Tradicional desfile navideño con artistas volverá a las calles de Lima tras siete años

La nueva edición reunirá carros alegóricos, espectáculos, artistas y actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

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Una de las celebraciones familiares más reconocidas de diciembre volverá a realizarse en Lima el domingo 13 de diciembre, tras siete años de ausencia. El desfile reunirá espectáculos, carros alegóricos y actividades dirigidas al público infantil y adulto en una jornada que tendrá a la Navidad como eje central.

El evento, conocido durante más de tres décadas como el Gran Corso de Wong, regresará bajo una nueva edición que suma a Metro y Cenco Malls. La organización y producción estará a cargo de América Multimedia, mientras que América Televisión emitirá el espectáculo para los hogares peruanos.

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La ruta oficial todavía no ha sido anunciada. Ese detalle se difundirá en los próximos días, junto con información sobre los puntos de acceso y las actividades programadas para la fecha.

Los organizadores anunciarán en los próximos días la ruta oficial, los horarios y los puntos de acceso para el público.

El regreso busca recuperar una tradición que durante años congregó a familias en las calles de la capital. La edición de este año marcará, además, la primera vez que el corso se realizará en el contexto de las celebraciones navideñas.

Carros alegóricos y artistas

La convocatoria está prevista para el domingo 13 de diciembre, una fecha en la que las calles de Lima recibirán a asistentes de distintas edades. La propuesta contempla la presentación de artistas, espectáculos y la participación de marcas que se integrarán al recorrido.

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Los organizadores señalaron que el objetivo es reunir a las familias alrededor de una actividad gratuita y masiva, con una programación relacionada con la temporada de fin de año. El anuncio representa el retorno del desfile luego de siete años fuera de las calles.

Durante décadas, el corso formó parte del calendario de actividades familiares en la capital, con carros alegóricos, personajes, artistas y diversas intervenciones que convocaron a miles de personas. Este año, el regreso del desfile promete recuperar esa tradición y sumar nuevas propuestas para el público.

Corso se transmitirá por América Televisión

El regreso del desfile contará con la organización y producción de América Multimedia, grupo que también llevará la transmisión a la señal de América Televisión. De esa manera, el público que no asista al recorrido podrá seguir parte de la actividad desde sus hogares.

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Óscar Carbajal, gerente comercial y de Marketing de América Multimedia, señaló que la producción busca actualizar una tradición vinculada a varias generaciones de peruanos. “Luego de siete años, vuelve a las calles de Lima este domingo 13 de diciembre”, manifestó.

El tradicional desfile navideño volverá a las calles de Lima el domingo 13 de diciembre tras siete años de ausencia.

“Hemos trabajado para renovar esta celebración con una propuesta que reúne espectáculo, emoción y encuentro familiar”, afirmó el ejecutivo.

La transmisión televisiva permitirá extender el alcance de la actividad más allá del recorrido físico. La empresa no informó aún el horario de emisión ni los detalles de la cobertura que desplegará ese día.

La ruta del desfile se anunciará en los próximos días

La organización informó que la ruta oficial se conocerá próximamente. El recorrido será uno de los datos centrales para los asistentes, debido a que permitirá definir los puntos desde los cuales el público podrá seguir el paso de las delegaciones y los espectáculos.

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La elección de diciembre cambia el vínculo habitual del desfile con el calendario de actividades de la ciudad. En esta ocasión, la propuesta se concentrará en la Navidad, con contenidos dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

El retorno también coincide con una etapa de mayor actividad comercial y cultural en la capital. Durante las semanas previas a las fiestas de fin de año, distintos espacios públicos, centros comerciales y distritos de Lima organizan actividades destinadas a las familias.

Por ahora, los organizadores invitaron al público a mantenerse atento a los próximos anuncios sobre la ruta y la programación. La jornada del 13 de diciembre marcará el regreso de un evento que permaneció suspendido durante siete años y que ahora vuelve con una edición asociada a las celebraciones navideñas.

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El corso se realizará por primera vez en diciembre y estará centrado en las celebraciones de Navidad.