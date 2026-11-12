La broma del Papa León XIV a los peruanos que fueron a recibirlo a la Nunciatura: “Algunos quieren dormir”

Papa León XIV salió por el balcón de la Nunciatura Apostólica para dar un último mensaje a los jóvenes y personas que se reunieron en los exteriores de la residencia papal | Latina TV

Guardar

La emoción por el regreso del papa León XIV al Perú se vivió hasta entrada la noche. Cientos de personas llegaron hasta los exteriores de la Nunciatura Apostólica de Lima para saludar al pontífice, expresarle su cariño y escuchar sus primeras palabras tras su retorno a una tierra que considera su hogar. Sin embargo, en medio de los aplausos, las ovaciones y la celebración, el santo padre protagonizó uno de los momentos más espontáneos de su encuentro con los peruanos: una broma dirigida a quienes no querían que terminara la fiesta.

Con una sonrisa y en tono distendido, León XIV recordó que algunos residentes de la zona también necesitaban descansar. Su comentario provocó carcajadas entre los asistentes, que escuchaban atentos cada una de sus palabras desde el balcón de la sede diplomática.

PUBLICIDAD

“Ahora, me han pedido que diga todavía una palabra más”, anunció el pontífice. Luego explicó el motivo de su intervención adicional: “Es que algunos tienen sus ventanas por este lado y quieren, quieren dormir y quieren un poco de paz”.

La ocurrencia fue recibida con risas y aplausos. El papa, que minutos antes había agradecido emocionado la calurosa bienvenida que le brindaron los peruanos, encontró una manera cercana y amable de recordar que la celebración también debía considerar a quienes viven en los alrededores de la Nunciatura.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

La petición del papa León XIV: que la celebración no dure toda la noche

Lejos de pedir que los fieles se retiraran inmediatamente, el santo padre les concedió unos momentos más para continuar expresando su alegría por su regreso. Pero también dejó claro que la fiesta no podía prolongarse indefinidamente.

PUBLICIDAD

“Entonces, por un tiempo todavía puede seguir la fiesta, pero no toda la noche, porque si no, mañana no va a haber paz”, expresó entre risas.

La frase generó una nueva reacción de entusiasmo entre los presentes. La referencia a la paz, que ya había aparecido en su discurso, se convirtió así en el centro de una broma que conectó con el público y mostró el tono espontáneo del pontífice durante su saludo nocturno.

El comentario tuvo un significado particular porque llegó después de que León XIV invitara a los peruanos a convertirse en promotores y constructores de paz. Esta vez, el mensaje apareció en una situación cotidiana: respetar el descanso de los vecinos y encontrar un equilibrio entre la alegría de una celebración y la tranquilidad de quienes viven cerca.

PUBLICIDAD

La escena también dejó ver la cercanía con la que el papa se dirigió a los fieles. No se trató de un discurso protocolar extenso, sino de un intercambio en el que hubo agradecimientos, bromas, aplausos y momentos de oración.

Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

“Aquí estoy en casa”: el agradecimiento del pontífice a los peruanos

Antes de hacer reír a los asistentes con su comentario sobre los vecinos, León XIV había expresado su emoción por el recibimiento que encontró en Lima. Desde el balcón de la Nunciatura, saludó a la multitud y reconoció que las muestras de afecto lo habían conmovido.

“Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú”, comenzó diciendo, mientras los presentes respondían con una ovación.

Luego expresó una de las frases más significativas de su intervención: “Pues no tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy, hoy a mi casa”.

PUBLICIDAD

El pontífice no dejó espacio para dudas sobre el sentimiento que le genera su regreso. “Aquí estoy en casa”, afirmó, provocando nuevos aplausos entre quienes se habían congregado para verlo.

También destacó la alegría y la dimensión espiritual de la bienvenida. “Y qué hermoso encontrar a todos ustedes aquí con tanto entusiasmo, con tanta alegría y también con tanta oración”, manifestó. A continuación, agradeció especialmente las plegarias que los fieles le han dedicado: “Agradezco muchísimo las oraciones de todos ustedes, especialmente en este período. Gracias”.

Papa pide no prolongar toda la noche la celebración en Lima: “Mañana no va a haber paz”. Captura: ATV.

El papa pidió oraciones por la paz en el mundo

La paloma que se encontraba frente a la Nunciatura fue otro de los elementos que llamó la atención del pontífice. Al observarla, la relacionó con uno de los mensajes centrales de su intervención: la necesidad de trabajar por la paz.

PUBLICIDAD

“Aquí delante de la nunciatura hay esta hermosa paloma, signo de la... Paz”, señaló. Luego invitó a los presentes a asumir ese compromiso: “Y queremos ser todos promotores y constructores de... Paz”.

El papa pidió a los peruanos que rezaran por los países que atraviesan conflictos y por quienes sufren las consecuencias de la violencia. “Entonces, pido sus oraciones muy sinceramente por la paz en el mundo, por la paz en todos los países”, expresó.

Su llamado fue también una invitación a construir relaciones basadas en la unidad y la reconciliación. “Que sepamos ser constructores de unidad, promotores de reconciliación y que creamos profundamente en la paz”, añadió.

PUBLICIDAD

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Una bendición para las familias antes de despedirse

Antes de concluir su saludo, León XIV anunció que impartiría una bendición para los asistentes y sus seres queridos. Además, pidió prestar especial atención a la unidad familiar, un tema que incorporó en el momento de oración.

“Pues vamos a dar la bendición para ustedes, para todos sus seres queridos. Una oración especial para sus familias”, dijo.

El pontífice invitó a los presentes a rezar juntos el Padre Nuestro y, posteriormente, pronunció la bendición: “Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén”.

Pope Leo XIV waves upon his arrival at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Finalmente, agradeció una vez más el cariño recibido y se despidió con una frase que anticipó nuevos encuentros durante su visita: “Muchas gracias. Buenas noches. Y hasta mañana”.

PUBLICIDAD

La multitud respondió con aplausos y ovaciones. La noche dejó una imagen distinta del protocolo habitual de una visita papal: un León XIV agradecido por volver al Perú, emocionado por el cariño de sus compatriotas y capaz de arrancarles una sonrisa con una petición tan sencilla como dejar dormir a los vecinos.