, el personal aeronáutico le expresó el cariño con el que el país esperaba su retorno, recordándole que esta tierra sigue considerándolo parte de su historia.

PUBLICIDAD

“Su Santidad, Papa León XIV. En nombre de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, y de todos los peruanos, le damos la más cálida bienvenida a esta, su casa. El Perú lo recibe con mucha alegría”, fue el mensaje transmitido desde la torre de control.

La bienvenida también hizo referencia al vínculo que une al pontífice con el país y a la expectativa que despierta su visita apostólica.

“Gracias por regresar a esta tierra que lo lleva en el corazón y por compartir su mensaje de fe y esperanza con nuestro pueblo. Santo Padre, bienvenido a territorio peruano”, añadieron los trabajadores de Corpac.

La respuesta del Papa no tardó en llegar. Desde la aeronave, León XIV agradeció el gesto y extendió su reconocimiento a quienes trabajan en la aviación peruana, tanto en Lima como en las distintas regiones del país.

“Muchas gracias a todos los que trabajan en Corpac. Soy el Papa León y quiero expresar mi gratitud por estos camaradas y a todos los trabajadores en aeronáutica, en Corpac, Lima y en todo el país. Estoy muy contento de regresar a Perú y muchas gracias por toda la atención”, manifestó.

El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El primer mensaje del Papa al Perú estuvo marcado por la gratitud

Aunque breve, el intercambio tuvo un significado especial en el inicio de su regreso. Antes de reencontrarse con los fieles, las autoridades y las comunidades que lo esperan en distintas ciudades, el pontífice tuvo un primer contacto con trabajadores peruanos que cumplen funciones fundamentales para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

PUBLICIDAD

Su mensaje no estuvo dirigido únicamente al personal que se encontraba en la torre de control. León XIV aprovechó la ocasión para reconocer a los trabajadores aeronáuticos de todo el territorio nacional, destacando el esfuerzo de quienes participaron en la atención de su llegada.

La expresión “Estoy muy contento de regresar a Perú” concentró el sentido de un viaje que tiene una dimensión particular para el Santo Padre. No se trata de una visita a un país desconocido, sino del retorno a una tierra donde desarrolló una extensa labor pastoral, construyó vínculos con sus comunidades y dejó una historia que permanece presente entre miles de peruanos.

PUBLICIDAD

La cordialidad del intercambio también permitió mostrar el lado cercano del pontífice, quien respondió personalmente al saludo institucional y expresó su agradecimiento por la atención recibida.

Observa la llegada del Papa León XIV a Perú, recibido por multitudes entusiasmadas que ondean banderas en el aeropuerto. Contempla el aterrizaje del Airbus A330-200 "Pontifex Maximus" y la creciente expectación ante su visita.

Un regreso a la tierra donde fue obispo de Chiclayo

La emoción que acompaña esta visita tiene una explicación en la historia de Robert Prevost con el Perú. El actual papa León XIV desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en el país y mantuvo una relación especialmente cercana con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

Durante esos años recorrió comunidades, acompañó a los fieles y participó de distintas actividades pastorales. Su labor en Lambayeque permitió que numerosos ciudadanos lo conocieran personalmente y establecieran con él una relación que trascendió el ámbito estrictamente religioso.

PUBLICIDAD

Su partida en 2023 cerró una etapa de su trayectoria en el Perú. Sin embargo, su elección como sucesor de Pedro, en mayo de 2025, convirtió aquella historia en un acontecimiento de alcance mundial.

Ahora, tres años después de dejar Chiclayo, regresa convertido en el primer pontífice estadounidense de la historia y como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Por ello, sus primeras palabras al ingresar al espacio aéreo peruano adquieren una dimensión especial. El país que lo vio desarrollar su misión pastoral vuelve a recibirlo, esta vez como Papa, en medio de una expectativa multitudinaria.

Pope Leo XIV waves next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Perú lo espera: una visita marcada por la fe y el reencuentro

La bienvenida de Corpac fue uno de los primeros gestos de recibimiento que acompañaron el retorno del pontífice a territorio nacional. Desde ese momento, la expectativa se trasladó a las calles, donde miles de personas aguardaban su paso y buscaban tener la oportunidad de verlo.

PUBLICIDAD

En Chiclayo, particularmente, su regreso tiene un significado que va más allá de una visita apostólica. Los fieles esperan reencontrarse con quien fue su obispo y hoy ocupa el máximo cargo de la Iglesia católica.

La frase pronunciada desde el avión, “Estoy muy contento de regresar a Perú”, se convirtió así en un primer mensaje de cercanía para los peruanos.

Al asomarse a la puerta de la aeronave, saluda con la mano a las personas presentes. Al descender, es recibido en la pista por miembros del clero, personal de seguridad y un menor que le hace entrega de un ramo de flores.

Antes de los encuentros multitudinarios, las celebraciones eucarísticas y los saludos a las comunidades, León XIV quiso agradecer a quienes hicieron posible su llegada.

Un saludo desde una torre de control, una respuesta desde el avión y unas palabras que marcaron el inicio de su retorno: el Perú vuelve a recibir a Robert Prevost, el hombre que encontró en esta tierra parte de su hogar y que hoy regresa como papa León XIV.

PUBLICIDAD