“Te queremos papa, te queremos”: la arenga que emocionó al León XIV en la Catedral de Lima

El Papa León XIV presidiendo la hora media con los obispos en la Catedral de Lima y donde recibió grandes muestras de cariño del clero peruano

Guardar

El papa León XIV continuó este jueves con sus actividades en el Centro Histórico de Lima. Durante la Hora Media con los obispos, celebrada en la Catedral de Lima, el sumo pontífice recibió muestras de afecto por parte del clero peruano y de las personas que se congregaron en los exteriores del templo.

La ceremonia reunió a obispos y representantes de la Iglesia católica en uno de los espacios más representativos de la capital peruana. En ese marco, Robert Prevost presidió el encuentro religioso ante la atención de los asistentes, que siguieron la actividad desde el interior de la catedral y desde las calles cercanas.

PUBLICIDAD

El momento de mayor emoción ocurrió cuando se escuchó una arenga dirigida al pontífice: “Te queremos papa, te queremos”. La frase fue repetida al unísono por quienes se encontraban fuera del recinto y acompañó el desarrollo de la jornada en el Centro Histórico.

Los fieles congregados en los alrededores del recinto se unieron al cántico para manifestar su afecto y admiración hacia León XIV - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

El mensaje de cariño también fue recibido por los integrantes del clero peruano presentes en la ceremonia. La expresión colectiva reflejó el afecto de los fieles hacia León XIV durante su agenda de actividades en Lima.

La Catedral de Lima se convirtió así en el escenario de una manifestación de cercanía entre el papa y la comunidad católica peruana. Mientras el pontífice presidía la Hora Media junto a los obispos, en los exteriores las personas mantuvieron su acompañamiento con cánticos y palabras de apoyo.

PUBLICIDAD

La actividad formó parte de la jornada del papa León XIV en el centro de la ciudad. La presencia de fieles en los alrededores del templo dio un marco particular al encuentro y permitió que quienes no ingresaron a la catedral también expresaran su afecto.

El papa León XIV se mostró emocionado al escuchar la arenga “Te queremos, papa, te queremos” durante su visita a la Catedral de Lima - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

El cántico sintetizó el clima que se vivió durante la ceremonia. La arenga se escuchó en los exteriores mientras avanzaba la actividad religiosa encabezada por Robert Prevost.

La participación de los asistentes evidenció el interés que despertó la visita del sumo pontífice a la Catedral de Lima. Desde el interior, los obispos compartieron la celebración; fuera del edificio, los fieles siguieron el encuentro y se sumaron con una expresión de cariño dirigida al papa.

PUBLICIDAD

La escena dejó una imagen de acompañamiento religioso en el Centro Histórico de Lima. La voz de los presentes, unida en una misma frase, marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La celebración reunió a obispos y representantes de la Iglesia católica en uno de los espacios religiosos más representativos del Centro Histórico - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

León XIV participará en una vigilia juvenil en el Estadio Nacional junto a miles de fieles

Como parte de las actividades programadas para este jueves 12 de noviembre, el papa León XIV participará en un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, donde se congregarán miles de asistentes para compartir una jornada de oración, música y expresiones de fe. La vigilia reunirá a representantes de distintas comunidades católicas, estudiantes y grupos juveniles que esperan vivir un momento de cercanía con el santo padre durante su visita apostólica al Perú.

PUBLICIDAD

Desde tempranas horas, los participantes comenzaron a llegar a los alrededores del recinto deportivo para asegurar su ingreso y ocupar los espacios asignados. Algunos llevaron banderas, estampas religiosas y recuerdos alusivos al pontífice, mientras compartían sus expectativas sobre esta actividad.

La jornada también estará acompañada por presentaciones musicales y momentos de animación religiosa, en los que los asistentes podrán expresar su devoción mediante cánticos y oraciones. Para muchos jóvenes, la oportunidad de participar en esta convocatoria representa una experiencia especial, debido a que podrán compartir un mismo espacio con el pontífice y escuchar directamente su mensaje.

El encuentro busca generar un espacio de reflexión y diálogo entre León XIV y las nuevas generaciones, en una jornada que forma parte de su agenda pastoral en Lima. La presencia del líder de la Iglesia católica en este escenario deportivo representa uno de los momentos centrales de su segundo día de actividades oficiales en territorio peruano.

PUBLICIDAD