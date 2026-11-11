Perú

Papa León XIV en el Perú: Calles cerradas, desvíos y rutas alternas para hoy, miércoles 11 de noviembre

El sumo pontífice arribará a las 5:30 p. m. al Grupo Aéreo N.° 8 y cumplirá una agenda que afectará zonas próximas al aeropuerto, el Cercado de Lima y Jesús María

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil (Créditos: TVPerú)
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La llegada de papa León XIV al Perú hoy, miércoles 11 de noviembre, implicará cierres de vías, restricciones de tránsito y cambios en los recorridos habituales en zonas próximas al aeropuerto Jorge Chávez, el Centro Histórico de Lima y la Nunciatura Apostólica (Jesús María).

El arribo de Robert Prevost está previsto para las 17:30 horas en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. El traslado hacia el centro de la capital incluirá tramos en vehículo cerrado y en papamóvil, de acuerdo con la información enviada y el mapa de la ruta programada para la jornada.

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Las restricciones también alcanzarán áreas de Jesús María, así como avenidas principales vinculadas con las actividades oficiales del pontífice hasta el 16 de noviembre.

Restricciones en Faucett y Argentina

La comitiva del pontífice partirá desde el Grupo Aéreo N.° 8. La información disponible señala que Robert Prevost se trasladará inicialmente en un automóvil cerrado por la avenida Elmer Faucett y continuará por la avenida La Marina.

Otro de los recorridos previstos para la llegada indica que, desde el terminal aéreo hasta Palacio de Gobierno, la comitiva utilizará las avenidas Faucett y Argentina. En el Callao, las autoridades restringirán durante la tarde el tránsito de camiones y otros vehículos por ambas vías.

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La Municipalidad del Callao instalará más de 1.600 vallas a ambos lados de Faucett. La proyección es que más de 200 mil personas se concentren entre el Grupo Aéreo N.° 8 y la avenida La Marina.

Para quienes deban dirigirse al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante las restricciones en Faucett y la Línea Amarilla, la ruta alterna establecida es la Costa Verde, con continuidad por las avenidas Santa Rosa o Haya de la Torre.

El municipio chalaco también anunció la central de comando “León Chalaco”, con más de 100 cámaras de vigilancia distribuidas en Faucett, Argentina y otras vías cercanas. El plan contempla más de mil agentes municipales y más de 15 puntos de atención médica con ambulancias, en coordinación con las municipalidades distritales.

Infografía con un mapa de Lima y Callao que traza la ruta vehicular en cinco puntos numerados e incluye ilustraciones de vehículos y edificios
Una infografía de Infobae detalla las cinco etapas del trayecto del papa León XIV entre el Grupo Aéreo Número 8 del Callao y el Palacio de Gobierno de Lima, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papamóvil

El cambio del vehículo cerrado al papamóvil se realizará en la basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, cerca de la plaza Bolognesi. Desde ese punto, el papa continuará el trayecto con contacto visual con las personas que se ubiquen a lo largo de las vías previstas.

La ruta detallada contempla el avance por la avenida Brasil y luego por la avenida Bolivia. Después, el recorrido seguirá por la avenida Garcilaso de la Vega y el jirón Conde de Superunda hasta el ingreso a la Plaza de Armas de Lima.

El mapa enviado sobre la visita también ubica el recorrido desde la avenida Faucett, con paso por la avenida La Marina y la avenida Brasil antes del cambio al papamóvil en la basílica de María Auxiliadora. El trazado incluye el paso por zonas cercanas a la plaza Bolognesi y el avance hacia la Plaza de Armas.

Un hombre con sotana blanca levanta el pulgar dentro de un vehículo transparente con una cúpula y una basílica al fondo
El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)

Tras su actividad en el centro histórico, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional, donde continuará con la agenda prevista para su llegada.

El Centro Histórico

En el Centro Histórico de Lima, los cierres abarcarán dos perímetros los días 11 y 12 de noviembre. Las restricciones comenzaron a las 8.00 p. m. del 10 de noviembre y operarán como un prefiltro para el ingreso de personas.

El primer perímetro tiene como límites la avenida Tacna, la avenida Emancipación, la avenida Abancay y la ribera del río Rímac. El segundo comprende calles y jirones situados a una cuadra de la Plaza Mayor.

Solo las personas con pases de invitación del Arzobispado de Lima y de la Conferencia Episcopal Peruana podrán acceder a la zona de acción. El público general ingresará por los jirones Conde de Superunda, Callao y de La Unión.

La prensa y los colaboradores tendrán acceso por los jirones Ucayali y Carabaya. Los invitados de ambas entidades deberán ingresar por el jirón de La Unión y el jirón Lampa.

Infografía con un mapa de calles del centro de Lima, rutas de acceso, puntos de control, el escudo municipal y la fotografía de un religioso
Una infografía de la Municipalidad de Lima detalla los anillos de seguridad y los desvíos vehiculares en el Centro Histórico de Lima durante los días 11 y 12 de noviembre.

La Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de la seguridad durante los traslados. El operativo contempla entre 15 mil y 17 mil agentes. La Municipalidad Metropolitana de Lima sumará más de mil trabajadores, entre serenos y fiscalizadores, para el control de las áreas restringidas y la prevención del comercio ambulatorio.

La Unidad de Operaciones Especiales de Serenazgo contará con 200 cámaras corporales. La Central de Videovigilancia municipal supervisará calles, accesos, alrededores y puntos de concentración mediante una red de más de mil cámaras.

Salaverry y la Nunciatura

Las actividades de la visita también afectarán las avenidas Javier Prado, Aviación, Salaverry, la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, Petit Thouars y 28 de Julio.

Información sobre el plan de seguridad implementado por la Policía Nacional del Perú para la próxima visita del Papa León 14. Se detallan cifras de efectivos, zonas de cobertura y las medidas de protección para la máxima autoridad de la Iglesia Católica. (Crédito: BDP)

En Jesús María, el cierre se extenderá hasta el 16 de noviembre en el Monumento de la Paz, el Parque de la Paz, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central ubicada frente a la Nunciatura Apostólica.

El tránsito en esta zona se desviaría hacia las avenidas Arenales y Arequipa. Para el 16 de noviembre, la comitiva utilizará las avenidas La Marina, Guardia Civil y Dos de Mayo antes de continuar hacia Las Palmas.

El Gobierno declaró jornadas no laborables compensables el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, desde la 1 p. m. hasta la medianoche, para los sectores público y privado de Lima y Callao. También declaró no laborable compensable el lunes 16 durante toda la jornada. La medida no corresponde a feriados no laborables.

Trasladarse al aeropuerto

A través de un comunicado, Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, recomendó tomar las medidas de precaución y llegar con anticipación, ante las posibles restricciones de tránsito y congestión vehicular que podrían registrarse en las vías de acceso durante la visita del papa León XIV.

“Este miércoles 11 de noviembre, entre las 12:00 m. y las 6:00 p. m., se implementarán medidas especiales de control del tránsito vehicular en la avenida Elmer Faucett, que podrían generar mayores tiempos de desplazamiento hacia y desde el aeropuerto”, señaló LAP.

“Asimismo, durante los días en que se realicen los desplazamientos del Papa León XIV por la ciudad, podrían presentarse restricciones de circulación en las vías de acceso al aeropuerto, de acuerdo con las disposiciones que establezcan las autoridades competentes”

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