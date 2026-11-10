Perú

El Niño en Perú: ¿qué enfermedades pueden aparecer durante una emergencia climática y cómo prevenirlas?

Ante las proyecciones climáticas para los próximos meses, especialistas advierten sobre los riesgos sanitarios que pueden aparecer durante y después de las inundaciones

Fenómeno El Niño en Perú
El Colegio Médico del Perú advirtió que con el Fenómeno El Niño podrían surgir casos de malaria y fiebre amarilla por lo que se pidió fortalecer los servicios de salud e infraestructura. (El Comercio)
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Las lluvias intensas, inundaciones y posibles interrupciones de los servicios básicos pueden generar consecuencias que van más allá de los daños materiales. Durante una emergencia climática, la falta de agua potable, los problemas para conservar alimentos y las dificultades para acceder a los establecimientos de salud también pueden poner en riesgo a la población.

Ante las proyecciones del Fenómeno de El Niño para los próximos meses, especialistas advierten sobre la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades y complicaciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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¿Cuáles son los cinco riesgos para la salud que se deben anticipar?

La Dra. Romy Mayta, médico especialista de B. Braun, explicó que las interrupciones de los servicios básicos pueden generar condiciones que favorecen la aparición de enfermedades. Entre los principales riesgos que las familias deben considerar se encuentran:

1. Consumo de agua contaminada y enfermedades gastrointestinales

Las inundaciones y los daños en las redes de abastecimiento pueden comprometer la calidad del agua potable. Su consumo, así como su utilización para preparar alimentos, puede favorecer la aparición de enfermedades diarreicas.

Collage ilustrando enfermedades diarreicas. Se ven microbios, intestinos, niños enfermos, agua contaminada, comida insalubre y un bebé deshidratado.
Ilustración que detalla las causas y los graves síntomas de las enfermedades diarreicas agudas, como la ingestión de agua contaminada, alimentos insalubres, vómitos, diarrea y deshidratación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir este riesgo, se recomienda almacenar agua potable, utilizar agua hervida o tratada de manera segura y mantener una adecuada higiene de manos.

2. Deshidratación por diarrea y vómitos

Las enfermedades gastrointestinales pueden provocar una pérdida importante de agua y electrolitos, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.

Persona con torso translúcido que muestra el corazón resaltado y vasos sanguíneos; gotas de sudor en la piel y fondo degradado de naranja a rojo.
La deshidratación y el calor extremo sobre una persona elevan el esfuerzo cardíaco y disminuyen el flujo sanguíneo, indicando la pérdida de líquidos en el sistema circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, es recomendable incluir soluciones de rehidratación oral en el botiquín familiar. La especialista menciona los rehidratantes listos para tomar, que contienen electrolitos como sodio y potasio y deben utilizarse siguiendo sus indicaciones. Si se presentan signos de deshidratación grave, es necesario buscar atención médica inmediata.

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3. Intoxicaciones por alimentos que perdieron la refrigeración

Los cortes de electricidad pueden afectar la conservación de carnes, lácteos y otros productos perecibles. Si estos permanecen durante periodos prolongados a temperaturas inadecuadas, su consumo puede aumentar el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

La recomendación es evitar los alimentos cuya conservación no pueda garantizarse. Tampoco se debe probar un producto para determinar si todavía es seguro consumirlo.

4. Interrupción de tratamientos y equipos médicos esenciales

Las personas que utilizan concentradores de oxígeno, nebulizadores u otros equipos eléctricos deben contar con un plan alternativo ante posibles cortes de energía.

Asimismo, quienes siguen tratamientos permanentes deben consultar con anticipación cómo garantizar su continuidad y qué medidas adoptar si no pueden acudir a su establecimiento de salud habitual.

5. Problemas de higiene y enfermedades después de una inundación

El agua estancada, la acumulación de residuos y las deficiencias en el saneamiento pueden favorecer la aparición de enfermedades como el dengue, la leptospirosis y las infecciones gastrointestinales. También pueden proliferar mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades.

Composición con un paciente en cama de hospital, personal médico, un mosquito, una calle inundada y una rata sobre el agua
Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

Para prevenir complicaciones, se recomienda evitar el contacto directo con las aguas de inundación, utilizar elementos de protección durante las labores de limpieza y mantener los espacios libres de residuos y recipientes que puedan acumular agua.

¿Qué debe incluir un botiquín familiar ante una emergencia climática?

Además de una mochila de emergencia, las familias deben preparar un kit de salud que permita atender necesidades básicas durante una interrupción de los servicios o dificultades para acceder a un establecimiento médico.

Según la especialista, este botiquín debe incluir:

  • Agua segura para el consumo.
  • Rehidratantes orales listos para tomar.
  • Medicamentos de uso habitual.
  • Material básico de primeros auxilios.
  • Productos de higiene personal.
  • Recetas médicas.
  • Una lista de contactos de emergencia.

También se recomienda revisar periódicamente las fechas de vencimiento de los medicamentos y productos almacenados, así como verificar que se encuentren en condiciones adecuadas de conservación.

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