Perú

Perú lidera el trabajo remoto en Latam: 100.000 profesionales a distancia, pero cobrar les cuesta hasta USD 3.252 al año

Por encima de Brasil, Colombia, Argentina y México. Los trabajadores independientes de áreas como marketing, diseño y redacción conforman el grupo más copioso, de acuerdo con Wallbit

Dólares
El segmento de ingenieros y especialistas de software a tiempo completo percibe remuneraciones mensuales situadas entre 2.500 y 6.000 dólares. (Foto: Shutterstock)
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Perú registró el mayor crecimiento de desarrolladores remotos de América Latina, con una expansión interanual de 27,5%, según un análisis de Wallbit basado en el informe GitHub Octoverse. La tasa supera a Brasil, con 27%; Colombia, con 25%; Argentina, con 22%; y México, con 21%.

El país reúne entre 70.000 y 100.000 profesionales que prestan servicios a empresas y clientes del exterior. Este mercado genera unos USD 1.106 millones anuales, impulsado por la demanda de perfiles tecnológicos, el uso de infraestructura en la nube, la inteligencia artificial y los sistemas de pagos digitales.

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Estados Unidos concentra el 78% de los ingresos de este segmento. Sin embargo, el aumento del trabajo a distancia también deja un costo fuera de las negociaciones salariales: las comisiones que enfrentan quienes reciben pagos internacionales.

El talento peruano se divide entre empleos tecnológicos y freelancers

El análisis de Wallbit distingue dos segmentos. El primero reúne entre 25.000 y 35.000 profesionales contratados a tiempo completo, principalmente desarrolladores de software, ingenieros de sistemas, especialistas en datos y responsables de producto digital. Sus ingresos mensuales van de USD 2.500 a USD 6.000.

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El 45% de los usuarios globales canaliza recursos hacia el mercado financiero de Estados Unidos mediante fondos cotizados y acciones corporativas.

El segundo grupo, más amplio, incluye entre 50.000 y 70.000 freelancers recurrentes de marketing digital, diseño gráfico, redacción, traducción, recursos humanos y servicios para emprendimientos. Sus ingresos se ubican entre USD 800 y USD 2.000 por mes.

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El 50% de esta fuerza laboral tiene entre 35 y 44 años. El 25% se encuentra entre los 25 y 34 años; el 20% tiene menos de 25 años y el 5% supera los 45. La mayor parte del mercado combina experiencia profesional con habilidades digitales.

Las comisiones pueden reducir hasta 5,4% del ingreso anual

Una transferencia internacional mediante la banca tradicional puede costar entre USD 39 y USD 56 por operación. Las plataformas digitales aplican tarifas de entre 4,4% y 5,4% sobre cada pago.

Un desarrollador o especialista en datos que cobra USD 4.000 mensuales puede perder hasta USD 2.592 al año, equivalente al 5,4% de sus ingresos anuales. Para un freelancer que recibe USD 1.000 por mes, la erogación puede oscilar entre USD 480 y USD 660 anuales.

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El interés de los profesionales peruanos por cuentas integradas para cobrar sin comisiones e invertir creció un 25% mes a mes.

El costo de ambos perfiles puede sumar hasta USD 3.252 por año, sin incluir cargos por conversión de moneda, retiros o envíos a cuentas locales.

“Perú tiene el ritmo de crecimiento más acelerado de la región en exportación de servicios, pero ese mismo talento opera bajo una estructura de costos que no está pensada para quien cobra en dólares de manera recurrente”, afirmó Rodrigo Vidal, CEO de Wallbit.

Los trabajadores buscan cuentas que concentren cobros, gastos e inversiones

El informe indica que la prioridad de los trabajadores peruanos es acceder a una cuenta que permita cobrar honorarios, realizar gastos e invertir desde un mismo lugar. En segundo puesto aparece el interés por recibir pagos internacionales sin comisiones, una necesidad que representa el 50% de los casos.

Wallbit registró además un aumento mensual de 25% en el interés por alternativas de gestión financiera internacional en Perú. El 45% de sus usuarios activos invierte en el mercado estadounidense, con preferencia por fondos cotizados en bolsa o ETF, instrumentos que agrupan activos y se negocian como acciones.

El costo de cobrar será parte de la política de compensación

Para las empresas con equipos distribuidos en Perú, el ingreso pactado dejó de ser el único factor de satisfacción. Los plazos de acreditación, las comisiones, la conversión de divisas y el acceso a herramientas financieras influyen sobre el dinero disponible para cada profesional.

El uso de billeteras locales como Yape y Plin, junto con los pagos inmediatos mediante códigos QR, también gana espacio en Perú. Estas prácticas pueden incidir en las estrategias de compensación para trabajadores cuyos ingresos provienen de otros mercados.

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