Perú

Precio del dólar vuelve a caer hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio este 13 de diciembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Manos de cambista con dólares en Perú
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina
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Reporte del precio del dólar de hoy viernes 13 de noviembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto a con baja a S/3,3953, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado ayer con nueva baja a S/3,4040, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“En el mercado local, el tipo de cambio terminó por debajo de su nivel de apertura de S/3,410, reflejando una apreciación del sol durante la sesión. Asimismo, la atención continúa centrada en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en un contexto en el que la inflación interanual de Lima Metropolitana alcanzó 5,25% en octubre, por encima del rango meta de entre 1% y 3%. La evolución de la oferta y demanda de dólares será determinante para la trayectoria de la cotización en las próximas jornadas“, apuntó Kambista sobre la sesión de cierre anterior.

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Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 13 de noviembre en Perú
Así abrió el dólar hoy en Bloomberg. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,395
  • Venta: S/3,415.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,417
  • Venta: S/3,497.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

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Crédito del BCRP con el precio del dólar del 13 de noviembre en Perú
Así cerró el dólar del 13 de noviembre. - Crédito del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,401
  • Venta: S/3,407.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 13 de noviembre

  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 16 200 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 6 199,9 millones y (b) Depósitos del Tesoro Público S/ 300 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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