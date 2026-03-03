Buscan exonerar de IGV a la quinua y la kiwicha para bajar su precio al público

El sector agropecuario en Perú enfrenta desafíos relacionados con la protección de semillas nativas, la promoción de la denominación de origen para productos como la quinoa y el tarwi, y el fortalecimiento de la investigación agraria.

“La quinua (Chenopodium quinoa), kiwicha (Amaranthus caudatus) y cañihua (Chenopodium pallidicaule) son tres pseudocereales ancestrales de alto contenido nutritivo que contribuyen a la seguridad alimentaria nacional”, señala el nuevo proyecto de ley de Fuerza Popular.

Este busca exonerar del impuesto general a la ventas (IGV) a estos alimentos, que “son producidos mayoritariamente por pequeños agricultores andinos principalmente en regiones de extrema pobreza, como Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Huánuco, Junín, entre otros zonas altoandinas del país”

Estos fueron excluidos de los beneficios tributarios que gozan el arroz pilado. lentejas y frijoles establecidos en Apéndice I y II de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuestos Selectivo al Consumo, por lo que Jeny Luz Lopez Morales, la congresistas que presentó el proyecto, busca que incluyéndolos se baje el precio al consumidor.

Los principales cultivos de seguridad alimentaria, como papa, maíz amiláceo, quinua, haba, cebada, trigo y otros de pan llevar muestran una mejora notable en su desarrollo.

Buscan bajar el precio de quinua y kiwicha

“La presente Ley tiene objeto incorporar a la quinua, kiwicha y cañihua en los beneficios establecidos en el literal A del Apéndice I del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e impuestos”, señala el proyecto.

Estas serían las partidas que se incluirían en la exoneración.

1008.50.90.00 La demás quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra

1008.90.29.00 Kiwicha (Amaranthus Caudatus) excepto para la siembra

1008.90.99.00 Los demás cereales.

Así, estas “exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027″. También, “anualmente, durante los tres primeros meses del año, la Sunat y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego remite informe a la Comisión Agraria del Congreso de la República sobre los resultados e impactos en consumo. formalización y recaudación de los bienes sujetos a exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuestos Selectivos al Consumo, aprobados por el Decreto Supremo 055-99-EF, y sus modificatorias”.

Perú destaca en su exportación de quinua. Foto: composición Infobae Perú/difusión

Beneficios de la medida

Estos serían los beneficios de la medida, según el proyecto de ley de Fuerza Popular:

Para los consumidores : Bajaría el precio de estos alimentos

Para los productores : Incrementaría la solidez de la oferta de granos andinos en el Perú dado que fomentaría la formalización, atraería mayor inversión y contribuiría con la seguridad alimentaria. Mayor rentabilidad para el agricultor ya que al ordenar esta distorsión de precios la cadena se vuelve más eficiente por la reducción del número de actores en la comercialización y este tiene la posibilidad de una venta más directa al comprador final

Beneficio para el Sector Exportador: Para el sector exportador la exoneración del IGV les otorgaría mayor liquidez a las empresas exportadoras, de forma que puedan invertir en potenciar al sector productor de estos granos y así incrementar la oferta. Además, lograr la especialización en quinua orgánica es clave para poder continuar siendo competitivos, y mantener el lugar de Perú como primer exportador de quinua en el mundo.

“Las empresas peruanas que exportan quinua presentan muchos desafíos: comprar quinua a agricultores muy pequeños en zonas remotas, homogenizar los lotes que compran para que cumplen con los Límites Máximos de Residuos – LMR de los países de destino, bajo acceso a financiamiento en los bancos, menor capital de trabajo por los tiempos que toma recuperar el IGV, competencia de otros países con agricultores más grandes que pueden ofrecer precios fijos, medidas no arancelarias de los mercados más importantes como Europa, etc", acota el proyecto.