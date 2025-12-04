Estas 7 potencias mundiales amenazan el reinado de la quinua peruana, revela ADEX: menestras y arroz reciben mejor tratamiento en Perú

Quinua, kiwicha y cañihua. La exoneración del IGV podría reducir en 18% el precio final de los granos andinos, facilitando el acceso a alimentos nutritivos, según ADEX.

La Asociación de Exportadores (ADEX), a través de la presidenta de su Comité de Granos Andinos, Marisa Podestá Torres Llosa, propuso la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la quinua, kiwicha y cañihua.

Esta iniciativa tiene como fin fomentar el consumo nacional de estos granos y contribuir a la reducción de los índices de desnutrición en el Perú, especialmente en regiones altoandinas.

ADEX propone eliminar IGV para quinua, kiwicha y cañihua

Actualmente, productos como el arroz y diversas menestras –mayoritariamente importados– ya se encuentran exonerados del 18% del IGV. Según Podestá, esto ha facilitado su acceso a la población pese a que su aporte nutricional no supera al de los granos andinos, que además son de origen nacional.

La propuesta consiste en incorporar la quinua, kiwicha y cañihua al Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV. Según ADEX, el precio final para el consumidor se reduciría en aproximadamente un quinto de su valor, abriendo la posibilidad de que más familias incorporen estos alimentos de alto valor nutricional en su dieta diaria.

Exportadores peruanos solicitan trato tributario igualitario con arroz y menestras

Las Naciones Unidas han reconocido a la quinua como un recurso natural estratégico y valioso para la seguridad alimentaria mundial. A nivel local, la cadena productiva de estos cultivos involucra a más de 125.000 familias de la sierra sur peruana, ubicadas en departamentos como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Junín y Huancavelica.

La economía de estas familias depende en gran medida de la siembra y comercialización de estos productos, habitualmente en parcelas de entre 0,5 y 5 hectáreas.

Perú importa principalmente lentejas, arvejas partidas y frijoles (especialmente el canario), aunque también hay importaciones de garbanzos. Estos productos provienen en gran medida de países como Canadá y Estados Unidos, que son los principales proveedores.

ADEX estima que la exoneración del IGV generaría beneficios a lo largo de toda la cadena: apoyaría la formalización de los productores, promovería la inversión privada y la sostenibilidad de las actividades agrícolas, y aumentaría los jornales para los trabajadores del sector.

También aliviaría la carga financiera y operativa de las empresas agroindustriales, muchas de las cuales afrontan exigencias técnicas más estrictas ante la creciente competencia global. De este modo, contaría con mayor capacidad para invertir en innovación, cumplir certificaciones internacionales y ampliar sus mercados, contribuyendo así al fortalecimiento del posicionamiento del Perú como líder mundial en granos andinos.

Exoneración del IGV a granos andinos busca impulsar consumo y combatir desnutrición

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), el consumo per cápita anual de granos andinos en el Perú es de 2,3 kilogramos. Sin embargo, la cifra podría elevarse si los precios fuesen más accesibles, lo que, según ADEX, sería factible gracias a la exoneración tributaria planteada.

El sector también enfrenta desafíos competitivos. Aunque la producción de quinua se concentra aún en Perú y Bolivia, países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, India y China desarrollan cada vez más proyectos para cultivar estos granos debido a su creciente demanda y valor nutritivo.

Aunque los volúmenes de otros países son menores, esta tendencia revela un interés global que podría amenazar el liderazgo peruano en el mercado internacional de granos andinos si no se adoptan medidas para fortalecer la producción interna, de acuerdo con el gremio exportador.