Vuelven las 4 UIT: Nuevo retiro de AFP propuesto permitiría sacar S/22.000 otra vez

¿Se viene un nuevo retiro de AFP de hasta 4 UIT? Todo depende de cómo actúe la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. - Crédito Andina

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Ya se presentó el primer proyecto de ley que propone un nuevo retiro de AFP (el noveno) en el Congreso y sí contempla un acceso de hasta 4 UIT (S/22.000 al valor vigente este 2026).

Esto fue revelado por la misma congresistas que presentó el proyecto. Como se recuerda, ya hace unas semanas la diputada Catherin Palomino de Juntos Por el Perú anunció que iba a proponer el noveno retiro de AFP. Sin embargo, no detalló entonces la fórmula del nuevo acceso (solo se prevía que podía repetir los últimos).

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Así, ahora se conoce que el nuevo proyecto “autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, con el propósito de mitigar los efectos económicos del fenómeno El Niño”.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Noveno retiro de AFP

¿De qué se trata la nueva medida del retiro de AFP? Hace un par de semanas la diputada Catherin Palomino reveló que impulsaría esta medida, frente al fenómeno El Niño. “Ante posible crisis económica, proponemos retiro de AFP”, señalaba.

Si bien la diputada reveló en sus redes sociales que ya había presentado el proyecto que “plantea permitir, de manera voluntaria y progresiva, el retiro de los fondos personales de las AFP”, este no se ha subido aún al portal del Congreso.

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A la fecha, los detalles revelados sobre el nuevo retiro AFP son los siguientes:

Sería el noveno retiro de AFP

Sería un retiro de AFP dirigido a todos los afiliados

Permitiría sacar hasta 4 UIT (S/22.000), en base al monto que tengan disponibles los afiliados

No está confirmado, pero podría darse por medio de cuatro tramos y con cronograma, emulando las medidas anteriores.

El retiro AFP sería promovido desde el Congreso, pero el MTPE pide estudio técnico primero. - Crédito Presidencia

Asociación validó proyecto de retiro AFP

Asimismo, según reveló la diputada Palomino, su proyecto de ley tiene el visto bueno de la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes al Sistema Pensionario (ANAEA), “con quienes dialogamos sobre la situación de los afiliados al sistema de pensiones y sus principales demandas”.

“Durante el encuentro, conocimos sus propuestas en torno al retiro de fondos de las AFP, la situación de los aportantes de la ONP y la necesidad de impulsar una reforma integral del sistema pensionario que garantice una pensión digna y tenga como eje central los derechos de los afiliados”, afirmó la congresista.

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Es en esta comunicación que reveló que se le presentó el proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a la asociación. Este tiene “el propósito de mitigar los efectos económicos del fenómeno El Niño”.

Si es que se aprueba el retiro, quienes hagan uso de este, no podrán acceder a la pensión mínima en la ONP al jubilarse. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Los anteriores retiros

Primer retiro (2020): Aprobó retirar hasta S/2.000 para afiliados que no aportaron en los últimos 6 meses

Segundo retiro (2020): Hasta el 25 % del fondo total, con un tope de 3 UIT (S/12.900)

Tercer retiro (2021): Hasta 1 UIT (S/4.400) para afiliados sin aportes recientes

Cuarto retiro (2021): Hasta 3 UIT (S/13.200) para todos los afiliados, exceptuando a los que calificaban para el régimen REJA

Quinto retiro (2022): Hasta 4 UIT (S/18.400) sin restricciones, aplicable a todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones

Sexto retiro (2023): Enfocado en sectores específicos (fondos inactivos por cierto periodo)

Séptimo retiro (2024): Ley N° 32002, que autorizó la liberación de hasta 4 UIT (S/20.600) para todos los afiliados

Octavo retiro (2025): Ley N° 32445, que permitió el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400 en 2026 y S/22.000 en 2026) para todos los afiliados.

Noveno retiro (2026): Aún no se debate, pero se ha confirmado que se ha presentado el primer proyecto y será nuevamente un acceso de hasta 4 UIT.