Perú

La ayuda humanitaria en Perú podría llegar por pesqueros y ferris: la otra ruta de El Niño

El MTC autorizó que naves pesqueras, turísticas y navieras trasladen personas y suministros entre puertos nacionales cuando lluvias, huaicos u otros desastres bloqueen las pistas

barco
La nueva resolución deroga la norma temporal de 2023 y fija un marco general permanente bajo los alcances de la Ley N.° 32049.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó que embarcaciones navieras, pesqueras, turísticas y afines puedan trasladar pasajeros, alimentos y bienes de ayuda humanitaria entre puertos del país durante los estados de emergencia.

La medida, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 649-2026-MTC/01.02, busca ofrecer una alternativa cuando huaicos, inundaciones u otros desastres interrumpan las carreteras o reduzcan su capacidad.

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La decisión cobra relevancia ante el escenario previsto para los próximos meses. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta y proyecta que el Niño costero conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

El organismo prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, además de mayores caudales en ríos de Tumbes, Piura, Lambayeque y, desde diciembre, en cuencas de Lima.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.
La Comisión Multisectorial del Fenómeno El Niño proyecta un evento de magnitud extraordinaria en la costa peruana hasta febrero de 2027.

Barcos podrán reemplazar rutas terrestres bloqueadas

La autorización permitirá que naves que no operan habitualmente como transporte regular de cabotaje puedan apoyar en la movilización de personas y suministros. El cabotaje consiste en el traslado de pasajeros o carga entre puertos nacionales, sin salir del territorio peruano.

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El MTC indicó que la medida responde al riesgo de demoras o insuficiencia para llevar ayuda hacia las zonas afectadas cuando las vías terrestres queden bloqueadas o pierdan capacidad.

Bajo este esquema, un barco pesquero o turístico podrá transportar carga humanitaria o pasajeros, siempre que cuente con las condiciones técnicas y autorizaciones exigidas por las autoridades.

Los bienes de ayuda humanitaria comprenden alimentos y artículos para atender necesidades de techo, abrigo, alimentación, herramientas, enseres e insumos temporales para población afectada por emergencias o desastres.

Puerto - Callao - DP World
Las operaciones de cabotaje de emergencia permitirán conectar puertos nacionales sin que las naves salgan del territorio peruano.

Las empresas deberán inscribir sus embarcaciones ante el MTC

La disposición no habilita a cualquier embarcación a realizar transporte comercial de forma libre. Las empresas deberán comunicar al MTC qué naves destinarán a estas operaciones y precisar si trasladarán carga o pasajeros, de acuerdo con el título habilitante que posean.

La Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático administrará un Registro Temporal de Naves, que será publicado en la sede digital del MTC. Solo las embarcaciones incorporadas en esa lista podrán efectuar el cabotaje para ayuda humanitaria.

La autorización tendrá vigencia mientras dure el estado de emergencia que la justifique. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el MTC estarán a cargo de implementar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones.

MTC
La Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático publicará un registro temporal con las naves habilitadas en la plataforma digital del sector.

La norma reemplaza una resolución aprobada tras los huaicos de 2023

La nueva resolución deroga la Resolución Ministerial N.° 310-2023-MTC/01, emitida durante las emergencias por lluvias y huaicos de ese año. Aquella medida autorizó de manera temporal el transporte marítimo de ayuda mientras duraban las declaratorias de emergencia vinculadas con los daños en carreteras.

La principal diferencia es que la nueva norma deja un mecanismo general para futuras emergencias. Ya no está atada a los decretos de emergencia aprobados en 2023, sino que podrá activarse cada vez que una declaratoria vigente requiera trasladar ayuda o personas por vía marítima.

La resolución se apoya en la Ley N.° 32049, que actualizó el marco legal del cabotaje de carga y pasajeros en Perú. Sin embargo, no crea un servicio comercial regular ni modifica las reglas ordinarias del transporte marítimo. Su alcance queda limitado a operaciones excepcionales de ayuda humanitaria durante emergencias.

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