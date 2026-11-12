Perú

Papa León XIV recibió un retablo ayacuchano de manos de Keiko Fujimori en su encuentro oficial en Palacio de Gobierno

El Santo Padre llegó al Perú como parte de su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre, que incluye encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades en cinco ciudades del país

Un hombre con sotana y muceta roja y una mujer con traje abren un retablo policromado con figuras religiosas en una sala de estilo clásico
La presidenta Keiko Fujimori entrega un retablo ayacuchano al papa León XIV durante una audiencia oficial en el Palacio de Gobierno de Perú. (Foto: Presidencia)
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Un cajón de madera con pequeñas figuras moldeadas a mano fue el obsequio que recibió el papa León XIV en Palacio de Gobierno. La presidenta Keiko Fujimori entregó un retablo ayacuchano al Santo Padre durante la audiencia que ambos sostuvieron como parte de la visita apostólica del pontífice al Perú.

La pieza llevó al encuentro oficial una tradición nacida en los Andes y convertida con los años en una de las expresiones más reconocidas del arte popular peruano. Sus figuras pueden representar celebraciones religiosas, danzas, faenas y escenas de la vida cotidiana.

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La reunión se realizó en el Salón de Embajadores de la sede del Poder Ejecutivo. En paralelo, las delegaciones del Gobierno peruano y de la Santa Sede se reunieron en el Salón Cáceres para abordar asuntos de interés común y reforzar los vínculos institucionales.

Durante un encuentro protocolar en Palacio de Gobierno, se realiza la entrega de un retablo ayacuchano al papa León XIV. La pieza artesanal de madera policromada contiene figuras modeladas a mano, además de llevar pintados en sus batientes el escudo pontificio y el escudo nacional del Perú. Fuente: Presidencia

Keiko Fujimori obsequia al papa León XIV un retablo ayacuchano

Durante la entrega, la mandataria resaltó el trabajo de quienes conservan esta técnica artesanal en Ayacucho. “A Su Santidad, León Catorce, con cariño y gratitud, el Perú le entrega este retablo hecho con las manos y las pieles de su pueblo”, expresó ante el papa.

Fujimori también aludió a los materiales empleados en la elaboración de las figuras. Los retablos tradicionales reúnen piezas hechas a mano con una pasta que, según información de Perú Travel, combina papa cocida, yeso cerámico y polvo colado.

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El Gobierno Regional de Ayacucho calificó la entrega como una oportunidad para mostrar la destreza y la identidad de los retablistas de la región. Esta artesanía fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y mantiene una presencia constante en ferias nacionales e internacionales.

Un clérigo con vestimenta roja y blanca y una mujer con traje oscuro posan junto a un retablo de madera abierto frente a dos banderas
La presidenta Keiko Fujimori posa junto al papa León XIV y un retablo ayacuchano durante la visita apostólica en el Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

La historia detrás de los retablos ayacuchanos

La historia de los retablos se vincula con las antiguas Cajas de San Marcos, cajones de madera que contenían figuras de santos. Los sacerdotes españoles las usaron en el proceso de evangelización de los pueblos andinos durante la época colonial.

Con el tiempo, los artesanos ayacuchanos adaptaron las técnicas de modelado y escultura a sus propias costumbres. Las imágenes religiosas dejaron de ser el único tema de estas piezas, que incorporaron episodios y personajes de la vida local.

Retablo de madera abierto con dos niveles de figuras religiosas, una cruz superior y puertas laterales decoradas con motivos florales y dos escudos
Un retablo ayacuchano con motivos religiosos y los escudos de Perú y del Vaticano constituye el obsequio entregado al papa León XIV durante su visita oficial al país. (Foto: Casa del retablo.)

Desde la década de 1940, los retablistas sumaron fiestas patronales, danzas tradicionales, peleas de gallos, corridas de toros y acontecimientos patrióticos. El artista Joaquín López Antay fue uno de los principales impulsores de esa transformación, que consolidó las escenas costumbristas como un rasgo distintivo del retablo.

El proceso artesanal de los retablos de Ayacucho

Los retablos clásicos tienen una forma rectangular y suelen fabricarse con madera de cedro. Aunque no existe una medida única, los diseños tradicionales miden cerca de 32 centímetros de alto y 26 centímetros de ancho cuando sus puertas están extendidas.

Dentro de la estructura se colocan las figuras modeladas por los artesanos. La parte posterior suele cubrirse con madera delgada y las puertas se unen al cajón con tiras de cuero. El resultado es una escena en miniatura que puede retratar la fe, el trabajo o las celebraciones de las comunidades andinas.

retablo ayacuchano - caja de santero - Cajas de San Marcos - Perú - 14 de mayo
(laurafloresartepopular)

La localidad de Quinua, en Ayacucho, es conocida como la “Capital de los retablistas” por la presencia de artesanos dedicados a este oficio. Cada año, visitantes nacionales y extranjeros acuden a la región para conocer el proceso de elaboración de estas piezas.

Papa León XIV continuará su recorrido por cinco ciudades del Perú

La audiencia en Palacio de Gobierno integró la primera jornada de la visita apostólica del papa al país, programada del 11 al 16 de noviembre. Su agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El líder de la Iglesia Católica se sumó a la interpretación del emblemático vals criollo compuesto por Augusto Polo Campos, mientras los asistentes lo entonaban emocionados junto a monseñor Carlos Castillo. El momento estuvo acompañado de aplausos, lágrimas y muestras de cariño hacia el Santo Padre. | Vatican News

Este jueves 12 de noviembre, el Santo Padre tiene previsto reunirse con los obispos del Perú y participar en una celebración con sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en la Catedral de Lima. Por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

El viernes viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. Luego continuará hacia Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes de cerrar su visita el 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas y su partida desde el Callao rumbo a Roma.

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