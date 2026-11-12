Perú

Sobrevivientes del Sodalicio se manifiestan en la Nunciatura de Perú ante voceada reunión del papa León XIV con víctimas

Jose Enrique Escardó, primer denunciante del SVC, confirmó a Infobae que hasta el momento ninguna víctima de esta organización disuelta ha sido invitada al encuentro con el pontífice

Sobrevivientes de abusos del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana preparan una manifestación frente a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, durante la visita del papa León XIV al Perú
Sobrevivientes de abusos del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana preparan una manifestación frente a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, durante la visita del papa León XIV al Perú
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Un grupo de sobrevivientes de abusos cometidos por integrantes del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) prepara este jueves una manifestación frente a la Nunciatura Apostólica en Lima, en medio del voceado encuentro del papa León XIV con víctimas de abusos eclesiales durante su visita al Perú.

La concentración fue convocada por la Red de Sobrevivientes y promovida por Jose Enrique Escardó, primer denunciante del SVC, quien confirmó a Infobae que, hasta el momento, “ninguna víctima” de esta organización ha recibido una invitación.

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“Se supone que (...) a las 4:30 horas más o menos iban a atender víctimas. Pero no nos han dicho qué víctimas”, señaló Escardó, mientras se disponía a acudir a la convocatoria, cuyo punto de encuentro es la cuadra 7 de la avenida Salaverry, en el distrito limeño de Jesús María.

“Llegamos al 12, día en que supuestamente el papa se reuniría con víctimas de abuso eclesial. Cero noticias, cero víctimas del Sodalicio invitadas, nada. Hoy nos juntamos para reclamar. Los esperamos. Nos escucharán desde la calle”, había expresado más temprano en su cuenta de X.

SVC
José Enrique Escardó, primer denunciante público del Sodalicio, confirmó a Infobae que ninguna víctima de esta organización ha recibido una invitación para el anunciado encuentro con el pontífice

La manifestación se produce después de que León XIV pidiera a los obispos peruanos responder a los casos de abusos con “la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”.

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Durante el discurso que pronunció en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima en la segunda jornada de su gira en territorio nacional, el papa citó los santos peruanos como San Martín de Porres y san Juan Macías para indicar que “nos enseñan, desde su humildad, a reconocer a Cristo en los más pequeños”.

“De estos santos aprendemos también que la caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta y nos recuerdan que ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social”, afirmó.

Y ante ello quiso referirse “a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial”, en la que es la primera mención a este crimen durante su gira en Sudamérica.

“Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, aseveró.

La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en su seno por lo que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que la han sacudido.

El Sodalicio fue disuelto por el papa Francisco en enero de 2025 tras investigaciones por abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos
El Sodalicio fue disuelto por el papa Francisco en enero de 2025 tras investigaciones por abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos

El más sonado fue el del Sodalicio, una organización religiosa fundada en Perú y disuelta por Francisco en enero de 2025 tras las investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

El papa tiene previsto, como hizo en Argentina, una reunión con víctimas de abusos que podría ocurrir hoy aunque se desconoce quiénes son las personas qué participarán y tampoco se ha aclarado por parte de la Conferencia Episcopal italiana quién las eligió.

Según una base de datos presentada por la organización estadounidense Bishop Accountability, al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia católica peruana han sido señalados públicamente por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.

El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto SVC, explicó el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

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