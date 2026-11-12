“Pedir perdón con humildad”: León XIV llamó a la Iglesia peruana a asumir la responsabilidad por las heridas que causó en su interior y a su alrededor

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Enviado especial.- El papa León XIV pidió este jueves a la Iglesia católica peruana que reconozca sus faltas y asuma la responsabilidad por el daño causado. Fue durante la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, en Lima, ante obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y miembros de los consejos pastorales y equipos sinodales del país.

“Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes en donde otros levantan muros, de escuchar, sanar, perdonar y, al mismo tiempo, que esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor”, afirmó el pontífice en su homilía.

El Papa no hizo referencia a ningún caso concreto. Sus palabras llegaron, sin embargo, en una jornada atravesada por los reclamos de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, la sociedad que el papa Francisco extinguió el año pasado tras ser calificada como una organización sectaria.

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El papa León XIV lee un documento ante obispos y religiosos en el presbiterio de la Catedral de Lima.

“Vengo como padre y hermano en la fe”

León XIV abrió la homilía con una referencia a su propia historia en el país. “Con gran gozo me encuentro de nuevo en tierra peruana, cercano a una Iglesia que me es tan querida. Vengo como padre y hermano en la fe; como pastor que ama a su grey”, dijo.

“Llegué a Perú por primera vez hace muchos años, enviado a servir al Pueblo de Dios y a edificar su Reino, a promover la paz en la justicia, con especial cuidado por los más débiles”, recordó. Robert Prevost llegó al país en 1985 como misionero agustino en Chulucanas, en Piura, y entre 2015 y 2023 fue obispo de Chiclayo, la diócesis que visitará este viernes.

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La reflexión del Papa partió de un pasaje de la primera carta de san Juan y se ordenó en torno a cuatro actitudes que, según dijo, son importantes “para ser Iglesia y para construir la civilización del amor cimentada realmente en el bien común”.

El papa León XIV lee un documento frente a un micrófono durante un acto litúrgico en la Catedral de Lima.

Toribio de Mogrovejo y el Señor de los Milagros

La primera fue la fe en Cristo como “único fundamento”. Para ilustrarla, el pontífice evocó la figura de santo Toribio de Mogrovejo, a quien describió como “apóstol incansable, emprendedor y creativo, valiente defensor de los pobres, pastor generoso, dispuesto a desgastarse por su grey”. También apeló a la principal devoción limeña: “Contemplando al Crucificado-Resucitado, al Señor de los Milagros, en los ‘signos’ de su bondad encontraremos una guía segura para nuestro camino”.

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La segunda fue la reconciliación, el eje del pasaje sobre el pedido de perdón. El Papa reclamó una Iglesia que, “abrazada a la Cruz, también sepa afrontar los conflictos con caridad y valentía, con la fe de que en Cristo siempre se puede recomenzar y encontrar unidad”.

“Una paz desarmada y desarmante”

El tercer punto fue la paz. León XIV retomó una expresión del papa Francisco, la de ser “verdaderos artesanos de paz”, y volvió sobre una fórmula que repite desde el inicio de su pontificado: la necesidad de promover en el mundo una “paz desarmada y desarmante”. Pidió cultivar “los valores del diálogo y la fraternidad”, “evitando cualquier polarización que sea causa de división”.

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“La paz inicia siempre ‘aquí y ahora’ y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos”, sostuvo.

En esa línea, se refirió a la unidad dentro de la Iglesia. “La comunión no es plena homogeneidad, ni es necesariamente consenso inmediato, sino espacio en el que las diferentes voces, con la ayuda del Espíritu y bajo la guía de los pastores, aprenden a fundirse sin anularse, creando armonía”, dijo. Agregó que esto requiere “saber escuchar con apertura incluso lo que no coincide con la propia percepción, acogiendo el dolor del otro sin juzgarlo y dejándose tocar por su historia”.

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Un encargo para cada vocación

El último eje fue la misión. El pontífice dirigió un pedido específico a cada grupo presente:

A los obispos les pidió reconocer “la voz de Dios que habla a través de la vida de la grey, en especial en la escucha y cercanía a los sacerdotes”.

A los sacerdotes , cultivar “un intenso amor a Cristo, fidelidad y obediencia a la Iglesia”.

A los consagrados , renovar cada día su “sí” con “una vida verdaderamente evangélica”.

A los seminaristas , mantener “viva la relación con Jesús” y cuidar “la vida interior”.

A los laicos de los consejos pastorales y equipos sinodales les dijo: “La Iglesia necesita de ustedes, de su contribución, de su fe”.

“Unámonos todos, hoy y siempre, en la gran sinfonía de comunión cuyo Maestro es Cristo”, concluyó.