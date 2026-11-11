Perú

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

Tras la clausura del Estadio San Marcos, la productora encargada de estos conciertos hizo un llamado a la calma y confirmó la realización de los mismos

Tres personas de pie ante un fondo oscuro junto a un afiche publicitario con tipografía grande y la imagen frontal de un camión iluminado
El grupo argentino Airbag y un cartel promocional de la banda The Strokes ilustran los recitales programados en Lima luego de las medidas sobre el recinto.
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Tras la clausura temporal del recinto, Live Nation y Bizarro Live Entertainment confirmaron que los conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad en el Estadio San Marcos. Las presentaciones están previstas para el 14 y el 20 de noviembre, respectivamente.

La respuesta de las productoras llegó este miércoles 11 de noviembre, tres días después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispusiera el cierre temporal del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La medida generó dudas entre los asistentes que ya habían adquirido sus entradas para los próximos espectáculos programados en el lugar.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, las empresas señalaron que los eventos anunciados no sufrirán cambios.

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“Ante las recientes informaciones que generaron dudas respecto a la realización de próximos eventos en el Estadio de San Marcos, queremos brindar tranquilidad y confirmar que los conciertos confirmados se llevarán a cabo con total normalidad”, indicaron.
Texto titulado Comunicado sobre un fondo oscuro, con los logotipos de Live Nation y Bizarro en la parte inferior
Un comunicado conjunto de Live Nation y Bizarro ratifica la continuidad de los conciertos programados en el Estadio San Marcos conforme a las fechas y condiciones previstas.

La comunicación también precisó que se mantienen las fechas, el recinto y las condiciones previamente anunciadas. De esta manera, Airbag conservará su presentación del viernes 14 de noviembre, mientras que The Strokes actuará el jueves 20 de noviembre en el mismo escenario.

El mensaje fue publicado después de varios días de incertidumbre entre los seguidores de ambas bandas. La clausura municipal abrió interrogantes sobre la continuidad de los conciertos y sobre la situación de las entradas vendidas para los espectáculos.

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La organización agradeció la paciencia del público y afirmaron que trabajan para que las jornadas se desarrollen según lo previsto. “Todos nuestros shows mantienen las fechas, el recinto y las condiciones previamente anunciadas”, reiteraron Live Nation y Bizarro.

Tras el anuncio, usuarios en redes sociales expresaron su alivio y celebraron la confirmación de los dos recitales. Los asistentes retomaron los planes para las fechas previstas, luego de que la clausura del recinto pusiera en duda la realización de los eventos.

Tres músicos tocan guitarras y bajo eléctrico en un escenario con confeti. Luces de escenario iluminan a los artistas y el público es visible al fondo
La banda de rock Airbag se presentará en un concierto en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, con confetti cayendo sobre el escenario y el público al fondo.

La Municipalidad de Lima clausuró temporalmente el Estadio San Marcos

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el 8 de noviembre la clausura temporal del Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima. La disposición alcanzó a actividades deportivas y artísticas, por lo que generó preocupación ante la agenda de conciertos que el recinto tiene programada durante noviembre.

La decisión quedó consignada en el Acta de Clausura Temporal N.° 0002336, emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control de la comuna. El documento se sustentó en la Ordenanza Municipal N.° 2200-MML y en la Ley N.° 31914, que regula los supuestos para el cierre temporal de establecimientos.

De acuerdo con el acta, la fiscalización se realizó el 8 de noviembre entre las 9:54 y las 10:12, en el inmueble situado en el jirón Carlos Germán Amézaga 375. La municipalidad identificó observaciones vinculadas con el manejo de los accesos y las salidas del estadio.

La comuna sustentó la intervención en la Ley N.° 31914 y la Ordenanza N.° 2200-MML. La diligencia comenzó a las 9:54 a. m. y concluyó a las 10:12 a. m. del 9 de noviembre. Facebook
La comuna sustentó la intervención en la Ley N.° 31914 y la Ordenanza N.° 2200-MML. La diligencia comenzó a las 9:54 a. m. y concluyó a las 10:12 a. m. del 9 de noviembre. Facebook

El documento también mencionó emisiones reiteradas de ruido que habrían superado los límites permitidos. Además, señaló que la UNMSM no habría cumplido una orden previa de la comuna, identificada como D000916-2026-MML-GFC.

La clausura ocurrió un día después del concierto Lima Latin Dúo, realizado el sábado 7 de noviembre con la participación de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. Antes de ese espectáculo, la municipalidad había pedido a las autoridades universitarias reforzar el orden en las filas, evitar la ocupación de calles y veredas cercanas y respetar el horario máximo de los eventos, fijado a la 1:00 de la madrugada.

Con el pronunciamiento de las productoras, los conciertos de Airbag y The Strokes continúan confirmados en el Estadio San Marcos.

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