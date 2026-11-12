Carlos Orozco cuestiona a Christian Cueva por presumir supuestos relojes de 640 mil soles: “Su prioridad de gasto es diferente”

Carlos Orozco habló de las prioridades de Christian Cueva por relojes de lujo

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Carlos Orozco cuestionó las prioridades de gasto de Christian Cueva después de que el futbolista difundiera imágenes de dos relojes que guardan similitud con diseños de Cartier y cuya cotización referencial superaría los S/640 mil. El conductor abordó el tema en el programa digital Ouke y vinculó la publicación con el conflicto legal que el jugador mantiene con Pamela López por la pensión de alimentos de sus tres hijos.

Cueva compartió en sus historias de Instagram una publicación de una joyería peruana en la que aparecían dos relojes de caja cuadrada, correas negras y detalles brillantes. Los accesorios fueron relacionados en redes sociales con la línea Santos de Cartier, aunque no existe una confirmación pública de que se trate de piezas originales ni de que pertenezcan al deportista.

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La presunta valorización de los relojes abrió una conversación en el espacio encabezado por Orozco. El conductor sostuvo que algunos futbolistas pueden atravesar dificultades económicas, pero mantienen decisiones de consumo orientadas a artículos de lujo.

“Lo que pasa es que muchos futbolistas pueden estar misios, pero su prioridad de gasto es diferente”, comentó Orozco durante la emisión.

Jhovan Tomasevich aludió al proceso por la pensión de alimentos

Durante el mismo segmento de Ouke, el cantante Jhovan Tomasevich también se refirió a la situación judicial. El músico recordó que Cueva ha sido objeto de cuestionamientos públicos vinculados con el pago de la pensión de alimentos de sus hijos.

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“Hasta donde yo sabía, a Cueva lo estaban denunciando porque no pagaba los alimentos que tenía que pagar y él decía que estaba misio”, expresó Tomasevich. “Las prioridades están alteradas, los criterios siempre pueden estar alterados”, añadió.

Como se recuerda, López ha señalado en entrevistas y publicaciones que existen asuntos pendientes respecto de la manutención de sus hijos. Es por ello que la publicación de Cueva ha causado sorpresa.

Pamela Franco publicó fotografías junto al futbolista durante un momento en casa y acompañó el collage con el mensaje: “Con mi amorcito”.

Christian Cueva compartió la publicación de una joyería peruana

El contenido que motivó los comentarios apareció en las historias de Instagram del futbolista. Allí se observaban dos relojes con correas negras y aplicaciones brillantes. La publicación no incluía el precio de los productos ni una descripción que acreditara su procedencia.

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Los diseños fueron comparados con modelos Santos de Cartier, una colección que incluye diferentes materiales, medidas, mecanismos y rangos de valor. Por ese motivo, no es posible asignar un precio preciso a los objetos exhibidos únicamente a partir de una imagen.

Christian Cueva no se ha pronunciado de forma pública sobre los cuestionamientos que viene recibiendo. Tampoco ha aclarado si los relojes son auténticos, si los adquirió o cuál sería su valor.

Su siguiente publicación fue junto a Pamela Franco, cantante con quien mantiene una relación después del fin de su matrimonio con Pamela López. En la imagen, ambos aparecen juntos y refuerzan la exposición pública de su romance en redes sociales.

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Christian Cueva genera polémica con sus publicaciones. (Liga 1)

La pareja ha mostrado respaldo mutuo en sus respectivos proyectos profesionales. Mientras el futbolista continúa enfocado en su carrera deportiva, Franco mantiene sus presentaciones musicales y actividades vinculadas al espectáculo.

Además de acompañarse en sus trabajos individuales, ambos decidieron desarrollar un proyecto comercial en conjunto. Recientemente, presentaron una marca de panetones, con la que se sumaron a la campaña por las celebraciones de fin de año.

El lanzamiento fue difundido mediante sus plataformas digitales, donde recibieron mensajes de seguidores. La iniciativa se incorpora a los proyectos que Cueva y Franco han mostrado desde que oficializaron su relación.

Christian Cueva compartió una imagen de dos relojes con diseño similar a la colección Santos de Cartier, aunque no confirmó el modelo ni la autenticidad de las piezas.